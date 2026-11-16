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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविजय के मंत्री आधव अर्जुन का 14 साल बाद तलाक, डेजी मार्टिन बोलीं- 'हमारी राहें अलग...'

विजय के मंत्री आधव अर्जुन का 14 साल बाद तलाक, डेजी मार्टिन बोलीं- 'हमारी राहें अलग...'

तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन और उनकी पत्नी डेजी मार्टिन ने 14 साल पुरानी शादी को विराम लगा दिया है. डेजी मार्टिन लॉटरी कारोबारी सैंटियागो मार्टिन की बेटी हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 16 Nov 2026 04:49 PM (IST)
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तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन और उनकी पत्नी डेजी मार्टिन ने अपनी 14 साल पुरानी शादी पर विराम लगा दिया. दोनों ने अलग होने का फैसला किया है. डेजी ने यह जानकारी सोमवार को साझा की है. डेजी लॉटरी कारोबारी सैंटियागो मार्टिन की बेटी हैं. 

डेजी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया, 14 सालों तक एक दूसरे के जीवन का हिस्सा रहने के बाद, यह सफर प्यार, आपसी समझ और बदलावों से भरा रहा. हमने दोस्त, लाइफ पार्टनर और माता पिता के रूप में जीवन के अलग-अलग स्टेजों को एक साथ पार किया. 

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हमने अलग होने का किया फैसला: डेजी

उन्होंने आगे बताया कि आज, आधव अर्जुन और मैंने आपसी सहमति से एक जोड़े के तौर पर अलग होने, और अपनी राहें अलग करने का फैसला किया. डेजी ने बताया कि वह और आधव मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करने और उनकी खुशी-भलाई को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. 

उन्होंने अपने बयान में बताया, 'भले ही हम दोनों के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है, लेकिन अपने बच्चे की परवरिश करने और उनकी खुशी-भलाई का ध्यान रखना पहली बड़ी प्राथमिकताओं में रहेगा.'

आधव का करती हैं सम्मान: डेजी

डेजी ने कहा है कि वह आधव का अब भी बहुत सम्मान करती हैं. उनके भविष्य के लिए की जा रही कोशिशों के लिए शुभकामनाएं और दुआएं देती हैं. इसके अलावा उन्होंने इस सेप्रेशन को लेकर प्राइवेसी बनाए रखने की अपील भी की. 

जानें डेजी मार्टिन की लाइफ से जुड़े फैक्ट्स? 
डेजी मार्टिन आधव अर्जुन की पत्नी हैं, जिन्होंने अब तलाक ले लिया है. आधव तमिलनाडु के लोक निर्माण और खेल विकास मंत्री हैं. वहीं, डेजी एक इंडस्ट्रिलिस्ट हैं. वह अराइज इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. साथ ही वह वंचित समुदायों को सुरक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में काम करती हैं. साथ ही महिलाओं को बढ़ावा भी देती हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
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Published at : 16 Nov 2026 04:49 PM (IST)
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