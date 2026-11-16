'मुझे मुख्यमंत्री कहना बंद कर दें, जल्द सत्ता में करेंगे वापसी', स्टालिन का CM विजय पर निशाना
डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वह उन्हें मुख्यमंत्री कहना बंद कर दें. हम वापस सत्ता में वापसी करेंगे. यह बात उन्होंने केएन नेहरू के पारिवारिक समारोह में कहीं.
डीएमके के अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के स्टालिन ने उनको अभी भी लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री बुलाने को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अनुरोध किया है कि वह इस तरह से संबोधित करना बंद कर दें. इसके अलावा उन्होंने सत्ता में दोबारा वापसी की हुंकार भी एक शादी समारोह में भरी. डीएमके के अध्यक्ष केएन नेहरू फैमिली के पारिवारिक शादी समारोह में पहुंचे थे. जहां उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया.
स्टालिन ने कहा, 'नेहरू परिवार की इस शादी में शामिल होकर मुझे खुशी हो रही है. यह शादी तिरुचिरापल्ली जिले के एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता और उर्जावान पदाधिकारी को एक साथ लाती है. इनमें इस ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जिले को डीएमके के एक मजबूत गढ़ में बदलने की क्षमता है.'
Chennai, Tamil Nadu | At K. N. Nehru family wedding event, DMK President and Tamil Nadu Former Chief Minister M.K. Stalin says, "... It gives me immense pleasure to attend this Nehru family wedding, which brings together a dedicated party worker and energetic functionary from Tiruchirappalli district, who has the ability to transform the historically significant district into a strong fortress of the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK). This is a wedding in the family of K.N. Nehru. To proudly say it, this wedding is just like a wedding in our own family. Some people told Nehru that even though the DMK was not in power, he was still a Minister. Similarly, some people told me that irrespective of whether I held the Chief Minister's post or not, I would always be the Chief Minister. However, the present government is functioning very poorly. Therefore, I request people to stop addressing me as the Chief Minister. Our government will soon return to power."— ANI (@ANI) November 16, 2026
यह शादी हमारे परिवार जैसी है: स्टालिन
उन्होंने कहा, 'के एन नेहरू के परिवार की शादी है. गर्व के साथ कहूं तो यह शादी बिल्कुल हमारे अपने परिवार की शादी जैसी है. कुछ लोगों ने नेहरू से कहा था कि भले ही डीएमके सत्ता में नहीं है, फिर भी वे एक मंत्री हैं.'
लोग कहते हैं, मैं हमेशा मुख्यमंत्री रहूंगा: स्टालिन
उन्होंने कहा, 'इसी तरह कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि चाहे मैं मुख्यमंत्री के पद पर रहूं या न रहूं, मैं हमेशा मुख्यमंत्री रहूंगा. मौजूदा सरकार का कामकाज बहुत खराब है. इसलिए लोगों से अनुरोध करता हूं कि मुझे मुख्यमंत्री कहकर संबोधित करना बंद कर दें. हमारी सरकार जल्द ही सत्ता में लौटेगी.'