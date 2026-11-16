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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मुझे मुख्यमंत्री कहना बंद कर दें, जल्द सत्ता में करेंगे वापसी', स्टालिन का CM विजय पर निशाना

'मुझे मुख्यमंत्री कहना बंद कर दें, जल्द सत्ता में करेंगे वापसी', स्टालिन का CM विजय पर निशाना

डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वह उन्हें मुख्यमंत्री कहना बंद कर दें. हम वापस सत्ता में वापसी करेंगे. यह बात उन्होंने केएन नेहरू के पारिवारिक समारोह में कहीं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 16 Nov 2026 04:04 PM (IST)
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डीएमके के अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के स्टालिन ने उनको अभी भी लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री बुलाने को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अनुरोध किया है कि वह इस तरह से संबोधित करना बंद कर दें. इसके अलावा उन्होंने सत्ता में दोबारा वापसी की हुंकार भी एक शादी समारोह में भरी. डीएमके के अध्यक्ष केएन नेहरू फैमिली के पारिवारिक शादी समारोह में पहुंचे थे. जहां उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया. 
 
स्टालिन ने कहा, 'नेहरू परिवार की इस शादी में शामिल होकर मुझे खुशी हो रही है. यह शादी तिरुचिरापल्ली जिले के एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता और उर्जावान पदाधिकारी को एक साथ लाती है. इनमें इस ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जिले को डीएमके के एक मजबूत गढ़ में बदलने की क्षमता है.'

यह शादी हमारे परिवार जैसी है: स्टालिन

उन्होंने कहा, 'के एन नेहरू के परिवार की शादी है. गर्व के साथ कहूं तो यह शादी बिल्कुल हमारे अपने परिवार की शादी जैसी है. कुछ लोगों ने नेहरू से कहा था कि भले ही डीएमके सत्ता में नहीं है, फिर भी वे एक मंत्री हैं.'

लोग कहते हैं, मैं हमेशा मुख्यमंत्री रहूंगा: स्टालिन

उन्होंने कहा, 'इसी तरह कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि चाहे मैं मुख्यमंत्री के पद पर रहूं या न रहूं, मैं हमेशा मुख्यमंत्री रहूंगा. मौजूदा सरकार का कामकाज बहुत खराब है. इसलिए लोगों से अनुरोध करता हूं कि मुझे मुख्यमंत्री कहकर संबोधित करना बंद कर दें. हमारी सरकार जल्द ही सत्ता में लौटेगी.'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 16 Nov 2026 03:46 PM (IST)
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