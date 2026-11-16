Creta vs Duster Safety Rating: इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ियों की डिमांड मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में ही देखने को मिलता है. क्योंकि मार्केट में इन गाड़ियों की भीड़ सबसे ज्यादा है. अगर मिड-साइज एसयूवी की बात करें तो हुंडई क्रेटा और नई रेनो डस्टर इन दिनों काफी चर्चे में हैं. ये दोनों ही गाड़ियां लुक के मामले में बेहद ही शानदार हैं. लेकिन आजकल ग्राहक गाड़ी खरीदते समय सिर्फ लुक्स और माइलेज ही नहीं देखते बल्कि सबसे पहले गाड़ी की मजबूती और क्रैश टेस्ट रेटिंग की जांच करते हैं.

इस लिए कई लोगों के मन में यह सवाल उठना जरूर आता है कि अगर क्रेटा और नई डस्टर के बीच टक्कर हो जाए तो कौन सी गाड़ी ज्यादा सुरक्षित साबित होगी. चलिए दोनों एसयूवी की क्रैश टेस्ट रेटिंग और सेफ्टी फीचर्स के बारें में जानतें हैं.

डस्टर को मिली है 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

आपको बता दें कि मजबूती और क्रैश टेस्ट के मामले में नई रेनो डस्टर को बेहद ही शानदार सेफ्टी रेटिंग मिली है. साल 2026 में भारत एनसीएपी द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट में नई डस्टर को पूरे 5-स्टार रेटिंग मिली है.

इस टेस्ट में डस्टर ने एडल्ट सेफ्टी में 32 में से 30.49 अंक और बच्चों की सुरक्षा में 49 में से 45 अंक हासिल किए हैं. खास बात यह है कि साइड इम्पैक्ट टेस्ट में इसे पूरे 16 में से 16 अंक मिले हैं.

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हुंडई क्रेटा को मिलें हैं 3 स्टार रेटिंग

वहीं हुंडई क्रेटा के पुराने मॉडल को ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 3-स्टार रेटिंग मिली थी और तब इसकी बॉडी को अस्थिर बताया गया था. हालांकि कंपनी ने मौजूदा फेसलिफ्ट मॉडल के ढांचे को पहले से काफी मजबूत किया है.

लेकिन अभी तक नई क्रेटा का भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट रिजल्ट सामने नहीं आया है. ऐसे में आधिकारिक रेटिंग के मामले में डस्टर क्रेटा से काफी आगे नजर आती है.

स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की तुलना

बता दें कि फीचर्स के मामले में दोनों ही कंपनियां किसी से कम नहीं हैं. नई रेनो डस्टर के सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एबीएस और बच्चों के लिए आइसोफिक्स सीट माउंट जैसे जरूरी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं.

वहीं दूसरी तरफ हुंडई क्रेटा भी अपने बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, हिल असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है.

कौन सी गाड़ी है सेफ?

अगर दोनों गाड़ियों की तुलना की जाए तो नई रेनो डस्टर क्रैश टेस्ट में अपनी 5-स्टार रेटिंग और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से ज्यादा सुरक्षित साबित होती है. वहीं हुंडई क्रेटा के टॉप वेरिएंट्स में लेवल-2 एडास जैसा आधुनिक फीचर मिलता है जो टक्कर होने से पहले ही ड्राइवर को अलर्ट करके हादसे को टालने में मदद करता है. लेकिन टक्कर होने पर डस्टर की मजबूत बिल्ड क्वालिटी यात्रियों को बेहतर सुरक्षा देगी.

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