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हिंदी न्यूज़ऑटोCreta vs Duster Safety Rating: Creta और Duster में टक्कर हो जाए तो कौन सी गाड़ी रहेगी सेफ, किसकी रेटिंग ज्यादा?

Creta vs Duster Safety Rating: Creta और Duster में टक्कर हो जाए तो कौन सी गाड़ी रहेगी सेफ, किसकी रेटिंग ज्यादा?

Creta vs Duster Safety Rating: हुंडई क्रेटा और नई रेनो डस्टर के बीच टक्कर होने पर कौन सी एसयूवी ज्यादा सुरक्षित है? जानिए दोनों गाड़ियों की क्रैश टेस्ट रेटिंग और सेफ्टी फीचर्स की पूरी तुलना.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Nov 2026 12:51 PM (IST)
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Creta vs Duster Safety Rating: इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ियों की डिमांड मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में ही देखने को मिलता है. क्योंकि मार्केट में इन गाड़ियों की भीड़ सबसे ज्यादा है. अगर मिड-साइज एसयूवी की बात करें तो हुंडई क्रेटा और नई रेनो डस्टर इन दिनों काफी चर्चे में हैं. ये दोनों ही गाड़ियां लुक के मामले में बेहद ही शानदार हैं. लेकिन आजकल ग्राहक गाड़ी खरीदते समय सिर्फ लुक्स और माइलेज ही नहीं देखते बल्कि सबसे पहले गाड़ी की मजबूती और क्रैश टेस्ट रेटिंग की जांच करते हैं.

इस लिए कई लोगों के मन में यह सवाल उठना जरूर आता है कि अगर क्रेटा और नई डस्टर के बीच टक्कर हो जाए तो कौन सी गाड़ी ज्यादा सुरक्षित साबित होगी. चलिए दोनों एसयूवी की क्रैश टेस्ट रेटिंग और सेफ्टी फीचर्स के बारें में जानतें हैं.

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डस्टर को मिली है 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

आपको बता दें कि मजबूती और क्रैश टेस्ट के मामले में नई रेनो डस्टर को बेहद ही शानदार सेफ्टी रेटिंग मिली है. साल 2026 में भारत एनसीएपी द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट में नई डस्टर को पूरे 5-स्टार रेटिंग मिली है.

इस टेस्ट में डस्टर ने एडल्ट सेफ्टी में 32 में से 30.49 अंक और बच्चों की सुरक्षा में 49 में से 45 अंक हासिल किए हैं. खास बात यह है कि साइड इम्पैक्ट टेस्ट में इसे पूरे 16 में से 16 अंक मिले हैं.

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हुंडई क्रेटा को मिलें हैं 3 स्टार रेटिंग

वहीं हुंडई क्रेटा के पुराने मॉडल को ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 3-स्टार रेटिंग मिली थी और तब इसकी बॉडी को अस्थिर बताया गया था. हालांकि कंपनी ने मौजूदा फेसलिफ्ट मॉडल के ढांचे को पहले से काफी मजबूत किया है.

लेकिन अभी तक नई क्रेटा का भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट रिजल्ट सामने नहीं आया है. ऐसे में आधिकारिक रेटिंग के मामले में डस्टर क्रेटा से काफी आगे नजर आती है.

स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की तुलना

बता दें कि फीचर्स के मामले में दोनों ही कंपनियां किसी से कम नहीं हैं. नई रेनो डस्टर के सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एबीएस और बच्चों के लिए आइसोफिक्स सीट माउंट जैसे जरूरी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं.

वहीं दूसरी तरफ हुंडई क्रेटा भी अपने बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, हिल असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है.

कौन सी गाड़ी है सेफ?

अगर दोनों गाड़ियों की तुलना की जाए तो नई रेनो डस्टर क्रैश टेस्ट में अपनी 5-स्टार रेटिंग और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से ज्यादा सुरक्षित साबित होती है. वहीं हुंडई क्रेटा के टॉप वेरिएंट्स में लेवल-2 एडास जैसा आधुनिक फीचर मिलता है जो टक्कर होने से पहले ही ड्राइवर को अलर्ट करके हादसे को टालने में मदद करता है. लेकिन टक्कर होने पर डस्टर की मजबूत बिल्ड क्वालिटी यात्रियों को बेहतर सुरक्षा देगी.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 12:51 PM (IST)
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