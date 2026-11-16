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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचिलचिलाती धूप से परेशान विदेशी कपल की भारतीय शख्स ने यूं की मदद, दिल जीत लेगा वीडियो

चिलचिलाती धूप से परेशान विदेशी कपल की भारतीय शख्स ने यूं की मदद, दिल जीत लेगा वीडियो

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही यह विदेशी कपल बाजार में एक कपड़े की दुकान के सामने से गुजरता है, वहां खड़ा एक स्थानीय दुकानदार उन्हें बड़े प्यार से रोक लेता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Nov 2026 03:11 PM (IST)
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भारत में यूं ही 'अतिथि देवो भव:' की परंपरा नहीं निभाई जाती, यहां की मिट्टी और लोगों के दिलों में मेहमानों के लिए जो प्यार बसता है, वह पूरी दुनिया में मिसाल है. सोशल मीडिया पर इन दिनों गुजरात के अहमदाबाद शहर से एक ऐसा ही बेहद प्यारा और दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक विदेशी कपल चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बीच अहमदाबाद के एक स्थानीय बाजार में पैदल घूमता नजर आ रहा है. धूप इतनी तेज है कि दोनों गर्मी से बेहाल दिखाई दे रहे हैं, तभी उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी.

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दुकानदार ने दोस्त को भेजकर मंगाई कोल्ड ड्रिंक

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही यह विदेशी कपल बाजार में एक कपड़े की दुकान के सामने से गुजरता है, वहां खड़ा एक स्थानीय दुकानदार उन्हें बड़े प्यार से रोक लेता है. वह शख्स उनकी हालत देखकर कहता है "गर्मी बहुत है..." और तुरंत अपने एक दोस्त को पास की दुकान से कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए भेज देता है.

 
 
 
 
 
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कुछ ही पलों में ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें आती हैं और वह दुकानदार बड़े ही अपनापन के साथ कपल को थमाते हुए कहता है "आप हमारे मेहमान हैं, ठंडा पीजिए." बिना किसी जान-पहचान और बिना किसी स्वार्थ के मिले इस प्यार और सम्मान को देखकर विदेशी कपल भावुक और हैरान रह जाता है. दोनों मुस्कुराते हुए दुकानदार को दिल से धन्यवाद कहते हैं और वहां से आगे बढ़ते हुए कैमरे पर भारत की इस अद्भुत मेहमाननवाजी की जमकर तारीफ करने लगते हैं.

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सोशल मीडिया पर छाया वीडियो..यही है असली भारत

इंसानियत और भारतीय संस्कृति की यह खूबसूरत झलक इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में अहमदाबाद के इस शख्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने गर्व जताते हुए लिखा, "भाई, इसे कहते हैं असली इंडिया! गुजरात और भारत के लोगों का दिल इतना बड़ा है कि वे किसी भी अजनबी को अपना परिवार बना लेते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "बिना किसी लालच के इस गर्मी में किसी को ठंडा पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है. इस भाई ने पूरे देश का मान बढ़ा दिया." वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, विदेशी कपल के चेहरे की खुशी बता रही है कि वे इस पल को जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, अतिथि देवो भव: जिंदाबाद."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 03:11 PM (IST)
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