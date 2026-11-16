Updated Mahindra Thar Roxx: जब भी हम किसी बेहद ही मस्कुलर लुक वाली गाड़ी की बात करते हैं तो सबसे पहले महिंद्रा थार रॉक्स का नाम सामने आता है. थार गाड़ी की बिक्री इंडिया में बहुत ज्यादा है और अभी भी महिंद्रा की यह सबसे सफल गाड़ी में से एक है. इस बीच पॉपुलर 5-डोर SUV के अपडेटेड मॉडल को डीलरशिप यार्ड के बाहर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है.

जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इस बार महिंद्रा ने इस गाड़ी में कुछ बड़े मैकेनिकल और कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं. जो ग्राहकों के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देंगे. तो चलिए जानते हैं कि थार रॉक्स के इस नए अवतार में क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है.

सस्पेंशन में होगा बड़ा बदलाव

आपको बता दें कि महिंद्रा अपनी इस एसयूवी में नया DaVinci सस्पेंशन सिस्टम देने जा रही है. जिसे हाल ही में 3-डोर थार और XUV 7XO में भी शामिल किया गया है.

इसमें डीसीएक्स वाल्व-बेस्ड डैम्पर्स का इस्तेमाल किया जाता है. जो सड़क के छोटे-बड़े झटकों को बहुत ही शानदार तरीके से अब्जॉर्ब करते हैं. इस नए सस्पेंशन के आने से शहर की खराब सड़कों पर भी गाड़ी का राइड कंफर्ट काफी बढ़ जाएगा और यात्रियों को कम झटके लगेंगे.

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अलॉय व्हील्स बढ़ाएंगे स्टाइल

अब गाड़ी के बाहरी लुक की बात करें तो थार रॉक्स का बॉक्सी शेप, क्लासिक सर्कुलर हेडलैंप और मस्कुलर ग्रिल पहले जैसी ही रहेगी. लेकिन इसके साइड प्रोफाइल को थोड़ा नया लुक देने के लिए इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. जो हाल ही में आई थार ओजी से मिलते-जुलते हैं. इन नए अलॉय व्हील्स के कारण गाड़ी का साइड लुक पहले से ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम नजर आ रहा है.

इंजन और परफॉर्मेंस में नहीं होगा कोई बदलाव

वहीं कंपनी गाड़ी के इंजन और पावरट्रेन में कोई बदलाव करने के मूड में नहीं है. नई थार रॉक्स में पहले की तरह ही 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर एमहॉक डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता रहेगा. ये इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ आते हैं. जबकि इसका दमदार 4x4 ड्राइव सिस्टम चुनिंदा डीजल वेरिएंट्स में ही उपलब्ध रहेगा.

कब तक होगी लॉन्च?

बता दें कि इस अपडेटेड मॉडल को अब डीलरशिप के आसपास देखा जाने लगा है इसलिए माना जा रहा है कि महिंद्रा बहुत जल्द इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है. जिन ग्राहकों को मौजूदा थार रॉक्स की राइड क्वालिटी थोड़ी सख्त लगती थी. उनके लिए यह नया DaVinci सस्पेंशन वाला वर्जन एक बेहतरीन और आरामदायक विकल्प साबित होगा.

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