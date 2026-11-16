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हिंदी न्यूज़ऑटोUpdated Mahindra Thar Roxx: Thar Roxx का नया अवतार आया सामने, देखते ही खरीदने का करेगा मन

Updated Mahindra Thar Roxx: Thar Roxx का नया अवतार आया सामने, देखते ही खरीदने का करेगा मन

Updated Mahindra Thar Roxx: महिंद्रा थार रॉक्स का नया अपडेटेड अवतार डीलरशिप पर देखा गया है. इसमें नए अलॉय व्हील्स और धांसू DaVinci सस्पेंशन तकनीक मिलने की उम्मीद है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Nov 2026 03:50 PM (IST)
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Updated Mahindra Thar Roxx: जब भी हम किसी बेहद ही मस्कुलर लुक वाली गाड़ी की बात करते हैं तो सबसे पहले महिंद्रा थार रॉक्स का नाम सामने आता है. थार गाड़ी की बिक्री इंडिया में बहुत ज्यादा है और अभी भी महिंद्रा की यह सबसे सफल गाड़ी में से एक है. इस बीच पॉपुलर 5-डोर SUV के अपडेटेड मॉडल को डीलरशिप यार्ड के बाहर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है.

जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इस बार महिंद्रा ने इस गाड़ी में कुछ बड़े मैकेनिकल और कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं. जो ग्राहकों के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देंगे. तो चलिए जानते हैं कि थार रॉक्स के इस नए अवतार में क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है.

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सस्पेंशन में होगा बड़ा बदलाव

आपको बता दें कि महिंद्रा अपनी इस एसयूवी में नया DaVinci सस्पेंशन सिस्टम देने जा रही है. जिसे हाल ही में 3-डोर थार और XUV 7XO में भी शामिल किया गया है.
इसमें डीसीएक्स वाल्व-बेस्ड डैम्पर्स का इस्तेमाल किया जाता है. जो सड़क के छोटे-बड़े झटकों को बहुत ही शानदार तरीके से अब्जॉर्ब करते हैं. इस नए सस्पेंशन के आने से शहर की खराब सड़कों पर भी गाड़ी का राइड कंफर्ट काफी बढ़ जाएगा और यात्रियों को कम झटके लगेंगे.

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अलॉय व्हील्स बढ़ाएंगे स्टाइल

अब गाड़ी के बाहरी लुक की बात करें तो थार रॉक्स का बॉक्सी शेप, क्लासिक सर्कुलर हेडलैंप और मस्कुलर ग्रिल पहले जैसी ही रहेगी. लेकिन इसके साइड प्रोफाइल को थोड़ा नया लुक देने के लिए इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. जो हाल ही में आई थार ओजी से मिलते-जुलते हैं. इन नए अलॉय व्हील्स के कारण गाड़ी का साइड लुक पहले से ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम नजर आ रहा है.

इंजन और परफॉर्मेंस में नहीं होगा कोई बदलाव

वहीं कंपनी गाड़ी के इंजन और पावरट्रेन में कोई बदलाव करने के मूड में नहीं है. नई थार रॉक्स में पहले की तरह ही 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर एमहॉक डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता रहेगा. ये इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ आते हैं. जबकि इसका दमदार 4x4 ड्राइव सिस्टम चुनिंदा डीजल वेरिएंट्स में ही उपलब्ध रहेगा.

कब तक होगी लॉन्च?

बता दें कि इस अपडेटेड मॉडल को अब डीलरशिप के आसपास देखा जाने लगा है इसलिए माना जा रहा है कि महिंद्रा बहुत जल्द इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है. जिन ग्राहकों को मौजूदा थार रॉक्स की राइड क्वालिटी थोड़ी सख्त लगती थी. उनके लिए यह नया DaVinci सस्पेंशन वाला वर्जन एक बेहतरीन और आरामदायक विकल्प साबित होगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 03:50 PM (IST)
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