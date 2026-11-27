जबकि जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं और बाहर चार्जिंग पॉइंट की झंझट से बचना चाहते हैं. उनके लिए Revolt RVX सबसे शानदार बाइक है. क्योंकि इसकी 3.24 kWh की बैटरी को गाड़ी से निकालकर घर के अंदर आसानी से चार्ज किया जा सकता है. जो फुल चार्ज पर 160 किमी की रेंज देती है.