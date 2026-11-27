Ford Endeavour: अपनी दमदार लुक और पॉवर के चलते मार्केट में अपनी जगह बना चुकी फोर्ड एंडेवर भारत में बंद हो चुकी है. लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि दोबारा से यह गाड़ी भारत में दिख सकती है. क्योंकि फोर्ड इंडिया ने सोशल मीडिया पर एक नया कैंपेन शुरू किया है. जिसमें कंपनी की दिग्गज एसयूवी Ford Endeavour की झलक दिखाई है.

बता दें कि इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और कार प्रेमी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या फोर्ड भारत में अपनी इस दमदार एसयूवी के साथ दोबारा वापसी करने जा रही है. चलिए जानतें हैं कि फोर्ड के इस कैंपेन का असली मकसद क्या है और कंपनी की भारत में क्या सच में वापसी होने जा रही है.

कंपनी ने शेयर किया पोस्ट

आपको बता दें कि फोर्ड इंडिया ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पुरानी जनरेशन की फोर्ड एंडेवर का एक पोस्ट साझा किया है. जिसमें इसके साथ कंपनी ने देश में मौजूद फोर्ड कार मालिकों और प्रशंसकों से अपनी सबसे यादगार फॉर्ड मोमेंट यानी फोर्ड से जुड़ी खास यादें साझा करने के लिए कहा है.

पोस्ट के सामने आते ही यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दीं. जहां कई लोगों ने एंडेवर और इकोस्पोर्ट को वापस लाने की मांग की. वहीं कुछ नाराज ग्राहकों ने कंपनी को याद दिलाया कि भारत से जाने के बाद अब ऐसे पोस्ट साझा करने का क्या मतलब है.

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क्या भारत में वापसी करने जा रही है फोर्ड?

जानकारी दें दे कि सोशल मीडिया पर एंडेवर दिखने के बाद वापसी की अटकलें लगना नॉर्मल है. लेकिन अभी तक कंपनी ने भारत में नई कारों की बिक्री शुरू करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

वहीं ऑटो विशेषज्ञों के मुताबिक यह मुख्य रूप से एक कस्टमर एंगेजमेंट कैंपेन है. जिसका मकसद भारत में मौजूद लाखों पुराने फोर्ड ग्राहकों के साथ जुड़ाव बनाए रखना है. हालांकि इससे पहले नई जनरेशन एंडेवर के भारत में पेटेंट और वापसी को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं.

क्या हैं इस पोस्ट के मायने?

जानकारी दें दे कि फिलहाल फोर्ड की यह पोस्ट उन लोगों के लिए पुरानी यादें ताजा करने जैसा है जो आज भी एंडेवर और फोर्ड की मजबूत बिल्ड क्वालिटी को पसंद करते हैं. यदि आप नई फुल-साइज एसयूवी खरीदने की योजना बना रहे हैं.

तो अभी सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर फोर्ड की वापसी का इंतजार करना जल्दबाजी होगी. जब तक कंपनी की ओर से कोई ठोस लॉन्च टाइमलाइन सामने नहीं आती तब तक इसे मौजूदा ग्राहकों के साथ रिश्ता मजबूत करने की एक पहल के रूप में ही देखना सही रहेगा.

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