How To Clean Car AC Filter: कार में सफर के दौरान ठंडी और ताजा हवा के लिए एसी का सही तरीके से काम करना बेहद जरूरी होता है. कई बार एसी चलाने के बाद भी केबिन जल्दी ठंडा नहीं होता या वेंट्स से हवा का फ्लो काफी कम महसूस होता है. इसका सबसे बड़ा कारण कार का गंदा हो चुका एसी फिल्टर यानी केबिन एयर फिल्टर होता है.

धूल, मिट्टी और प्रदूषण के कारण यह फिल्टर समय के साथ चोक हो जाता है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए हर बार सर्विस सेंटर जाकर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप कुछ आसान तरीकों से घर पर ही इसकी सफाई कर सकते हैं.

कहां लगा होता है कार का एसी फिल्टर?

अधिकतर भारतीय कारों जैसे मारुति, हुंडई, टाटा और होंडा के मॉडलों में एसी केबिन फिल्टर डैशबोर्ड के बाईं तरफ बने ग्लव बॉक्स के ठीक पीछे लगा होता है. कुछ चुनिंदा कारों में यह डैशबोर्ड के निचले हिस्से या बोनट के पास भी हो सकता है, जिसकी सटीक जानकारी कार की ओनर मैनुअल में मिल जाती है. ग्लव बॉक्स को खोलकर उसके दोनों किनारों को हल्का अंदर की ओर दबाने पर यह नीचे झुक जाता है और इसके पीछे एसी फिल्टर का कवर साफ दिखाई देने लगता है.

फिल्टर को बाहर निकालने का सही तरीका

एसी फिल्टर के कवर पर दोनों तरफ प्लास्टिक के लॉक या क्लिप लगे होते हैं. इन क्लिप को हल्के हाथ से दबाकर कवर को हटाएं और फिल्टर को सीधा बाहर खींच लें. फिल्टर निकालते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि उस पर हवा के बहाव की दिशा दिखाने वाला तीर का निशान किस तरफ है. सफाई के बाद फिल्टर को ठीक उसी दिशा में वापस लगाना जरूरी होता है, वरना एसी की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है.

घर पर एसी फिल्टर साफ करने की विधि

फिल्टर बाहर निकालने के बाद सबसे पहले उसे किसी सख्त सतह या कचरे के डिब्बे के ऊपर हल्के हाथ से थपथपाएं, ताकि उसमें फंसी सूखी धूल, पत्ते और कचरा बाहर निकल जाए. इसके बाद एक मुलायम ब्रश या पुराने टूथब्रश की मदद से फिल्टर की सिलवटों के बीच जमी धूल को धीरे-धीरे साफ करें.

यदि आपके पास वैक्यूम क्लीनर या एयर ब्लोअर है, तो उससे हवा मारकर बारीक धूल के कणों को भी पूरी तरह निकाला जा सकता है. ध्यान रखें कि सामान्य पेपर या फाइबर वाले केबिन फिल्टर को कभी भी पानी या साबुन से नहीं धोना चाहिए, क्योंकि नमी से इसके रेशे खराब होकर हवा का रास्ता रोक सकते हैं.

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कब सफाई के बजाय फिल्टर बदलना है जरूरी?

हर 2 से 3 महीने में एसी फिल्टर की जांच और सफाई करने से एसी की कूलिंग बेहतर रहती है और कंप्रेसर पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता. हालांकि, यदि फिल्टर बहुत ज्यादा काला पड़ गया है, उसकी परतें फट गई हैं या सफाई के बाद भी केबिन में सीलन और बदबू आ रही है, तो उसे बदल देना ही समझदारी है. आमतौर पर हर 10,000 से 15,000 किलोमीटर या साल में एक बार नया केबिन फिल्टर लगवाने की सलाह दी जाती है, जिसकी कीमत अधिकतर कारों के लिए 300 से 500 रुपये के बीच होती है.

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