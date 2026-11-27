दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट जल्द ही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) आक्रामक हो गई है. मनसे ने दिलजीत के कॉन्सर्ट पर रोक लगाने की मांग कर दी है. पार्टी का आरोप है कि महालक्ष्मी रेसकोर्स और NSCI डोम में होने वाले इस कॉन्सर्ट में ड्रग्स के सेवन होगा. इसके लिए मनसे नेता आज (शुक्रवार, 27 नवंबर) ताड़देव पुलिस को ज्ञापन सौंपेंगे. वहीं, मनसे ने यह चेतावनी भी दे दी है कि अगर दिलजीत दोसांझ का कार्यक्रम रद्द न हुआ तो वो 'रास्ता रोको' आंदोलन करेंगे.

दरअसल, मनसे ने आरोप लगाया है कि महालक्ष्मी रेसकोर्स और NSCI डोम में आयोजित होने वाले कॉन्सर्ट में खुलेआम ड्रग्स की बिक्री और सेवन किया जा रहा है. ऐसे में मनसे की मांग है कि भविष्य में इन जगहों पर होने वाले म्यूजिकल कॉन्सर्ट को अनुमति न दी जाए. इस संबंध में आज मनसे की ओर से ताड़देव पुलिस को ज्ञापन सौंपा जाएगा.

यह भी पढ़ें: MHT-CET में गड़बड़ी को लेकर कमिश्नर से मिले रोहित पवार, जांच की मांग की

पहले ही कॉन्सर्ट में कई लोगों के ड्रग टेस्ट रहे पॉजिटिव

बता दें, महालक्ष्मी रेसकोर्स में कॉन्सर्ट के नए सीजन के पहले ही कार्यक्रम में 12 लोगों की ड्रग्स सेवन जांच पॉजिटिव आने की घटना सामने आई थी. इसी के चलते मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले मनसे ने पुलिस का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है. मनसे ने दावा किया है कि इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर ड्रग्स का इस्तेमाल होने की आशंका है.

साथ ही, कॉन्सर्ट के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस से आवश्यक सावधानी बरतने की मांग भी ज्ञापन में की गई है.

'कॉन्सर्ट के बाद नशे में घूमते हैं युवा'- मनसे

पिछले साल इसी जगह पर ड्रग्स के सेवन के कारण एक युवक की मौत होने की घटना सामने आई थी. इसके बावजूद इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन लगातार जारी रहने पर मनसे ने आपत्ति जताई है. मनसे के ज्ञापन में कहा गया है कि कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद युवक-युवतियां नशे की हालत में सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देते हैं. इसका स्थानीय युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ रहा है. इस संबंध में अभिभावकों ने मनसे से शिकायत भी की है.

इसके अलावा, कॉन्सर्ट के कारण इलाके में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम होता है, जिससे स्थानीय नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

मनसे ने पुलिस पर भी जताई नाराजगी

मनसे के विभाग अध्यक्ष दिनेश ज्ञानेश्वर पुंडे ताड़देव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को पत्र सौंपकर मांग करेंगे कि भविष्य में महालक्ष्मी रेसकोर्स और NSCI डोम में म्यूजिकल कॉन्सर्ट आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाए. मनसे ने यह आरोप भी लगाया है कि पुलिस की ओर से ऐसे कार्यक्रमों को अनुमति और सुरक्षा दिए जाने के कारण आयोजकों को प्रोत्साहन मिल रहा है.

यह भी पढ़ें: मुंबईः बाबासाहेब की स्मारक का कार्य 2027 तक पूरा हो, CM फडणवीस का निर्देश