संसद के आगामी विशेष सत्र में परिसीमन विधेयक को लेकर होने वाली चर्चा के बीच तमिलनाडु की राजनीति में नए गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं. मुख्यमंत्री विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) ने आरोप लगाया है कि एमके स्टालिन की अगुवाई वाला द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) परिसीमन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ हाथ मिला सकता है. हालांकि, डीएमके ने इस आरोप को खारिज किया है. पार्टी के नेताओं की जल्द ही परिसीमन के मुद्दे पर बैठक होने की भी चर्चा है.

अप्रैल में संसद में दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण परिसीमन विधेयक पारित नहीं हो सका था. अब 30 नवंबर को लोकसभा और दो दिसंबर को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ इस विधेयक को दोबारा लाए जाने की संभावना है. ऐसे में डीएमके का रुख राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है.

राज्यपाल से मुलाकात को लेकर TVK ने उठाए सवाल

डीएमके और TVK के बीच आरोप-प्रत्यारोप की शुरुआत विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात के बाद हुई. TVK ने इस मुलाकात को डीएमके के राजनीतिक रुख में बदलाव का संकेत बताया.

इस विवाद में डीएमके के मुखपत्र 'मुरासोली' में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन से जुड़ी खबर भी शामिल हो गई. TVK ने इसे बीजेपी के प्रति डीएमके के बदलते रवैये से जोड़कर देखा.

NDTV से बातचीत में डीएमके प्रवक्ता सैयद हफीजुल्लाह ने बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि 'मुरासोली' में नागेंद्रन का कोई विस्तृत साक्षात्कार प्रकाशित नहीं हुआ था, बल्कि TVK सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता के आरोपों पर आधारित खबर छापी गई थी.

अन्नादुरई के बयान से डीएमके पर निशाना

TVK की आईटी विंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए डीएमके की विचारधारा पर सवाल उठाए. पोस्ट में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई के चर्चित कथन का जिक्र किया गया, 'बकरी के लिए दाढ़ी और देश के लिए राज्यपाल का क्या उपयोग है?'

TVK ने आरोप लगाया कि जो डीएमके पहले विधानसभा में राज्यपाल को संबोधित करने की अनुमति देने के खिलाफ अपनी राजनीतिक पहचान बताती थी, वही अब उनके सामने झुकने को तैयार है. पार्टी ने नागेंद्रन से जुड़ी खबर को भी बीजेपी को तमिलनाडु में मजबूत करने की कोशिश बताया.

TVK की आईटी विंग ने कहा कि इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है. उसने डीएमके के पुराने बीजेपी से राजनीतिक संबंधों का हवाला देते हुए उदयनिधि की राज्यपाल से मुलाकात को पार्टी के वैचारिक दावों के विपरीत बताया.

राज्यपाल से मिलना व्यवस्था का हिस्सा: डीएमके

डीएमके प्रवक्ता हफीजुल्लाह ने राज्यपाल से मुलाकात का बचाव करते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था में राज्य सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए विपक्ष को राज्यपाल के पास ही जाना होता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यपाल की भूमिका को लेकर डीएमके का विरोध पहले की तरह कायम है.

परिसीमन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि संसद में तमिलनाडु की मौजूदा 7.2 प्रतिशत हिस्सेदारी हर हाल में सुरक्षित रहनी चाहिए. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यदि बीजेपी इस मांग को स्वीकार कर लेती है तो डीएमके विधेयक का समर्थन करेगी या नहीं.

अमित शाह ने दिया था सभी राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने का भरोसा

परिसीमन के बाद संसद में सीटों की कुल संख्या बढ़ने की स्थिति में दक्षिण भारत के राज्यों को अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी घटने की आशंका रही है. इसी चिंता को दूर करने और विधेयक के लिए दो-तिहाई समर्थन जुटाने के प्रयास में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल में भरोसा दिया था कि परिसीमन के बाद सभी राज्यों की सीटों में 50 प्रतिशत की समान वृद्धि होगी.

कांग्रेस से दूरी के बाद डीएमके की परीक्षा

डीएमके के किसी भी फैसले को कांग्रेस के साथ उसके हालिया राजनीतिक टकराव के संदर्भ में भी देखा जाएगा. विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने विजय की TVK को सरकार बनाने में समर्थन दिया था. इससे डीएमके और कांग्रेस के रिश्तों में तल्खी आ गई. ऐसे में कांग्रेस के विरोध वाले परिसीमन विधेयक पर डीएमके का समर्थन पूर्व सहयोगी को राजनीतिक जवाब देने के तौर पर भी देखा जा सकता है.

2013 से केंद्र की सत्ता से बाहर डीएमके के सामने अब तमिलनाडु में कांग्रेस का साथ भी नहीं रहा है. ऐसे में उसके राजनीतिक विकल्प सीमित होते दिखाई दे रहे हैं.

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