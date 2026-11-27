Cars With 200Nm Torque: भारतीय बाजार में कार खरीदते समय ग्राहक माइलेज और फीचर्स के साथ-साथ इंजन की ताकत यानी टॉर्क पर भी खास ध्यान देते हैं. आसान भाषा में समझें तो टॉर्क वह ताकत है जो कार को शुरुआती रफ्तार पकड़ने, ओवरटेक करने और पहाड़ी या खराब रास्तों पर आसानी से चढ़ने में मदद करती है. आमतौर पर माना जाता है कि ज्यादा टॉर्क वाली कारें काफी महंगी होती हैं, लेकिन भारतीय बाजार में कई ऐसी बेहतरीन गाड़ियां मौजूद हैं जो 200 एनएम या उससे भी ज्यादा का तगड़ा टॉर्क देती हैं और इनकी शुरुआती कीमत 15 लाख रुपये से काफी कम है.

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ इस सेगमेंट की सबसे दमदार एसयूवी में से एक है, जिसके बेस पेट्रोल वेरिएंट से ही 200 एनएम का टॉर्क मिलने लगता है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.79 लाख रुपये है. इसमें मिलने वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 110 बीएचपी की पावर और 200 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इसके अलावा इसके डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल वेरिएंट में 230 एनएम और 1.5-लीटर डीजल इंजन में 300 एनएम तक का जबरदस्त टॉर्क मिलता है, जो 15 लाख रुपये के बजट में आसानी से आ जाते हैं.

टाटा नेक्सन

टाटा नेक्सन अपनी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ-साथ दमदार डीजल इंजन के लिए भी जानी जाती है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.40 लाख रुपये से शुरू होती है. नेक्सन के 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन में 115 पीएस की पावर और 260 एनएम का तगड़ा टॉर्क मिलता है. यह इंजन कम आरपीएम पर ही शानदार खींचने की ताकत देता है, जिससे हाईवे पर सफर बेहद आसान हो जाता है. इसके डीजल वेरिएंट्स 15 लाख रुपये के अंदर कई विकल्पों में उपलब्ध हैं.

हुंडई वेन्यू और किआ सोनेट

सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में हुंडई वेन्यू और किआ सोनेट दोनों ही बेहद लोकप्रिय विकल्प हैं. हुंडई वेन्यू की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.00 लाख रुपये और किआ सोनेट की कीमत 7.45 लाख रुपये से शुरू होती है. इन दोनों गाड़ियों में 1.5-लीटर का टर्बो-डीजल इंजन दिया गया है, जो करीब 116 पीएस की पावर और 250 एनएम का शानदार टॉर्क पैदा करता है. 15 लाख रुपये से कम के बजट में इन दोनों कारों के डीजल वेरिएंट्स खरीदे जा सकते हैं, जो शहर और हाईवे दोनों जगह स्मूद ड्राइविंग का अनुभव देते हैं.

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स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टस

यदि आप एसयूवी के बजाय एक तेज रफ्तार सेडान कार की तलाश में हैं, तो स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टस बेहतरीन विकल्प हैं. इन दोनों कारों के 1.5-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट्स में 150 पीएस की पावर और 250 एनएम का जबरदस्त टॉर्क मिलता है, जो इन्हें अपने सेगमेंट की सबसे फुर्तीली कारें बनाता है. वहीं इनके 1.0-लीटर टर्बो इंजन वेरिएंट्स भी 11 लाख रुपये के आसपास की शुरुआती कीमत में उपलब्ध हैं, जो रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं.

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