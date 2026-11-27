समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान गुरुवार को दिल्ली में आयोजित 'बज़्म-ए-मुनव्वर - एक शाम संविधान के नाम' कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने पुराने राजनीतिक संघर्षों, सपा से निष्कासित किए जाने और अमर सिंह-जया प्रदा के साथ अपने सियासी रिश्तों का जिक्र करते हुए अपने अनुभवों को साझा किया. उन्होने बताया कि किस तरह लोग उन्हें कहते थे कि अब तुम खत्म हो गए हो.

सपा नेता आजम खान ने अपनी बात की शुरुआत दिल्ली शहर और इस शहर की व्यस्तता के साथ शुरू की, उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे शहर में, जहां किसी के पास खाली समय नहीं है, ये शहर इतना व्यस्त है कि एक बेटी जो अपने माता-पिता से अनबन के बाद घर छोड़ देती है, उसे भी 14 साल बाद लिफ्ट में मिलने पर वे पहचान लेते हैं. इतने व्यस्त शहर में, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना किसी ना किसी लगाव का परिणाम हैं.

अमर सिंह और जया प्रदा का किया जिक्र

आज़म खान ने कहा कि "मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अमर सिंह और जया प्रदा की नाराजगी के कारण मुझे पार्टी से निकाल दिया गया था, तो मेरे ही शहर के लोगों ने मेरे राजनीति भविष्य पर सवाल उठाए थे और कहा था कि 'भाई, अब तुम खत्म हो गए. सब खत्म हो गया.. कुछ नहीं बचा.

मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि भले ही आप सही रास्ते पर न हों, बल्कि गलत रास्ते पर हों और आपने तय कर लिया हो कि यही आपका रास्ता है और आप इस गलत काम को नहीं छोड़ेंगे, तो भी मैं आपके फैसले पर अडिग रहने और पीछे न हटने के लिए आपका सम्मान करूंगा."

सपा नेता ने अपने जेल जाने के दौर का भी जिक्र किया और कहा कि जब हम टीवी चालू करते थे, तो हमें अजीब खबरें दिखती थीं, और जब हम अखबार खोलते थे, तो दो पन्ने हमारी खबरों से भरे होते थे.

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