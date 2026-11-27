न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में भी मोहम्मद सिराज का चयन नहीं हुआ है. उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ एक वनडे खेलने का चांस मिला, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी सिर्फ एक मैच मिला. उसके बाद टेस्ट सीरीज के दोनों मैचों से उन्हें बाहर बैठना पड़ा. सिराज के लिए पूर्व क्रिकेटर मुरली कार्तिक ने सहानुभूति व्यक्त की है. कार्तिक ने साफ कहा कि खिलाना ही नहीं है तो आप सिराज को लेकर ही मत जाइए.

पहले टेस्ट में भारतीय जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, अंशुल कंबोज और प्रसिद्ध कृष्णा के पेस अटैक के साथ उतरी थी. वहीं दूसरे टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा की जगह गुरनूर बराड़ को दी गई. सिराज फिर भी बाहर बैठे रहे.

क्या वह रो रहे हैं?

मोहम्मद सिराज के बाहर होने पर मुरली कार्तिक ने कहा, "क्या वह रो रहे हैं? सिराज एक भावुक व्यक्ति हैं. कुछ लोग तब भी ठीक रहते हैं जब ड्रॉप होते हैं, लेकिन कुछ वाकई खेलना चाहते हैं. उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके पैर या सिर में दर्द है, वे पूरी जान से खेलते हैं. सिराज ऐसे ही खिलाड़ी हैं."

जब शुभमन गिल से पूछा गया था कि सिराज को पहले टेस्ट से क्यों ड्रॉप किया गया? कप्तान गिल का कहना था कि अभी सिराज की फॉर्म बढ़िया नहीं है. इस बयान के लिए उनकी खूब आलोचना भी हुई. सिराज श्रीलंका दौरे पर 2 मैचों में केवल 4 विकेट ले पाए थे. मगर श्रीलंकाई पिचें स्पिन डोमिनेंट रही हैं, इसलिए वहां के प्रदर्शन के आधार पर सिराज की फॉर्म का आकलन करना सही नहीं है.

MOHAMMAD SIRAJ GETS EMOTIONAL. 🥺💔 - Ajinkya Rahane and Murali Kartik talk about an emotional Siraj moment in Christchurch. ❤️ #MohammedSiraj #TeamIndia #Cricket https://t.co/1FaSERAkdf — Cricket News (@I_am_Unkar_006) November 27, 2026

लेकर ही मत जाओ

मुरली कार्तिक ने आगे कहा, "कभी-कभी आप अपनी भावनाओं को छुपा लेते हैं, क्योंकि आप ODI सीरीज से भी ड्रॉप हो गए थे. वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उन्हें आखिरी विकल्प के तौर पर चुना गया था. ऐसा होने पर खिलाड़ी आहत होता है. अगर आपको लगता है कि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है या वह नेट्स में अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें न्यूजीलैंड स्क्वाड के साथ लेकर ही मत जाओ."

यह भी पढ़ें:

जयदेव उनादकट ने टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, नंबर-11 पर खेली इतिहास की सबसे बड़ी पारी