त्रिपुरा में निकाय चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया है. कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है. एक अधिकारी ने बताया कि अगरतला नगर निगम सहित 16 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान शुक्रवार सुबह 7 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ.

इन 16 निकायों की 268 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 733 उम्मीदवारों की किस्मत तय करने के लिए कुल 5.56 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं. अगरतला नगर निगम (AMC) में 51 वार्ड हैं.

10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात

राज्य चुनाव आयोग (SEC) के सचिव अनुराग सेन ने कहा, "राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ." चुनाव प्रक्रिया में लगभग 4,600 मतदान कर्मियों को लगाया गया है जबकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 10,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 39 कंपनियां शामिल हैं.

733 उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा 265 उम्मीदवार बीजेपी के हैं. इसके बाद सीपीआई-एम के 228 और कांग्रेस के 201 उम्मीदवार हैं. बीजेपी की सहयोगी पार्टी, टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) ने 10 उम्मीदवार उतारे हैं जबकि 29 निर्दलीय और अन्य दलों के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं.

सुरक्षा अभियान के तहत, सैकड़ों संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान भी जब्त किया गया है.

महिलाओं के वोट ज्यादा

इन नागरिक चुनावों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है. राज्यभर में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है.चुनाव अधिकारियों के अनुसार कुल 5.68 लाख में महिलाओं की संख्या 2.88 लाख है, पुरुषों की संख्या 2.76 लाख है और तीसरे लिंग के 43 मतदाता है.

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