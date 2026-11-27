Toyota Innova Hycross E85: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में वैकल्पिक ईंधन की ओर कदम बढ़ाते हुए Toyota किर्लोस्कर मोटर ने अपनी लोकप्रिय एमपीवी Innova Hycross का अपडेटेड मॉडल पेश किया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका नया फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन है, जो इसे भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध एकमात्र स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ी बनाता है.

यह नया इंजन 85 प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन यानी E85 पर चलने में पूरी तरह सक्षम है. कंपनी ने अपडेटेड Innova Hycross को 19.59 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा है, जबकि इसके स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट्स की कीमत 19.99 लाख रुपये से लेकर 31.99 लाख रुपये के बीच रखी गई है.

इंजन में हार्डवेयर बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी?

किसी भी सामान्य पेट्रोल इंजन को केवल सॉफ्टवेयर या फ्यूल कैलिब्रेशन बदलकर E85 ईंधन पर नहीं चलाया जा सकता है. एथेनॉल के रासायनिक गुण पेट्रोल से काफी अलग होते हैं और इसमें नमी सोखने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिससे इंजन के धातु के पुर्जों में जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है. यही वजह है कि टोयोटा ने इंजन की लंबी उम्र और भरोसेमंद प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए इसके फ्यूल सप्लाई सिस्टम और अंदरूनी हार्डवेयर में कई बड़े तकनीकी बदलाव किए हैं.

जंग से बचाव के लिए पुर्जों को बनाया गया मजबूत

E85 ईंधन के कारण लगने वाले जंग से इंजन को सुरक्षित रखने के लिए कंपनी ने हाई-प्रेशर फ्यूल पाइप की प्लेटिंग को पहले से बेहतर किया है. इसके साथ ही इंजन के इनटेक वाल्व और स्पार्क प्लग पर विशेष ट्रीटमेंट किया गया है, ताकि एथेनॉल मिश्रित ईंधन के संपर्क में आने पर भी वे खराब न हों.

लंबे समय तक बिना किसी घिसावट के काम करने के लिए वाल्व और वाल्व सीट्स को भी अधिक मजबूत बनाया गया है. इसके अलावा हाई-प्रेशर फ्यूल इंजेक्टर को भी अपग्रेड किया गया है, जिससे यह न केवल जंग से बचा रहे बल्कि अधिक एथेनॉल वाले ईंधन की जरूरत के अनुसार तेज रफ्तार से फ्यूल फ्लो भी दे सके.

ठंड में गाड़ी स्टार्ट करने की समस्या का समाधान

उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के साथ अक्सर कम तापमान या सर्दियों में इंजन स्टार्ट करने में परेशानी आती है. इस चुनौती से निपटने के लिए टोयोटा ने इस इंजन में नया मोटर ड्रिवन वेरिएबल वाल्व टाइमिंग सिस्टम शामिल किया है. यह तकनीक कम तापमान में भी इंजन को आसानी से स्टार्ट करने और सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है.

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इंजन की ताकत और ट्रांसमिशन विकल्प

इनोवा हाइक्रॉस के इस फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन में 2.0-लीटर का इंजन दिया गया है, जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर 197 बीएचपी की पावर और 206 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन को सीक्वेंशियल शिफ्ट के साथ ई-ड्राइव ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है.

वहीं इसके नियमित पेट्रोल वेरिएंट में 2.0-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो 173 बीएचपी की पावर देता है और सीवीटी गियरबॉक्स के साथ आता है. दिसंबर 2022 में भारत में लॉन्च होने के बाद यह इस एमपीवी का पहला मिड-साइकिल अपडेट है, जिसमें बाहरी डिजाइन में हल्के बदलाव और केबिन में अतिरिक्त फीचर्स भी जोड़े गए हैं.

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