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CNG Refilling Mistakes in Winter: कड़ाके की ठंड में CNG भरवाते वक्त न करें ये 5 गलतियां, वरना होगा नुकसान
CNG Refilling Mistakes in Winter: ठंड में CNG भरवाते समय की गई छोटी गलतियां आपकी सुरक्षा और माइलेज पर भारी पड़ सकती हैं. जानें सर्दियों में गैस भरवाने का सही समय, प्रेशर नियम और जरूरी सावधानियां.
CNG Refilling Mistakes in Winter: कड़ाके की ठंड शुरू होते ही CNG कार चलाने वालों की चिंताएं बढ़ जाती हैं. क्योंकि कम तापमान और नमी का असर गैस भरवाने के समय देखने को मिलता है. सर्दियों में गैस फिलिंग के दौरान की गई छोटी सी चूक आपकी सुरक्षा, गाड़ी की परफॉर्मेंस और जेब तीनों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है.
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