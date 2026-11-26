पहली गलती यह है कि लोग गैस फिलिंग के दौरान इंजन बंद न करने या कार के अंदर बैठे रहने जैसी लापरवाही करते हैं. ठंड में ऊनी और सिंथेटिक कपड़ों से स्टैटिक चार्ज बनने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए गैस भरवाते समय इंजन पूरी तरह बंद रखें, मोबाइल न चलाएं और सभी सवारियों के साथ कार से बाहर निकल लें.