महिलाओं का पर्स केवल पैसे रखने की जगह नहीं माना जाता, बल्कि इसे धन और समृद्धि का प्रतीक भी समझा जाता है. वास्तु और ज्योतिष के अनुसार यदि पर्स में शुभ चीजें रखी जाएं और उसे साफ-सुथरा रखा जाए, तो मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती हैं.