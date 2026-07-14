Kal Ka Rashifal 15 July 2026: बुधादित्य योग का शुभ प्रभाव, बुधवार को मेष-वृश्चिक समेत इन राशियों को होगा लाभ, मीन राशि रहे सतर्क!
Kal Ka Rashifal 15 July 2026: बुधवार का दिन कई राशियों के लिए तरक्की और धन लाभ लेकर आएगा. डा. अनीष व्यास से जानें मेष से मीन राशि का कल का राशिफल, करियर, व्यापार, प्रेम जीवन और भाग्य का हाल.
Kal Ka Rashifal 15 July 2026: बुधवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए कई नए अवसर और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है. कुछ राशियों को आर्थिक लाभ, करियर में सफलता और पारिवारिक सुख मिलेगा, वहीं कुछ लोगों को खर्च, निवेश और स्वास्थ्य के मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी.
आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) से सभी 12 राशियों का कल का सटीक भविष्यफल और पंचांग.
15 जुलाई 2026 का मुख्य पंचांग:
तिथि व पक्ष: आषाढ़ शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि (दोपहर तक), इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी.
नक्षत्र व चंद्रमा: पूरे दिन पुष्य नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में गोचर करेंगे.
ग्रहों के विशेष योग: आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग तथा सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ प्रभाव रहेगा. इन शुभ योगों के कारण कई राशियों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में लाभ मिलने की संभावना है.
शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): सुबह 09:05 बजे से 10:45 बजे तक तथा दोपहर 12:20 बजे से 02:00 बजे तक लाभ एवं अमृत चौघड़िया रहेगा. इस दौरान शुभ कार्य करना फलदायी रहेगा.
राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 12:00 बजे से 01:30 बजे तक रहेगा. इस अवधि में नए और मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने से बचें.
शुभ दिशा: आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना शुभ और लाभदायक माना जाएगा.
मेष राशि (Aries)
चंद्रमा के आपकी राशि से अनुकूल भाव में होने के कारण आज का दिन लाभ और प्रगति देने वाला रहेगा. आर्थिक मामलों में आपके प्रयास सफल होंगे और कहीं से अतिरिक्त आय प्राप्त होने के योग बन रहे हैं. पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ बीतेगा.
करियर व व्यापार: व्यापार में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसका आपकी कमाई पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा. सहयोगियों और साझेदारों का पूरा साथ मिलेगा. लंबे समय से रुके कार्य भी गति पकड़ेंगे और नए अवसर सामने आएंगे. व्यवसाय में किए गए प्रयास भविष्य में लाभ देंगे.
ऑफिस व परिवार: नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी. धार्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिलेगा. किसी आवश्यक कार्य के लिए यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जो लाभदायक रहेगी.
शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - लाल, भाग्यशाली अंक - 9, अशुभ अंक - 5.
वृषभ राशि (Taurus)
चंद्रमा की अनुकूल स्थिति आपको कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा प्रदान करेगी. आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करना नुकसानदायक हो सकता है. खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें. परिवार के लोगों का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.
करियर व व्यापार: नौकरी और व्यवसाय दोनों में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं. यदि आप किसी नई योजना पर काम शुरू करना चाहते हैं तो समय अनुकूल रहेगा. कार्य से जुड़ी यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है और नए संपर्क भविष्य में फायदा पहुंचा सकते हैं.
ऑफिस व परिवार: परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहेगा और घर का वातावरण सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी तथा जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. कार्यस्थल पर आपकी सक्रियता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी.
शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - सफेद, भाग्यशाली अंक - 6, अशुभ अंक - 8.
मिथुन राशि (Gemini)
चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा. पुराने रुके हुए कार्यों को पूरा करने में अधिक समय देना पड़ सकता है. हालांकि आमदनी में बढ़ोतरी होने से आर्थिक संतुष्टि मिलेगी. सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और लोगों के बीच सम्मान भी मिलेगा.
करियर व व्यापार: व्यापार में नए अवसर मिलेंगे और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. यदि किसी योजना पर लंबे समय से काम कर रहे हैं तो उसमें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश में सफलता मिलेगी, लेकिन किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें.
ऑफिस व लव लाइफ: किसी मित्र की बात आपको असमंजस में डाल सकती है, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा. प्रेम जीवन में साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी.
शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - हरा, भाग्यशाली अंक - 5, अशुभ अंक - 2.
कर्क राशि (Cancer)
चंद्रमा की शुभ स्थिति आपके लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी. दिन की शुरुआत उत्साह के साथ होगी. मित्रों के साथ घूमने-फिरने की योजना बन सकती है. परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण कार्य के कारण यात्रा का योग भी बन सकता है.
करियर व व्यापार: व्यवसाय में प्रगति के अच्छे अवसर मिलेंगे. नई तकनीक और आधुनिक तरीकों का लाभ मिलेगा जिससे कार्यों में तेजी आएगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी.
ऑफिस व परिवार: भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति आपकी सजगता आपको फिट रखेगी. यदि किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो दिन आपके पक्ष में रहेगा.
शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - क्रीम, भाग्यशाली अंक - 2, अशुभ अंक - 7.
सिंह राशि (Leo)
चंद्रमा की अनुकूल स्थिति के कारण सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. आपकी कार्यकुशलता, आत्मविश्वास और सूझबूझ आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देगी. लंबे समय से रुका हुआ धन मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. विरोधी चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे.
करियर व व्यापार: व्यापार में आपके अनुभव और निर्णय लेने की क्षमता लाभ दिलाएगी. रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी. यदि किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश की योजना बना रहे हैं तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ें. व्यापार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं.
ऑफिस व परिवार: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत की सराहना होगी. यदि यात्रा पर जाने का विचार है तो अपने सामान की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें. परिवार के साथ समय सुखद बीतेगा.
शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - सुनहरा, भाग्यशाली अंक - 1, अशुभ अंक - 4.
कन्या राशि (Virgo)
चंद्रमा के शुभ प्रभाव से कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. मित्रों और रिश्तेदारों से मुलाकात का अवसर मिलेगा. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और आप भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार करेंगे.
करियर व व्यापार: नई योजनाओं को लागू करने में सफलता मिलेगी. व्यापार में किए गए प्रयास सकारात्मक परिणाम देंगे. यदि किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो समय अनुकूल रहेगा. हालांकि छोटी अवधि के निवेश से फिलहाल बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.
ऑफिस व शिक्षा: नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. किसी भी निर्णय को भावनाओं में बहकर लेने से बचें.
शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - हरा, भाग्यशाली अंक - 5, अशुभ अंक - 9.
तुला राशि (Libra)
चंद्रमा की अनुकूल स्थिति तुला राशि के लोगों के लिए लाभ और सफलता के योग बना रही है. परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहेगा और घर का वातावरण सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी तथा साथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सामाजिक स्तर पर आपका सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा.
करियर व व्यापार: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे, लेकिन बढ़ते हुए खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा ताकि आर्थिक संतुलन बना रहे.
ऑफिस व परिवार: जीवनसाथी के साथ मिलकर घर की सजावट और व्यवस्था से जुड़े कार्य पूरे कर सकते हैं. बच्चों के साथ मनोरंजक समय बिताने का अवसर मिलेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति देगा और रिश्ते मजबूत होंगे.
शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - गुलाबी, भाग्यशाली अंक - 6, अशुभ अंक - 3.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
चंद्रमा के शुभ प्रभाव से वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन उन्नति और नए अवसर लेकर आएगा. परिवार के साथ कहीं घूमने-फिरने की योजना बन सकती है. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित होगी. आर्थिक लाभ के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन हर निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी होगा.
करियर व व्यापार: व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने से बचें. पुराने लेन-देन या वित्तीय मामलों को लेकर कोई समस्या सामने आ सकती है. इसलिए आर्थिक मामलों में पूरी सावधानी रखें और दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही कोई निर्णय लें.
ऑफिस व परिवार: नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियां स्वयं निभानी चाहिए. किसी भी काम में लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा और प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय आपके लिए लाभदायक साबित होंगे.
शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - लाल, भाग्यशाली अंक - 9, अशुभ अंक - 4.
धनु राशि (Sagittarius)
चंद्रमा की अनुकूल स्थिति धनु राशि के लोगों के लिए आज मिला-जुला परिणाम लेकर आएगी. आय के नए स्रोत बनने की संभावना रहेगी, लेकिन खर्च भी उसी गति से बढ़ सकते हैं. इसलिए बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र से जुड़े किसी विषय को लेकर मन में चिंता बनी रह सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से परिस्थितियां आपके पक्ष में होती जाएंगी.
करियर व व्यापार: व्यापारियों को मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. विशेष रूप से अकाउंट, बैंकिंग, फाइनेंस और टैक्स से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. पुराने अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन से किसी महत्वपूर्ण योजना में सफलता मिलने की संभावना है. व्यापारिक यात्रा भी लाभदायक साबित होगी.
ऑफिस व परिवार: नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली की सराहना होगी. किसी जरूरी काम के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे.
शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - पीला, भाग्यशाली अंक - 3, अशुभ अंक - 8.
मकर राशि (Capricorn)
चंद्रमा के शुभ प्रभाव से मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. भावनात्मक रूप से आप थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं, लेकिन परिवार का साथ आपको मानसिक मजबूती देगा. घर में आपसी सहयोग और प्रेम का वातावरण बना रहेगा. धर्म और आध्यात्मिक कार्यों की ओर भी आपका झुकाव बढ़ सकता है.
करियर व व्यापार: कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा और रचनात्मक सोच लोगों को प्रभावित करेगी. नए आइडिया और योजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा. आर्थिक मामलों में कोई भी लेन-देन जल्दबाजी या भावुकता में करने से बचें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है. व्यापार में धैर्य के साथ लिया गया निर्णय लाभ देगा.
ऑफिस व परिवार: नौकरीपेशा लोगों को अपनी कला और अनुभव दिखाने का अवसर मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है.
शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - नीला, भाग्यशाली अंक - 8, अशुभ अंक - 5.
कुंभ राशि (Aquarius)
चंद्रमा की अनुकूल स्थिति कुंभ राशि के लोगों के लिए सुख और समृद्धि के योग बना रही है. आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी. धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से मानसिक शांति मिलेगी. किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात भी हो सकती है.
करियर व व्यापार: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और व्यापार में सामान्य लाभ प्राप्त होगा. यदि खरीदारी का मन बना रहे हैं तो ऑफर्स के चक्कर में अनावश्यक खर्च करने से बचें. योजनाबद्ध तरीके से किया गया खर्च भविष्य में आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा.
ऑफिस व परिवार: माता-पिता के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का योग बन सकता है. दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलने से कई कार्य आसानी से पूरे होंगे.
शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - आसमानी, भाग्यशाली अंक - 8, अशुभ अंक - 1.
मीन राशि (Pisces) – सावधान रहें
चंद्रमा की स्थिति मीन राशि के लोगों के लिए आज कुछ उलझन और मानसिक दबाव की स्थिति बना सकती है. इसलिए किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने से बचें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें. काम का दबाव अधिक रहने से मानसिक तनाव और शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. संयम और सकारात्मक सोच आपके लिए लाभदायक रहेगी.
करियर व व्यापार: आर्थिक लेन-देन, निवेश और वित्तीय मामलों में पूरी सावधानी बरतें. बिना जांच-पड़ताल के कोई बड़ा फैसला न लें. कार्यभार अधिक रहने से तनाव बढ़ सकता है, इसलिए समय का सही प्रबंधन करें. व्यवसाय में भी सोच-समझकर निर्णय लेना ही हितकर रहेगा.
ऑफिस व परिवार: स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण धन खर्च हो सकता है. अपनी वाणी पर संयम रखें, अन्यथा किसी करीबी व्यक्ति से कहासुनी होने की आशंका है. संतान के भविष्य और करियर को लेकर चिंता बनी रह सकती है. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में मन लगाने से मानसिक शांति मिलेगी.
शुभ/अशुभ: भाग्यशाली रंग - बैंगनी, भाग्यशाली अंक - 7, अशुभ अंक - 2.
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