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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAugust Born Personality: अगस्त में जन्मे लोग क्यों होते हैं सबसे अलग? ज्योतिष और अंक ज्योतिष बताते हैं 8 खास खूबियां

August Born Personality: अगस्त में जन्मे लोग क्यों होते हैं सबसे अलग? ज्योतिष और अंक ज्योतिष बताते हैं 8 खास खूबियां

August Born Personality: अगस्त में जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है? जानिए ज्योतिष और अंक ज्योतिष के अनुसार अगस्त में जन्मे लोगों की 8 खास खूबियां और व्यक्तित्व से जुड़ी दिलचस्प बातें.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 14 Jul 2026 01:42 PM (IST)
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August Born Personality:  ज्योतिष शास्त्र और अंक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति के जन्म का महीना उसके स्वभाव, सोच और व्यक्तित्व पर कुछ प्रभाव डाल सकता है. कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, अगस्त में जन्म लेने वाले लोग आमतौर पर सिंह या कन्या  राशि से जुड़े होते हैं. वहीं, अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव का विश्लेषण किया जाता है.

इन्हीं मान्यताओं के आधार पर अगस्त में जन्मे लोगों में कुछ विशेष गुण बताए जाते हैं. हालांकि, किसी भी व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव उसकी जन्म कुंडली, जीवन के अनुभवों और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है.

नेतृत्व करने की क्षमता

ज्योतिष के अनुसार अगस्त में जन्मे कई लोगों में नेतृत्व के गुण स्वाभाविक रूप से देखने को मिलते हैं. ये जिम्मेदारी लेने से नहीं घबराते और टीम का मार्गदर्शन करना पसंद करते हैं.

आत्मविश्वास से भरपूर

इन लोगों को आत्मविश्वासी माना जाता है. कठिन परिस्थितियों में भी ये अपने निर्णयों पर भरोसा रखते हैं और चुनौतियों का सामना करने का प्रयास करते हैं.

मेहनती और लक्ष्य के प्रति समर्पित

अंक ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार अगस्त में जन्मे लोग अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहते हैं. एक बार कोई उद्देश्य तय कर लें तो उसे पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं.

दिल से उदार

ये लोग अपने परिवार और दोस्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. इन्हें उदार और सहयोगी स्वभाव का माना जाता है.

रचनात्मक सोच

कला, लेखन, संगीत, डिजाइन या नए आइडिया देने में इनकी रुचि हो सकती है. कई लोग अपनी रचनात्मक सोच से अलग पहचान बनाते हैं.

सम्मान पसंद करते हैं

अगस्त में जन्मे लोगों को अपने काम की सराहना पसंद होती है. यदि उनके प्रयासों की कद्र की जाए तो वे और बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं.

अनुशासन और व्यवस्था पसंद

विशेष रूप से अगस्त के उत्तरार्ध में जन्मे लोगों में व्यवस्थित जीवनशैली और अनुशासन पसंद करने की प्रवृत्ति अधिक देखी जा सकती है. यह गुण कन्या राशि के प्रभाव से भी जोड़ा जाता है.

ज्योतिष और अंक ज्योतिष क्या कहते हैं?

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सिंह राशि का स्वामी माना गया है, जो आत्मविश्वास, नेतृत्व और ऊर्जा का प्रतीक है. वहीं, कन्या राशि का स्वामी बुध है, जिसे बुद्धिमत्ता, विश्लेषण क्षमता और व्यवहारिक सोच का कारक माना जाता है. अंक ज्योतिष में भी जन्मतिथि के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व और जीवन से जुड़े संकेत बताए जाते हैं.

यह भी पढ़े- Jagannath Rath Yatra 2026: रथ की रस्सी खींचने से पहले जान लें ये नियम, क्यों मनाई जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 14 Jul 2026 01:42 PM (IST)
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Horoscope Leo Virgo August Born Astrology NUMEROLOGY August Born Personality August Personality August Traits
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