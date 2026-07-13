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Ashadha Amavasya 2026: आषाढ़ अमावस्या पर इन 4 राशियों को रहना होगा सबसे ज्यादा सतर्क, क्या है संकेत देखें ?
Ashadha Amavasya 2026: आषाढ़ अमवास्या 14 जुलाई को है. इस दिन ग्रह की स्थिति कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं है. करियर, धन, पारिवार में संकट पैदा हो सकता है, क्या सावधानी रखें देखें.
आषाढ़ अमावस्या 2026
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Published at : 13 Jul 2026 10:26 AM (IST)
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आषाढ़ अमावस्या पर इन 4 राशियों को रहना होगा सबसे ज्यादा सतर्क, क्या है संकेत देखें ?
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