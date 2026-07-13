मकर राशि को अमावस्या के दिन रिश्तों को लेकर सावधानी रखनी होगी. चंद्रमा इस दिन दुर्बल होता है ऐसे में सही-गलत का फैसला करने की शक्ति कम हो जाती है. गलतफहमी से बचें.खुलकर संवाद करें. किसी की बातों पर विश्वास रिश्तों में दरार ला सकता है. पार्टनरशिप के बिजनेस में देख परख कर ही पेपर पर साइन करें. जल्दी का कार्य धन और परिवार दोनों को हानि पहुंचा सकता है.