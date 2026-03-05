एक्सप्लोरर
Marriage Line in Palmistry: लव या अरेंज? हाथ की ये रेखा बताएगी कैसी होगी आपकी शादी
Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र में बुध पर्वत पर स्थित विवाह रेखा और उभरा हुआ शुक्र पर्वत लव मैरिज का संकेत देते हैं. स्पष्ट रेखा सुखद वैवाहिक जीवन दर्शाती है, जबकि कटी-फटी रेखाएं बाधाओं का प्रतीक हैं.
हस्तरेखा शास्त्र में विवाह रेखा
Published at : 05 Mar 2026 07:51 PM (IST)
धर्म
खाटू श्याम में निशान लेकर क्यों जाते हैं भक्त? जानिए इसका धार्मिक महत्व और नियम?
