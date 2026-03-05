Marriage Line in Palmistry: लव या अरेंज? हाथ की ये रेखा बताएगी कैसी होगी आपकी शादी

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हमारी हथेलियों में छिपी रेखाएं भविष्य का आईना होती हैं. ये लकीरें न केवल हमारे करियर और धन के बारे में बताती हैं, बल्कि हमारे प्रेम जीवन और विवाह से जुड़े राज भी खोलती हैं. हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) में 'मैरिज लाइन' यानी विवाह रेखा को देखकर यह आसानी से समझा जा सकता है कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या परिवार की पसंद से यानी अरेंज मैरिज.