हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMarriage Line in Palmistry: लव या अरेंज? हाथ की ये रेखा बताएगी कैसी होगी आपकी शादी

Marriage Line in Palmistry: लव या अरेंज? हाथ की ये रेखा बताएगी कैसी होगी आपकी शादी

Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र में बुध पर्वत पर स्थित विवाह रेखा और उभरा हुआ शुक्र पर्वत लव मैरिज का संकेत देते हैं. स्पष्ट रेखा सुखद वैवाहिक जीवन दर्शाती है, जबकि कटी-फटी रेखाएं बाधाओं का प्रतीक हैं.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 05 Mar 2026 07:51 PM (IST)
Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र में बुध पर्वत पर स्थित विवाह रेखा और उभरा हुआ शुक्र पर्वत लव मैरिज का संकेत देते हैं. स्पष्ट रेखा सुखद वैवाहिक जीवन दर्शाती है, जबकि कटी-फटी रेखाएं बाधाओं का प्रतीक हैं.

हस्तरेखा शास्त्र में विवाह रेखा

1/6
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हमारी हथेलियों में छिपी रेखाएं भविष्य का आईना होती हैं. ये लकीरें न केवल हमारे करियर और धन के बारे में बताती हैं, बल्कि हमारे प्रेम जीवन और विवाह से जुड़े राज भी खोलती हैं. हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) में 'मैरिज लाइन' यानी विवाह रेखा को देखकर यह आसानी से समझा जा सकता है कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या परिवार की पसंद से यानी अरेंज मैरिज.
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हमारी हथेलियों में छिपी रेखाएं भविष्य का आईना होती हैं. ये लकीरें न केवल हमारे करियर और धन के बारे में बताती हैं, बल्कि हमारे प्रेम जीवन और विवाह से जुड़े राज भी खोलती हैं. हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) में 'मैरिज लाइन' यानी विवाह रेखा को देखकर यह आसानी से समझा जा सकता है कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या परिवार की पसंद से यानी अरेंज मैरिज.
2/6
आपके हाथ में विवाह रेखा सबसे छोटी उंगली (कनिष्ठा) के ठीक नीचे स्थित होती है. इस हिस्से को 'बुध पर्वत' कहा जाता है. हथेली के बाहरी किनारे से शुरू होकर अंदर की तरफ आने वाली छोटी लकीर ही आपकी मैरिज लाइन है. इसे देखकर ही ज्योतिषी यह अनुमान लगाते हैं कि किसी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा और उसका जीवनसाथी कैसा होगा.
आपके हाथ में विवाह रेखा सबसे छोटी उंगली (कनिष्ठा) के ठीक नीचे स्थित होती है. इस हिस्से को 'बुध पर्वत' कहा जाता है. हथेली के बाहरी किनारे से शुरू होकर अंदर की तरफ आने वाली छोटी लकीर ही आपकी मैरिज लाइन है. इसे देखकर ही ज्योतिषी यह अनुमान लगाते हैं कि किसी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा और उसका जीवनसाथी कैसा होगा.
Published at : 05 Mar 2026 07:51 PM (IST)
