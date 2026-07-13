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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: जब अहंकार के सामने धर्म और न्याय की हुई अंतिम जीत

Mahabharat: जब अहंकार के सामने धर्म और न्याय की हुई अंतिम जीत

Mahabharat: राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्ण को प्रथम सम्मान मिलने पर शिशुपाल ने मर्यादा लांघ दी. सौ अपराध क्षमा करने के बाद भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर धर्म, धैर्य और न्याय का संदेश दिया.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 13 Jul 2026 06:05 AM (IST)
Mahabharat: राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्ण को प्रथम सम्मान मिलने पर शिशुपाल ने मर्यादा लांघ दी. सौ अपराध क्षमा करने के बाद भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर धर्म, धैर्य और न्याय का संदेश दिया.

महाभारत कथा

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राजसूय यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि धर्म, न्याय और आदर्श शासन का प्रतीक भी था. युधिष्ठिर ने सभी राजाओं और ऋषि मुनियों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया. पूरे आर्यावर्त के श्रेष्ठ वीर इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बने, जहां हर अतिथि का आदर सर्वोपरि रखा गया.
राजसूय यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि धर्म, न्याय और आदर्श शासन का प्रतीक भी था. युधिष्ठिर ने सभी राजाओं और ऋषि मुनियों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया. पूरे आर्यावर्त के श्रेष्ठ वीर इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बने, जहां हर अतिथि का आदर सर्वोपरि रखा गया.
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सभा में प्रश्न उठा कि प्रथम सम्मान किसे दिया जाए. भीष्म पितामह ने बिना किसी संकोच के श्रीकृष्ण का नाम लिया. उन्होंने बताया कि कृष्ण केवल द्वारका के राजा नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक और संपूर्ण सभा में सबसे योग्य पुरुष हैं. उनके निर्णय का अधिकांश लोगों ने स्वागत किया.
सभा में प्रश्न उठा कि प्रथम सम्मान किसे दिया जाए. भीष्म पितामह ने बिना किसी संकोच के श्रीकृष्ण का नाम लिया. उन्होंने बताया कि कृष्ण केवल द्वारका के राजा नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक और संपूर्ण सभा में सबसे योग्य पुरुष हैं. उनके निर्णय का अधिकांश लोगों ने स्वागत किया.
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श्रीकृष्ण का सम्मान होते ही शिशुपाल का क्रोध भड़क उठा. उसने सभा के बीच खड़े होकर कृष्ण, भीष्म और पांडवों के विरुद्ध कठोर और अपमानजनक शब्द कहे. उसका अहंकार उसे मर्यादा से दूर ले गया, जबकि पूरी सभा स्तब्ध होकर यह दृश्य देख रही थी.
श्रीकृष्ण का सम्मान होते ही शिशुपाल का क्रोध भड़क उठा. उसने सभा के बीच खड़े होकर कृष्ण, भीष्म और पांडवों के विरुद्ध कठोर और अपमानजनक शब्द कहे. उसका अहंकार उसे मर्यादा से दूर ले गया, जबकि पूरी सभा स्तब्ध होकर यह दृश्य देख रही थी.
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शिशुपाल के कटु वचनों के बाद भी भीष्म पितामह शांत रहे. उन्होंने समझाया कि सम्मान किसी रिश्ते या शक्ति से नहीं, बल्कि गुण, त्याग और धर्म से मिलता है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि श्रीकृष्ण का सम्मान उनके कर्मों का परिणाम है, किसी पक्षपात का नहीं.
शिशुपाल के कटु वचनों के बाद भी भीष्म पितामह शांत रहे. उन्होंने समझाया कि सम्मान किसी रिश्ते या शक्ति से नहीं, बल्कि गुण, त्याग और धर्म से मिलता है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि श्रीकृष्ण का सम्मान उनके कर्मों का परिणाम है, किसी पक्षपात का नहीं.
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शिशुपाल लगातार अपमान करता रहा, लेकिन श्रीकृष्ण शांत बने रहे. उन्हें अपनी माता को दिया गया वचन याद था कि वे उसके सौ अपराध क्षमा करेंगे. यह प्रसंग सिखाता है कि सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, बल्कि धैर्य और वचन निभाने में होती है.
शिशुपाल लगातार अपमान करता रहा, लेकिन श्रीकृष्ण शांत बने रहे. उन्हें अपनी माता को दिया गया वचन याद था कि वे उसके सौ अपराध क्षमा करेंगे. यह प्रसंग सिखाता है कि सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, बल्कि धैर्य और वचन निभाने में होती है.
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जब शिशुपाल ने अपनी मर्यादा पूरी तरह खो दी और सौ से अधिक अपराध कर दिए, तब श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया. एक ही क्षण में उसका अंत हो गया. यह घटना बताती है कि क्षमा की भी एक सीमा होती है, जिसके बाद न्याय आवश्यक बन जाता है.
जब शिशुपाल ने अपनी मर्यादा पूरी तरह खो दी और सौ से अधिक अपराध कर दिए, तब श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया. एक ही क्षण में उसका अंत हो गया. यह घटना बताती है कि क्षमा की भी एक सीमा होती है, जिसके बाद न्याय आवश्यक बन जाता है.
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शिशुपाल वीर था, विद्वान भी था, लेकिन उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया. उसने अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखा. अंत में उसका घमंड ही उसके विनाश का कारण बना. यह प्रसंग आज भी विनम्रता का महत्व याद दिलाता है.
शिशुपाल वीर था, विद्वान भी था, लेकिन उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया. उसने अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखा. अंत में उसका घमंड ही उसके विनाश का कारण बना. यह प्रसंग आज भी विनम्रता का महत्व याद दिलाता है.
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राजसूय यज्ञ की पूरी कथा यह संदेश देती है कि सच्चा सम्मान पद, धन या शक्ति से नहीं मिलता. जो व्यक्ति धर्म, सत्य और लोककल्याण के मार्ग पर चलता है, वही समाज में सबसे अधिक आदर प्राप्त करता है. श्रीकृष्ण इसका सर्वोत्तम उदाहरण हैं.
राजसूय यज्ञ की पूरी कथा यह संदेश देती है कि सच्चा सम्मान पद, धन या शक्ति से नहीं मिलता. जो व्यक्ति धर्म, सत्य और लोककल्याण के मार्ग पर चलता है, वही समाज में सबसे अधिक आदर प्राप्त करता है. श्रीकृष्ण इसका सर्वोत्तम उदाहरण हैं.
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शिशुपाल वध की कथा केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है. धैर्य रखें, वचन निभाएं, दूसरों का सम्मान करें और अहंकार से दूर रहें. जब इंसान मर्यादा छोड़ देता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है. धर्म और संयम ही स्थायी विजय का मार्ग हैं.
शिशुपाल वध की कथा केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है. धैर्य रखें, वचन निभाएं, दूसरों का सम्मान करें और अहंकार से दूर रहें. जब इंसान मर्यादा छोड़ देता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है. धर्म और संयम ही स्थायी विजय का मार्ग हैं.
Published at : 13 Jul 2026 06:05 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Mahabharat Shri Krishna Shishupal

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