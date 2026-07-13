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Mahabharat: जब अहंकार के सामने धर्म और न्याय की हुई अंतिम जीत
Mahabharat: राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्ण को प्रथम सम्मान मिलने पर शिशुपाल ने मर्यादा लांघ दी. सौ अपराध क्षमा करने के बाद भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर धर्म, धैर्य और न्याय का संदेश दिया.
महाभारत कथा
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Published at : 13 Jul 2026 06:05 AM (IST)
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