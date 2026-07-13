सभा में प्रश्न उठा कि प्रथम सम्मान किसे दिया जाए. भीष्म पितामह ने बिना किसी संकोच के श्रीकृष्ण का नाम लिया. उन्होंने बताया कि कृष्ण केवल द्वारका के राजा नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक और संपूर्ण सभा में सबसे योग्य पुरुष हैं. उनके निर्णय का अधिकांश लोगों ने स्वागत किया.