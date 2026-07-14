Numerology: महीने की इन 5 तारीखों में जन्मे लोग होते हैं बेहद भाग्यशाली, कम उम्र में ही बना लेते हैं अलग पहचान
Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार महीने की किन 5 तारीखों में जन्मे लोग भाग्यशाली माने जाते हैं? जानिए उनके व्यक्तित्व, करियर और सफलता से जुड़े सामान्य गुण.
Numerology: अंक ज्योतिष (Numerology) में व्यक्ति की जन्म तिथि को उसके स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन की संभावनाओं से जोड़कर देखा जाता है. हर अंक किसी न किसी ग्रह से संबंधित माना जाता है और उसी के आधार पर व्यक्ति के गुणों का आकलन किया जाता है.
अंक ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार महीने की कुछ जन्म तिथियों में जन्मे लोग कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर अलग पहचान बनाने में सफल हो सकते हैं. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि सफलता केवल जन्मतिथि से तय नहीं होती. शिक्षा, मेहनत, अवसर और जीवन के अनुभव भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
1 तारीख को जन्मे लोग
अंक 1 का संबंध सूर्य से माना जाता है. इस तारीख में जन्मे लोगों को आत्मविश्वासी, नेतृत्व क्षमता वाला और महत्वाकांक्षी माना जाता है. ये लोग नई जिम्मेदारियां लेने से नहीं घबराते और अपने क्षेत्र में अलग पहचान बनाने का प्रयास करते हैं.
5 तारीख को जन्मे लोग
अंक 5 का स्वामी बुध माना जाता है. ऐसे लोग तेज बुद्धि, संवाद कौशल और नई चीजें सीखने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. बिजनेस, मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े क्षेत्रों में इनके सफल होने की संभावना अधिक मानी जाती है.
9 तारीख को जन्मे लोग
अंक 9 का संबंध मंगल से माना जाता है. इस तारीख में जन्मे लोग साहसी, ऊर्जावान और संघर्षशील माने जाते हैं. चुनौतियों से घबराने के बजाय उनका सामना करना इनकी खासियत मानी जाती है.
10 तारीख को जन्मे लोग
10 का योग 1 होता है, इसलिए इस तारीख पर भी सूर्य का प्रभाव माना जाता है. ऐसे लोगों में नेतृत्व क्षमता, सकारात्मक सोच और लक्ष्य के प्रति समर्पण देखने को मिल सकता है. ये अपने आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं.
19 तारीख को जन्मे लोग
19 का मूलांक भी 1 होता है. अंक ज्योतिष के अनुसार इस तारीख में जन्मे लोग मेहनती, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं. कम उम्र में ही करियर में अच्छी पहचान बनाने की क्षमता इनमें देखी जाती है.
यह भी पढ़ें- Ashadha Amavasya 2026: आषाढ़ अमावस्या पर इन 4 राशियों को रहना होगा सबसे ज्यादा सतर्क, क्या है संकेत देखें ?
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.