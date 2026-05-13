वृषभ संक्रांति 15 मई 2026 को है. इस दिन सूर्य सुबह 6.28 पर ही वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे. साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो सारे कार्य पूर्ण करने में सहायक है. ऐसे में संक्रांति की सुबह पुण्य काल में कुछ खास मंत्रों का जाप आपके जीवन में बदलाव ला सकता है. इस दिन पुण्य काल सुबह 5.30 से सुबह 6.28 तक है.