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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोVrishabh Sankranti 2026: वृषभ संक्रांति पर दुर्लभ संयोग, दुख-दरिद्रता से मुक्ति पाने का मौका, कर लें ये खास काम

Vrishabh Sankranti 2026: वृषभ संक्रांति पर दुर्लभ संयोग, दुख-दरिद्रता से मुक्ति पाने का मौका, कर लें ये खास काम

Vrishabh Sankranti 2026: वृषभ संक्रांति 15 मई 2026 को है. इस दिन सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे, स्नान-दान, सूर्य पूजा के लिए ये दिन बहुत खास है, मान्यता है इससे राजसुख, समृद्धि, सफलता मिलती है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 13 May 2026 10:05 AM (IST)
Vrishabh Sankranti 2026: वृषभ संक्रांति 15 मई 2026 को है. इस दिन सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे, स्नान-दान, सूर्य पूजा के लिए ये दिन बहुत खास है, मान्यता है इससे राजसुख, समृद्धि, सफलता मिलती है.

वृषभ संक्रांति 2026

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वृषभ संक्रांति 15 मई 2026 को है. इस दिन सूर्य सुबह 6.28 पर ही वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे. साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो सारे कार्य पूर्ण करने में सहायक है. ऐसे में संक्रांति की सुबह पुण्य काल में कुछ खास मंत्रों का जाप आपके जीवन में बदलाव ला सकता है. इस दिन पुण्य काल सुबह 5.30 से सुबह 6.28 तक है.
वृषभ संक्रांति 15 मई 2026 को है. इस दिन सूर्य सुबह 6.28 पर ही वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे. साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो सारे कार्य पूर्ण करने में सहायक है. ऐसे में संक्रांति की सुबह पुण्य काल में कुछ खास मंत्रों का जाप आपके जीवन में बदलाव ला सकता है. इस दिन पुण्य काल सुबह 5.30 से सुबह 6.28 तक है.
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ॐ ह्रीं रवये नमः - वृषभ संक्रांति पर प्रातःकाल सूर्य देव के सम्मुख इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. यह रक्त प्रवाह को संतुलित रखने में सहायक माना गया है तथा सर्दी, कफ और कमजोरी से जुड़े कष्टों को कम करने की मान्यता है.
ॐ ह्रीं रवये नमः - वृषभ संक्रांति पर प्रातःकाल सूर्य देव के सम्मुख इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. यह रक्त प्रवाह को संतुलित रखने में सहायक माना गया है तथा सर्दी, कफ और कमजोरी से जुड़े कष्टों को कम करने की मान्यता है.
Published at : 13 May 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Sankranti 2026 Vrishabha Sankranti 2026

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