Aaj Ka Meen Rashifal 17 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 6:28 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी.

मघा नक्षत्र शाम 6:35 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग का शुभ संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रगति और नए अवसर लेकर आ सकता है. षष्ठ भाव में चंद्रमा आपको योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है. यदि नया कर्ज लेने की सोच रहे हैं, तो पहले उसकी वापसी की स्पष्ट योजना बना लें. व्यापार में आपकी वैश्विक पहचान और समय पर ऑर्डर पूरे करने की क्षमता विदेशी ग्राहकों और पार्टनर्स का भरोसा मजबूत करेगी. नई और बड़ी डील्स फाइनल होने के योग बन रहे हैं. लंबे समय से बाजार में फंसा हुआ धन वापस मिलने की संभावना भी है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि कारोबार में नई तकनीक या डिजिटल सिस्टम शामिल करने की योजना है, तो यह फैसला भविष्य में बिक्री और मुनाफे दोनों को बढ़ाने में मदद करेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपकी मेहनत, रचनात्मक सोच और कार्य के प्रति समर्पण वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा. इसके परिणामस्वरूप आपको विशेष इंसेंटिव, प्रशंसा या प्रमोशन लेटर मिलने की संभावना है. सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल शानदार रहेगा, जिससे कठिन प्रोजेक्ट भी समय से पहले पूरे हो सकते हैं. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को किसी भर्ती, इंटरव्यू या चयन प्रक्रिया से जुड़ी सकारात्मक सूचना मिल सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में फंसा हुआ धन वापस मिलने, नई डील्स मिलने और आय बढ़ने के योग हैं. हालांकि किसी भी प्रकार का नया ऋण लेने से पहले उसकी भुगतान योजना अवश्य तैयार करें. सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ देगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में आज मधुरता और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ बिताया गया समय आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. आप दोनों भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा कर सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. खेलकूद से जुड़े लोगों के लिए अपनी फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और नियमित अभ्यास पर ध्यान देने का दिन है. प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने या सम्मान प्राप्त करने की संभावना भी बन रही है. संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साहजनक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. नई तकनीक सीखने और कौशल विकसित करने पर ध्यान देने से भविष्य में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे. नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास आपकी सफलता की कुंजी बनेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को नीले रंग के वस्त्र, चने की दाल या भोजन का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, करियर में सफलता, आर्थिक मजबूती और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

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