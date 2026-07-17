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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 17 July 2026: व्यतीपात योग में क्या करें, क्या न करें? जानें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 17 July 2026: व्यतीपात योग में क्या करें, क्या न करें? जानें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 17 July 2026: आज का राशिफल कुछ राशियों के लिए विशेष है. व्यतीपात योग, मघा नक्षत्र, गुप्त नवरात्रि और शुक्रवार का आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा? जानें करियर, धन, सेहत, प्रेम और उपाय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 17 Jul 2026 06:28 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal: आज 17 जुलाई 2026 का दिन केवल एक सामान्य शुक्रवार नहीं है. आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी, व्यतीपात योग, मघा नक्षत्र और गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन का विशेष संयोग इसे ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण बना रहा है. ऐसे योग में जल्दबाजी की बजाय धैर्य, योजना और आध्यात्मिक साधना को अधिक शुभ माना जाता है.

आज चंद्रमा के सिंह राशि में गोचर से कुछ राशियों को आत्मविश्वास और नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ को निवेश, यात्रा और बड़े निर्णयों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए करियर, धन, परिवार, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन को लेकर आज का विस्तृत राशिफल.

Aaj Ka Rashifal 17 July 2026: व्यतीपात योग में क्या करें, क्या न करें? जानें सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशिफल, 17 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन पंचम भाव में सिंह राशि के चंद्रमा से रचनात्मकता और शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से प्रेम और सौंदर्य में विशेष ऊर्जा का है, लेकिन व्यतीपात योग के कारण नए शुभ कार्यों में संयम जरूरी है. शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सिंह राशि (आपकी राशि से पंचम भाव, रचनात्मकता, प्रेम और बुद्धि स्थान) में मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है, रचनात्मकता और प्रेम में विशेष उत्कर्ष आएगा. आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (द्वितीय भाव) में गोचर कर रहे हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन व्यतीपात के कारण नई शुरुआत से बचने और पुराने कार्यों को पूरा करने का है. पंचम चंद्रमा रचनात्मक सोच और नए आइडियाज देगा लेकिन उन्हें Implement करना आने वाले शुभ दिनों के लिए Save करें.

शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव कला, डिजाइन और सौंदर्य कार्यों में सहायक होगा. सुबह 09:13 से 10:40 और शाम 17:36 से 19:20, आज के दो Safe Window हैं. राहु काल (10:41 से 12:24) में नया कमिटमेंट न करें. यमगण्ड (15:52 से 17:35) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन व्यतीपात के कारण नई व्यावसायिक शुरुआत से बचने का है. पुरानी Deals की Follow-Up और Existing Clients से मधुर संबंध बनाए रखें. शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से सौंदर्य, फैशन और कला व्यापार में Maintenance कार्य करें. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, व्यावसायिक यात्रा उस दिशा में न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

व्यतीपात योग के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. राहु काल (10:41 से 12:24) और यमगण्ड (15:52 से 17:35) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. पुराने निवेशों की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन शुक्रवार के शुक्र देव की कृपा से मधुर और रोमांटिक है. पंचम चंद्रमा प्रेम जीवन में रचनात्मकता लाएगा. गुप्त नवरात्रि के तृतीय दिन मां चंद्रघण्टा की पूजा से जीवन में साहस और शक्ति आएगी. मघा नक्षत्र में अपने पूर्वजों का स्मरण करें. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. व्यतीपात में अत्यधिक परिश्रम से बचें. मां चंद्रघण्टा की पूजा से मानसिक शक्ति मिलेगी.

लकी नंबर: 9, 6 । लकी कलर: केसरिया, गुलाबी

अचूक उपाय: आज गुप्त नवरात्रि के तृतीय दिन मां चंद्रघण्टा को लाल पुष्प, दूध से बनी मिठाई और खीर अर्पित करें. 'ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः' का 108 बार जाप करें. मघा नक्षत्र में अपने पूर्वजों की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं. शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करें.

यह भी पढ़ें- मेष राशि Half Year Horoscope 2026: जुलाई से दिसंबर तक शनि की परीक्षा या गुरु का आशीर्वाद? जानें करियर, धन और परिवार का भविष्य

वृषभ राशिफल, 17 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन चतुर्थ भाव में चंद्रमा से घरेलू सुख और शुक्रवार को लग्नेश शुक्र देव की विशेष कृपा का दिन है, व्यतीपात के बावजूद शुक्र की ऊर्जा आज विशेष रूप से प्रखर है. शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सिंह राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव, सुख और माता स्थान) में मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रबल अनुकूल नहीं है लेकिन शुक्रवार को लग्नेश शुक्र देव का दिन होने से आज वृषभ राशि के जातकों को दोहरी शुक्र कृपा प्राप्त होगी. आपकी ही राशि (लग्न) में मंगल देव यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन व्यतीपात के कारण नई शुरुआत से बचने का है. घर से काम करने वाले जातकों के लिए चतुर्थ चंद्रमा और लग्न मंगल की ऊर्जा मिलकर Productivity बनाए रखेगी. शुक्रवार को लग्नेश शुक्र की कृपा से कला और सौंदर्य कार्यों में सफलता मिलेगी. सुबह 09:13 से 10:40 और शाम 17:36 से 19:20, सर्वश्रेष्ठ Window. राहु काल (10:41 से 12:24) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन सौंदर्य, फैशन और लक्जरी से जुड़े व्यापार में लग्नेश शुक्र की कृपा से Maintenance कार्य करने का है. नई शुरुआत व्यतीपात के बाद करें. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा और व्यतीपात के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. पुराने निवेशों की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन माता का आशीर्वाद और घरेलू सुख का है. शुक्रवार को लग्नेश शुक्र की कृपा से जीवनसाथी के साथ विशेष मधुरता रहेगी. गुप्त नवरात्रि में मां चंद्रघण्टा की पूजा करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. मां चंद्रघण्टा की पूजा से मानसिक शक्ति मिलेगी.

लकी नंबर: 6, 2 । लकी कलर: सफेद, गुलाबी

अचूक उपाय: आज शुक्रवार को , जो आपके लग्नेश शुक्र का दिन है, माता लक्ष्मी को सफेद कमल, इत्र और मिश्री अर्पित करें. मां चंद्रघण्टा को लाल पुष्प अर्पित करें. 'ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः' का जाप करें. मघा नक्षत्र में पूर्वजों का स्मरण करें.

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मिथुन राशिफल, 17 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन तृतीय भाव में चंद्रमा से साहस और शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से संचार और व्यापार में विशेष ऊर्जा का है. शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सिंह राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में गोचर कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है. आज की राशि के लग्न भाव में सूर्य और बुध दोनों के बजाय अब सूर्य कर्क में है. लग्न में बुध देव विराजमान हैं जो बुधवार की कल की कृपा को आज शुक्रवार पर भी प्रभावी बनाते हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन व्यतीपात के कारण नई शुरुआत से बचने और साहस के साथ पुराने कार्यों को पूरा करने का है. तृतीय चंद्रमा संचार और नेटवर्किंग में ऊर्जा देगा. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव रचनात्मक कार्यों में सहायक होगा. सुबह 09:13 से 10:40 और शाम 17:36 से 19:20, सर्वश्रेष्ठ. राहु काल (10:41 से 12:24) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन संचार और Networking से जुड़े कार्यों में Maintenance का है. नई व्यावसायिक शुरुआत व्यतीपात के बाद करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

व्यतीपात के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. राहु काल और यमगण्ड में वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भाई,बहनों का सहयोग और शुक्रवार को शुक्र की कृपा से मधुरता का है. मां चंद्रघण्टा की पूजा से साहस मिलेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. व्यतीपात में अत्यधिक परिश्रम से बचें.

लकी नंबर: 5, 6 । लकी कलर: हरा, गुलाबी

अचूक उपाय: आज मां चंद्रघण्टा को लाल पुष्प और खीर अर्पित करें. 'ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः' का जाप करें. माता लक्ष्मी को सफेद गुलाब और मिश्री अर्पित करें. मघा नक्षत्र में पूर्वजों का स्मरण करें.

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कर्क राशिफल, 17 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वितीय भाव में चंद्रमा और कल की कर्क संक्रांति के बाद के पहले दिन की ऊर्जा को आगे ले जाने का है. शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सिंह राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव, धन और वाणी) में मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रबल अनुकूल नहीं है. कल कर्क संक्रांति पर जो असाधारण ऊर्जा थी, आज व्यतीपात में उसे संयम से आगे ले जाने का दिन है. कर्क में अब सूर्य और बुध दोनों विराजमान हैं, लग्न में द्विग्रही संयोग.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन वाणी पर संयम और व्यतीपात में पुराने कार्यों को मजबूत करने का है. द्वितीय भाव के चंद्रमा के कारण वाणी पर विशेष नियंत्रण जरूरी है. लग्न में सूर्य,बुध का संयोग आपकी बौद्धिक क्षमता को बनाए रखेगा. सुबह 09:13 से 10:40 और शाम 17:36 से 19:20, सर्वश्रेष्ठ. राहु काल (10:41 से 12:24) और यमगण्ड (15:52 से 17:35) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन वाणी पर संयम रखते हुए पुराने व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने का है. व्यतीपात में नई शुरुआत न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय भाव के चंद्रमा और व्यतीपात के कारण आज नया निवेश न करें. राहु काल में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज वाणी पर संयम जरूरी है. शुक्रवार को माता लक्ष्मी और गुप्त नवरात्रि में मां चंद्रघण्टा की पूजा से परिवार में शक्ति आएगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. व्यतीपात में संयमित जीवन जिएं.

लकी नंबर: 2, 6 । लकी कलर: सफेद, गुलाबी

अचूक उपाय: आज मां चंद्रघण्टा को दूध से बनी खीर और लाल पुष्प अर्पित करें. 'ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः' का 108 बार जाप करें. माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करें. मघा नक्षत्र में पूर्वजों का स्मरण और दीपदान करें.

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सिंह राशिफल, 17 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष है, आज चंद्रमा आपकी ही राशि में मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सिंह राशि (आपके लग्न) में मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. मघा नक्षत्र सिंह राशि का प्रथम नक्षत्र है और यह सिंह के लिए विशेष महत्व रखता है. लग्न में चंद्रमा और मघा नक्षत्र , यह सत्ता, राजसत्ता और सामाजिक प्रतिष्ठा का अत्यंत शक्तिशाली संयोग है. चंद्रबल आज सिंह के लिए अनुकूल है.

व्यतीपात योग के बावजूद, लग्न में चंद्रमा का बल और शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा मिलकर आपके व्यक्तित्व को आज असाधारण आकर्षण देंगे. आपकी राशि से दशम भाव में मंगल देव वृषभ में गोचर कर रहे हैं, करियर में ऊर्जा बनाए रहेगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके व्यक्तित्व की असाधारण शोभा और प्रभाव का है, लेकिन व्यतीपात के कारण नई शुरुआत के बजाय Existing कार्यों में Excellence दिखाएं. लग्न में मघा नक्षत्र के चंद्रमा से आपकी उपस्थिति मात्र से दूसरों पर असाधारण प्रभाव पड़ेगा. दशम मंगल करियर में ऊर्जा बनाए रखेगा. सुबह 09:13 से 10:40 और शाम 17:36 से 19:20, सर्वश्रेष्ठ. राहु काल (10:41 से 12:24) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन मघा नक्षत्र की सत्ता ऊर्जा से व्यावसायिक प्रतिष्ठा बनाए रखने का है. शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से Luxury और Fashion व्यापार में Maintenance कार्य करें. नई शुरुआत व्यतीपात के बाद करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न में अनुकूल चंद्रमा के बावजूद व्यतीपात के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. राहु काल और यमगण्ड में कोई वित्तीय निर्णय न लें. पुराने निवेशों की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मघा नक्षत्र की पितृ ऊर्जा से पूर्वजों का स्मरण और शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से रोमांटिक मधुरता का है. गुप्त नवरात्रि में मां चंद्रघण्टा की पूजा से साहस मिलेगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन लग्न में चंद्रमा की कृपा से ऊर्जावान रहेगा. मघा नक्षत्र में पूर्वजों का स्मरण और मां चंद्रघण्टा की पूजा से मानसिक शक्ति मिलेगी.

लकी नंबर: 1, 6 । लकी कलर: सुनहरा, गुलाबी

अचूक उपाय: आज मघा नक्षत्र में , जो सिंह राशि का पहला नक्षत्र है, अपने पूर्वजों की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और उनका आशीर्वाद लें. मां चंद्रघण्टा को लाल पुष्प और खीर अर्पित करें. 'ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः' का 108 बार जाप करें. माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और इत्र अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को सुनहरे या केसरिया वस्त्र का दान करें.

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कन्या राशिफल, 17 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वादश भाव में चंद्रमा से एकांत चिंतन और शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का है. शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सिंह राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव) में मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रबल अनुकूल नहीं है लेकिन पंचांग में आज कन्या का नाम चंद्रबल सूची में है, तो कन्या के लिए आज चंद्रबल अनुकूल है. आपकी राशि से नवम भाव में मंगल देव विराजमान हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन एकांत में गहन कार्य और व्यतीपात में पुरानी योजनाओं को परिष्कृत करने का है. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव कला और संचार कार्यों में सहायक होगा. सुबह 09:13 से 10:40 और शाम 17:36 से 19:20, सर्वश्रेष्ठ. राहु काल (10:41 से 12:24) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन पुराने व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने और नवम मंगल के भाग्य सहयोग से अचानक लाभ का है. नई शुरुआत व्यतीपात के बाद करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

व्यतीपात के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. पुराने निवेशों की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन शुक्रवार के शुक्र देव और मां चंद्रघण्टा की कृपा से मधुर रहेगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. व्यतीपात में संयमित जीवन जिएं.

लकी नंबर: 3, 6 । लकी कलर: हरा, गुलाबी

अचूक उपाय: आज मां चंद्रघण्टा को लाल पुष्प और खीर अर्पित करें. 'ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः' का जाप करें. माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करें. मघा नक्षत्र में पूर्वजों का स्मरण करें.

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तुला राशिफल, 17 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन एकादश भाव में चंद्रमा से आर्थिक लाभ और शुक्रवार को लग्नेश शुक्र देव की विशेष कृपा का है. शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सिंह राशि (आपकी राशि से एकादश भाव, लाभ स्थान) में मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रबल अनुकूल है. शुक्रवार को लग्नेश शुक्र देव का दिन , तुला राशि के लिए आज दोहरी शुक्र कृपा है. आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल देव गोचर कर रहे हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन एकादश चंद्रमा से आर्थिक लाभ और लग्नेश शुक्र की कृपा से करियर में मधुरता का है. व्यतीपात के कारण नई शुरुआत से बचें लेकिन Existing कार्यों में शुक्र की सौंदर्य ऊर्जा से Excellence दिखाएं. सुबह 09:13 से 10:40 और शाम 17:36 से 19:20, सर्वश्रेष्ठ. राहु काल (10:41 से 12:24) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन लग्नेश शुक्र की कृपा से सौंदर्य, फैशन और Luxury व्यापार में Maintenance का है. एकादश चंद्रमा अटके धन की वापसी दिला सकता है.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव में चंद्रमा के बावजूद व्यतीपात के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. राहु काल में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन लग्नेश शुक्र और मित्रों के सहयोग का है. मां चंद्रघण्टा की पूजा से साहस मिलेगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. एकादश चंद्रमा शारीरिक सक्रियता बनाए रखेगा.

लकी नंबर: 2, 6 । लकी कलर: क्रीम, गुलाबी

अचूक उपाय: आज शुक्रवार को , जो आपके लग्नेश शुक्र का दिन है, माता लक्ष्मी को सफेद कमल, इत्र, गुलाब जल और मिश्री अर्पित करें. मां चंद्रघण्टा को लाल पुष्प अर्पित करें. 'ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः' और 'ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः' दोनों का जाप करें. मघा नक्षत्र में पूर्वजों का स्मरण करें.

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वृश्चिक राशिफल, 17 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन दशम भाव में चंद्रमा से करियर में ऊर्जा और शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से जीवन में मधुरता का है. शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सिंह राशि (आपकी राशि से दशम भाव, कर्म स्थान) में मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रबल अनुकूल है. आपकी राशि के स्वामी मंगल देव सप्तम भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन दशम चंद्रमा से करियर में शोभा और व्यतीपात में Existing कार्यों में Excellence का है. मघा नक्षत्र दशम भाव में , सत्ता और प्रतिष्ठा की ऊर्जा. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव करियर में मधुरता लाएगा. सुबह 09:13 से 10:40 और शाम 17:36 से 19:20, सर्वश्रेष्ठ. राहु काल (10:41 से 12:24) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठा बनाए रखने और सप्तम मंगल के कारण साझेदारी में ऊर्जा का है. नई शुरुआत व्यतीपात के बाद करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम में अनुकूल चंद्रमा के बावजूद व्यतीपात के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन शुक्रवार के शुक्र देव की कृपा से जीवनसाथी के साथ विशेष मधुरता का है. मां चंद्रघण्टा की पूजा से साहस मिलेगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. मां चंद्रघण्टा की पूजा से मानसिक बल मिलेगा.

लकी नंबर: 1, 6 । लकी कलर: गहरा लाल, गुलाबी

अचूक उपाय: आज मां चंद्रघण्टा को लाल पुष्प और खीर अर्पित करें. हनुमान जी को सिंदूर और बजरंग बाण अर्पित करें. 'ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः' का जाप करें. मघा नक्षत्र में पूर्वजों का स्मरण करें.

यह भी पढ़ें- वृश्चिक राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में क्या जीवन लेगा नई करवट? जानें करियर, धन और रिश्तों का भविष्य

धनु राशिफल, 17 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन नवम भाव में चंद्रमा से भाग्य और शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से जीवन में नई मधुरता का है. शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सिंह राशि (आपकी राशि से नवम भाव, भाग्य स्थान) में मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रबल अनुकूल है. आपकी राशि से षष्ठ भाव में मंगल देव वृषभ में गोचर कर रहे हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन नवम चंद्रमा से भाग्य का सहयोग और षष्ठ मंगल से विरोधियों पर बढ़त का है. व्यतीपात के कारण नई शुरुआत से बचें. सुबह 09:13 से 10:40 और शाम 17:36 से 19:20, सर्वश्रेष्ठ. राहु काल (10:41 से 12:24) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन भाग्य के सहयोग से पुराने व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने का है. नई शुरुआत व्यतीपात के बाद करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

व्यतीपात के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. पुराने निवेशों की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पिता और गुरु से आशीर्वाद और शुक्रवार के शुक्र की मधुरता का है. मां चंद्रघण्टा की पूजा से साहस मिलेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. व्यतीपात में संयमित जीवन जिएं.

लकी नंबर: 3, 6 । लकी कलर: पीला, गुलाबी

अचूक उपाय: आज मां चंद्रघण्टा को लाल पुष्प और खीर अर्पित करें. लग्नेश बृहस्पति को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करें. 'ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः' का जाप करें.

मकर राशिफल, 17 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अष्टम भाव में चंद्रमा के परिवर्तन और शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से जीवन में मधुरता का है. शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सिंह राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रबल अनुकूल नहीं है लेकिन पंचांग में मकर चंद्रबल सूची में है, इसलिए आज मकर के लिए चंद्रबल अनुकूल है. आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव गोचर कर रहे हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सावधानी और रणनीतिक सोच का है. व्यतीपात के कारण नई शुरुआत से बचें. पंचम मंगल की बौद्धिक ऊर्जा किसी जटिल समस्या का समाधान निकालने में मदद करेगी. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव कला कार्यों में सहायक होगा. सुबह 09:13 से 10:40 और शाम 17:36 से 19:20, सर्वश्रेष्ठ. राहु काल (10:41 से 12:24) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन गुप्त रणनीतियां बनाने और पुराने हिसाब,किताब दुरुस्त करने का है. नई शुरुआत व्यतीपात के बाद करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

व्यतीपात के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. पुराने निवेशों की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन शुक्रवार के शुक्र देव की कृपा से मधुरता का है. मां चंद्रघण्टा की पूजा से बाधाएं दूर होंगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. व्यतीपात में संयमित जीवन जिएं.

लकी नंबर: 4, 6 । लकी कलर: नीला, गुलाबी

अचूक उपाय: आज मां चंद्रघण्टा को लाल पुष्प और खीर अर्पित करें. पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल चढ़ाएं. माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करें. 'ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः' का जाप करें.

कुंभ राशिफल, 17 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सप्तम भाव में चंद्रमा से साझेदारी और शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से जीवन में मधुरता का है. शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सिंह राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रबल अनुकूल है. आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मंगल देव वृषभ में गोचर कर रहे हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साझेदारी और शुक्रवार के शुक्र देव की कृपा से मधुर तालमेल का है. व्यतीपात के कारण नई शुरुआत से बचें. सुबह 09:13 से 10:40 और शाम 17:36 से 19:20, सर्वश्रेष्ठ. राहु काल (10:41 से 12:24) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साझेदारी वाले व्यापार में शुक्र की कृपा से maintenance का है. नई शुरुआत व्यतीपात के बाद करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

व्यतीपात के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. पुराने निवेशों की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन जीवनसाथी के साथ शुक्रवार के शुक्र और सप्तम चंद्रमा की कृपा से विशेष मधुरता का है. मां चंद्रघण्टा की पूजा से साहस मिलेगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा.

लकी नंबर: 4, 6 । लकी कलर: नीला, गुलाबी

अचूक उपाय: आज मां चंद्रघण्टा को लाल पुष्प अर्पित करें. माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और इत्र अर्पित करें. पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल चढ़ाएं. 'ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः' का जाप करें.

मीन राशिफल, 17 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन षष्ठ भाव में चंद्रमा से प्रतिस्पर्धा में बढ़त और शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से जीवन में सौंदर्य और समृद्धि का है, लेकिन व्यतीपात में संयम जरूरी है. शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज सिंह राशि (आपकी राशि से षष्ठ भाव) में मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रबल अनुकूल नहीं है. आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं.

शुक्रवार को शुक्र देव, मीन के लिए तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी, का प्रभाव साहस और गहन परिवर्तन में सहायक होगा. मीन राशि के लग्नेश बृहस्पति की कृपा के साथ शुक्रवार के शुक्र देव का प्रभाव, गुरू,शुक्र की मैत्री का यह विशेष संयोग आज के व्यतीपात में भी जीवन में मधुरता और साहस देगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन षष्ठ चंद्रमा से प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त और व्यतीपात में Existing कार्यों में Excellence का है. तृतीय मंगल की संचार शक्ति से आपकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली रहेगी. शुक्रवार को लग्नेश बृहस्पति और शुक्र की मैत्री से करियर में मधुरता बनी रहेगी. सुबह 09:13 से 10:40, आज का सर्वश्रेष्ठ अवसर है. राहु काल (10:41 से 12:24) में नया कमिटमेंट न करें. शाम 17:36 से 19:20 भी शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनाए रखने और शुक्र की कृपा से सौंदर्य, फैशन और कला व्यापार में Maintenance का है. नई शुरुआत व्यतीपात के बाद करें. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

व्यतीपात के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. राहु काल (10:41 से 12:24) और यमगण्ड (15:52 से 17:35) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. पुराने निवेशों की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन शुक्रवार के शुक्र देव और लग्नेश बृहस्पति की मित्रता से विशेष मधुरता और सौंदर्य का है. गुप्त नवरात्रि के तृतीय दिन मां चंद्रघण्टा की पूजा से जीवन में साहस और शक्ति का संचार होगा. मघा नक्षत्र में पूर्वजों का स्मरण करें , उनका आशीर्वाद आज विशेष रूप से फलदायी होगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन व्यतीपात में संयमित रहने का है. तृतीय मंगल शारीरिक शक्ति बनाए रखेगा. मां चंद्रघण्टा की पूजा से मानसिक शक्ति मिलेगी. गुप्त नवरात्रि का व्रत रखने से शरीर और मन को शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 1, 6 । लकी कलर: हल्का पीला, गुलाबी

अचूक उपाय: आज शुक्रवार को और गुप्त नवरात्रि के तृतीय दिन , मां चंद्रघण्टा को लाल पुष्प, खीर और दूध से बनी मिठाई अर्पित करें. 'ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः' का 108 बार जाप करें. माता लक्ष्मी को सफेद गुलाब, इत्र और मिश्री अर्पित करें. लग्नेश बृहस्पति को पीले पुष्प और केला अर्पित करें.

मघा नक्षत्र में अपने पूर्वजों की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और 'ॐ पितृभ्यो नमः' का जाप करें. शाम 17:36 से 19:20 के बीच किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र, केले या सफेद मिठाई का दान करें , यह आपके जीवन में लग्नेश बृहस्पति की असीम कृपा, शुक्र देव की सौंदर्य ऊर्जा और मां चंद्रघण्टा की तांत्रिक शक्ति एकसाथ दिलाएगा.

आज के लिए विशेष FAQ 17 जुलाई 2026, राशिफल

Q: 17 जुलाई 2026 को कौन सी तिथि है?
आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पूरे दिन है.

Q: व्यतीपात योग क्या है और आज यह कब तक है?
व्यतीपात 27 योगों में से एक अत्यंत अशुभ योग है जिसे महापातक योग भी कहते हैं. आज यह रात 22:45:53 तक है, यानी व्यावहारिक रूप से पूरे दिन. इस योग में नई शुरुआत, विवाह और शुभ कार्य वर्जित हैं, लेकिन पूजा, जप, दान और साधना में विशेष पुण्य मिलता है.

Q: गुप्त नवरात्रि में आज कौन से दिन का पूजन है?
आज गुप्त नवरात्रि का तृतीय दिन है. आज मां चंद्रघण्टा की पूजा होती है. उन्हें लाल पुष्प, खीर और दूध से बनी मिठाई अर्पित करें.

Q: आज मघा नक्षत्र का क्या महत्व है?
मघा केतु का नक्षत्र है और पितरों तथा सत्ता का प्रतीक है. मघा नक्षत्र में अपने पूर्वजों का स्मरण करना, उनकी तस्वीर के सामने दीपक जलाना और पिंडदान विशेष फलदायी है.

Q: आज का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा है?
आज सुबह 09:13 से 10:40 और शाम 17:36 से 19:20, ये दो window आज के सर्वश्रेष्ठ समय हैं.

Q: आज किन राशियों के लिए शुभ दिन है?
आज मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है. शुक्रवार होने से वृषभ और तुला राशि के जातकों पर लग्नेश शुक्र की विशेष कृपा रहेगी.

Q: Gen Z के लिए आज का ज्योतिषीय संदेश क्या है?
आज व्यतीपात और मघा नक्षत्र , ये दोनों मिलकर कह रहे हैं: New Launches, Influencer Pitches और Hustle के बजाय आज Reflect, Reconnect और Recharge करो. FOMO छोड़ो और JOMO अपनाओ, यह Cosmic, Level Permission है.

Q: 17 जुलाई 2026 को दिशाशूल किस दिशा में है?
आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

यह भी पढ़ें- August Lucky Zodiac: अगस्त में इन 4 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, निवेश में भी मिलेगा लाभ

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 17 Jul 2026 06:28 AM (IST)
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