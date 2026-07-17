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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोNavgrah Mandir: विष्णु मंदिरों में क्यों नहीं होती नवग्रह की पूजा? गीता के इस श्लोक में छिपा है जवाब

Navgrah Mandir: विष्णु मंदिरों में क्यों नहीं होती नवग्रह की पूजा? गीता के इस श्लोक में छिपा है जवाब

Navgrah Mandir: जानिए क्यों भगवान शिव के मंदिरों में हमेशा स्थापित होते हैं नवग्रह, जबकि भगवान विष्णु के मंदिरों में नवग्रहों की मूर्तियां नहीं होतीं. पढ़ें इसके पीछे का ज्योतिषीय और पौराणिक रहस्य.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 17 Jul 2026 07:42 AM (IST)
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Navgrah Mandir: सनातन धर्म में निर्मित हर मंदिर की वास्तुकला और वहां स्थापित देवी-देवताओं के पीछे गहरा वैज्ञानिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक आधार होता है. आप अक्सर हिंदू मंदिरों के दर्शन करते हैं, तो आपने एक बात पर जरूर गौर किया होगा. अमूमन सभी बड़े शिव मंदिरों (Shiva Temples) के प्रांगण में नवग्रहों (Navgrah Mandir) की मूर्तियां या एक अलग नवग्रह मंडप अनिवार्य रूप से होता है.

लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण के वैष्णव मंदिरों (Vaishnav Temples) में नवग्रहों की मूर्तियां क्यों नहीं होतीं? आइए ज्योतिष, पुराणों और शास्त्रों के नजरिए से समझते हैं इस दिलचस्प रहस्य के पीछे की मुख्य वजहें.

भगवान शिव हैं 'महाकाल' और ग्रहों के नियंत्रक

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव को 'महाकाल' कहा गया है. काल का अर्थ समय से है, और समय की गणना सूर्य-चंद्रमा सहित सभी ग्रहों की चाल से होती है.

ग्रहों के स्वामी: शिव पुराण के अनुसार, सूर्य, मंगल, शनि, राहु-केतु समेत सभी नौ ग्रह भगवान शिव की आज्ञा से ही ब्रह्मांड का संचालन करते हैं.

शनिदेव के गुरु: स्वयं शनिदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे 'न्यायाधीश' का पद प्राप्त किया था. यही कारण है कि शिव की शरण में आने वाले भक्त पर ग्रहों का क्रूर प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है. इसलिए शिव मंदिरों में नवग्रहों की उपस्थिति को जरूरी माना गया है.

वैष्णव परंपरा 'अनन्य भक्ति' और शरणागति का सिद्धांत

वैष्णव संप्रदाय (भगवान विष्णु के अनुयायी) का पूरा दर्शन 'शरणागति' और 'अनन्य भक्ति' पर टिका है. श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज' अर्थात सभी आश्रयों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ.

विष्णु ही सर्वोपरि: वैष्णव मत के अनुसार, कोई भक्त पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की शरण में है, तो उसे किसी अन्य देवी-देवता या ग्रह-नक्षत्र की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती.

प्रभु इच्छा से चलते हैं ग्रह: वैष्णव मानते हैं कि नवग्रह स्वयं नारायण के ही नियम से बंधे हैं. जब स्वयं ब्रह्मांड के पालनहार प्रसन्न हैं, तो नवग्रह भक्त का कोई अनिष्ट नहीं कर सकते. इसी अनन्य भाव को बनाए रखने के लिए वैष्णव मंदिरों के गर्भगृह या प्रांगण में अलग से नवग्रह स्थापित नहीं किए जाते.

ज्योतिषीय और तांत्रिक ऊर्जा का अंतर

शिव और विष्णु के मंदिरों की आध्यात्मिक ऊर्जा में भी बड़ा अंतर होता है, जिसे ज्योतिष इस प्रकार समझाता है:

मंदिर का प्रकार मुख्य विशेषता आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र
शिव मंदिर वैराग्य, साधना और उपाय यहां तंत्र, मंत्र और ज्योतिषीय उपायों (जैसे शनि दोष या कालसर्प दोष निवारण) को प्रमुखता दी जाती है.
वैष्णव मंदिर प्रेम, ऐश्वर्य और भक्ति यहां मुख्य रूप से सात्विक आराधना, कीर्तन और मोक्ष प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है.

क्या वैष्णव भक्तों पर नहीं होता ग्रहों का असर?

शास्त्रों के अनुसार, ग्रहों का गोचर और उनका प्रभाव हर मनुष्य पर पड़ता है, लेकिन दोनों मार्गों में इससे निपटने का तरीका अलग है. शैव मार्ग में भक्त शिव के साथ-साथ उनके अधीन कार्य करने वाले ग्रहों की भी पूजा (जैसे शनि की साढ़ेसाती के उपाय) करता है.

वैष्णव मार्ग में भक्त का यह अटूट विश्वास होता है कि श्री हरि की कृपा से ग्रहों के सारे अनिष्ट दोष स्वतः ही शांत हो जाएंगे. यही सूक्ष्म आध्यात्मिक और सैद्धांतिक भेद है जो शिव और वैष्णव मंदिरों की इस अनूठी व्यवस्था में साफ दिखाई देता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 17 Jul 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Lord Shiva Lord Vishnu Navagraha Mandir Shiva Temple Vs Vaishnava Temple
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