Navgrah Mandir: सनातन धर्म में निर्मित हर मंदिर की वास्तुकला और वहां स्थापित देवी-देवताओं के पीछे गहरा वैज्ञानिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक आधार होता है. आप अक्सर हिंदू मंदिरों के दर्शन करते हैं, तो आपने एक बात पर जरूर गौर किया होगा. अमूमन सभी बड़े शिव मंदिरों (Shiva Temples) के प्रांगण में नवग्रहों (Navgrah Mandir) की मूर्तियां या एक अलग नवग्रह मंडप अनिवार्य रूप से होता है.

लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण के वैष्णव मंदिरों (Vaishnav Temples) में नवग्रहों की मूर्तियां क्यों नहीं होतीं? आइए ज्योतिष, पुराणों और शास्त्रों के नजरिए से समझते हैं इस दिलचस्प रहस्य के पीछे की मुख्य वजहें.

भगवान शिव हैं 'महाकाल' और ग्रहों के नियंत्रक

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव को 'महाकाल' कहा गया है. काल का अर्थ समय से है, और समय की गणना सूर्य-चंद्रमा सहित सभी ग्रहों की चाल से होती है.

ग्रहों के स्वामी: शिव पुराण के अनुसार, सूर्य, मंगल, शनि, राहु-केतु समेत सभी नौ ग्रह भगवान शिव की आज्ञा से ही ब्रह्मांड का संचालन करते हैं.

शनिदेव के गुरु: स्वयं शनिदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे 'न्यायाधीश' का पद प्राप्त किया था. यही कारण है कि शिव की शरण में आने वाले भक्त पर ग्रहों का क्रूर प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है. इसलिए शिव मंदिरों में नवग्रहों की उपस्थिति को जरूरी माना गया है.

वैष्णव परंपरा 'अनन्य भक्ति' और शरणागति का सिद्धांत

वैष्णव संप्रदाय (भगवान विष्णु के अनुयायी) का पूरा दर्शन 'शरणागति' और 'अनन्य भक्ति' पर टिका है. श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज' अर्थात सभी आश्रयों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ.

विष्णु ही सर्वोपरि: वैष्णव मत के अनुसार, कोई भक्त पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की शरण में है, तो उसे किसी अन्य देवी-देवता या ग्रह-नक्षत्र की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती.

प्रभु इच्छा से चलते हैं ग्रह: वैष्णव मानते हैं कि नवग्रह स्वयं नारायण के ही नियम से बंधे हैं. जब स्वयं ब्रह्मांड के पालनहार प्रसन्न हैं, तो नवग्रह भक्त का कोई अनिष्ट नहीं कर सकते. इसी अनन्य भाव को बनाए रखने के लिए वैष्णव मंदिरों के गर्भगृह या प्रांगण में अलग से नवग्रह स्थापित नहीं किए जाते.

ज्योतिषीय और तांत्रिक ऊर्जा का अंतर

शिव और विष्णु के मंदिरों की आध्यात्मिक ऊर्जा में भी बड़ा अंतर होता है, जिसे ज्योतिष इस प्रकार समझाता है:

मंदिर का प्रकार मुख्य विशेषता आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र शिव मंदिर वैराग्य, साधना और उपाय यहां तंत्र, मंत्र और ज्योतिषीय उपायों (जैसे शनि दोष या कालसर्प दोष निवारण) को प्रमुखता दी जाती है. वैष्णव मंदिर प्रेम, ऐश्वर्य और भक्ति यहां मुख्य रूप से सात्विक आराधना, कीर्तन और मोक्ष प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है.

क्या वैष्णव भक्तों पर नहीं होता ग्रहों का असर?

शास्त्रों के अनुसार, ग्रहों का गोचर और उनका प्रभाव हर मनुष्य पर पड़ता है, लेकिन दोनों मार्गों में इससे निपटने का तरीका अलग है. शैव मार्ग में भक्त शिव के साथ-साथ उनके अधीन कार्य करने वाले ग्रहों की भी पूजा (जैसे शनि की साढ़ेसाती के उपाय) करता है.

वैष्णव मार्ग में भक्त का यह अटूट विश्वास होता है कि श्री हरि की कृपा से ग्रहों के सारे अनिष्ट दोष स्वतः ही शांत हो जाएंगे. यही सूक्ष्म आध्यात्मिक और सैद्धांतिक भेद है जो शिव और वैष्णव मंदिरों की इस अनूठी व्यवस्था में साफ दिखाई देता है.

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