Vladimir Putin Ghost Train: पुतिन की भूतिया ट्रेन में क्या सच में है भूत, जानिए सच!

Vladimir Putin Ghost Train: पुतिन की भूतिया ट्रेन में क्या सच में है भूत, जानिए सच!

Vladimir Putin Bhutiya Train: व्लादिमीर पुतिन भारत में रहेंगे. इस समय दुनियाभर में भारत-रूस की ही चर्चा हो रही है. लेकिन आपको बताएंगे पुतिन के भूतिया ट्रेन 'घोस्ट ट्रेन' से जुड़ी दिलचस्प बातें.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 05 Dec 2025 04:34 PM (IST)
Vladimir Putin Bhutiya Train: व्लादिमीर पुतिन भारत में रहेंगे. इस समय दुनियाभर में भारत-रूस की ही चर्चा हो रही है. लेकिन आपको बताएंगे पुतिन के भूतिया ट्रेन ‘घोस्ट ट्रेन’ से जुड़ी दिलचस्प बातें.

पुतिन की घोस्ट ट्रेन का सच

1/6
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर 2025 भारत में हैं. संभव है कि पुतिन के भारत दौरे पर कई मुद्दों पर चर्चा हों. इस बीच पुतिन का आलीशान किला, प्राइवेट विशाल विमान, बड़ी नौका, महंगी घड़ियां समेत घोस्ट ट्रेन भी चर्चा में हैं.
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर 2025 भारत में हैं. संभव है कि पुतिन के भारत दौरे पर कई मुद्दों पर चर्चा हों. इस बीच पुतिन का आलीशान किला, प्राइवेट विशाल विमान, बड़ी नौका, महंगी घड़ियां समेत घोस्ट ट्रेन भी चर्चा में हैं.
2/6
घोस्ट या भूतिया शब्द सुनते ही दिमाग में सबसे पहले कोई डरावनी छवि ही सामने आती है. ऐसे में कई लोग यह भी सोच रहे होंगे कि पुतिन के भूतिया ट्रेन में सचमुच कोई भूत तो नहीं. तो चलिए आपको बताते हैं पुतिन के भूतिया ट्रेन का सच.
घोस्ट या भूतिया शब्द सुनते ही दिमाग में सबसे पहले कोई डरावनी छवि ही सामने आती है. ऐसे में कई लोग यह भी सोच रहे होंगे कि पुतिन के भूतिया ट्रेन में सचमुच कोई भूत तो नहीं. तो चलिए आपको बताते हैं पुतिन के भूतिया ट्रेन का सच.
3/6
सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि, राष्ट्रपति पुतिन की भूतिया ट्रेन (Ghost Train) में कोई भूत नहीं है. यह एक गुप्त, बख्तरबंद और बिना ट्रैक वाली निजी ट्रेन है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें जिम, स्पा, कॉस्मेटोलॉजी सेंटर और कई आलीशान सुविधाएं हैं.
सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि, राष्ट्रपति पुतिन की भूतिया ट्रेन (Ghost Train) में कोई भूत नहीं है. यह एक गुप्त, बख्तरबंद और बिना ट्रैक वाली निजी ट्रेन है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें जिम, स्पा, कॉस्मेटोलॉजी सेंटर और कई आलीशान सुविधाएं हैं.
4/6
पुतिन के इस ट्रेन के रहस्मयमी और गुप्त स्वरूप के कारण इसे घोस्ट ट्रेन कहा जाता है. हालांकि इस ट्रेन का कोई औपचारिक नाम नहीं है.
पुतिन के इस ट्रेन के रहस्मयमी और गुप्त स्वरूप के कारण इसे घोस्ट ट्रेन कहा जाता है. हालांकि इस ट्रेन का कोई औपचारिक नाम नहीं है.
5/6
कहा जाता है कि पुतिन देश के घरेलू दौरे इसी ट्रेन में करना पसंद करते हैं. इसमें 20 से अधिक कैरिज, लक्जरी स्पा आदि है. ये जानकारी एक रूसी कंपनी जिरकॉन सर्विस से लीक हुई दस्तावेजों से सामने आई थी.
कहा जाता है कि पुतिन देश के घरेलू दौरे इसी ट्रेन में करना पसंद करते हैं. इसमें 20 से अधिक कैरिज, लक्जरी स्पा आदि है. ये जानकारी एक रूसी कंपनी जिरकॉन सर्विस से लीक हुई दस्तावेजों से सामने आई थी.
6/6
यह एक सुपर-सीक्रेट, पूरी तरह से बख्तरबंद ट्रेन है, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी यात्राओं के लिए करते हैं. खासकर हवाई यात्रा से बचने और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए.
यह एक सुपर-सीक्रेट, पूरी तरह से बख्तरबंद ट्रेन है, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी यात्राओं के लिए करते हैं. खासकर हवाई यात्रा से बचने और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए.
Published at : 05 Dec 2025 02:59 PM (IST)
Tags :
Vladimir Putin Putin India Visit Putin Ghost Train Vladimir Putin Ghost Train

Embed widget