घोस्ट या भूतिया शब्द सुनते ही दिमाग में सबसे पहले कोई डरावनी छवि ही सामने आती है. ऐसे में कई लोग यह भी सोच रहे होंगे कि पुतिन के भूतिया ट्रेन में सचमुच कोई भूत तो नहीं. तो चलिए आपको बताते हैं पुतिन के भूतिया ट्रेन का सच.