बांग्लादेश से हार के बाद बढ़ी ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल, ICC लगाएगा 44000 डॉलर का जुर्माना!

बांग्लादेश ने पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया था. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार था जब ऑस्ट्रेलिया अपने ही घर में बांग्लादेश से कोई मैच हारा हो. यह ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसी हार रही, जिसे वह शायद याद ना रखना चाहे. इसी बीच कंगारू टीम को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. ऑस्ट्रेलिया के ना केवल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में अंक काटे जा सकते हैं बल्कि उस पर हजारों डॉलर का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहली पारी महज 198 रनों पर सिमट गई थी. इसके जवाब में बांग्लादेश ने 426 रन बना डाले और 228 रनों की विशाल बढ़त हासिल की थी. ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में बहुत बड़ा स्कोर बनाने की जरूरत थी, लेकिन उसकी दूसरी पारी 284 रनों पर सिमट गई. इस तरह बांग्लादेश को सिर्फ 57 रनों का टारगेट मिला, जिसे उसने आसानी से हासिल कर लिया था.

ऑस्ट्रेलिया पर गिरेगी गाज

दरअसल बांग्लादेश के खिलाफ डारविन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को स्लो-ओवर रेट का दोषी पाया गया था, जिसको लेकर अभी तक आईसीसी ने कोई सजा नहीं सुनाई है. ICC के नियमों के मुताबिक टीम को एक दिन में 90 ओवर फेंकने होते हैं, लेकिन श्रीलंका ने तीसरे दिन 86 ओवर फेंके. चाहे मुकाबला चौथे दिन टी-ब्रेक से पहले ही समाप्त क्यों ना हो गया हो, यह ऑस्ट्रेलिया को संभावित सजा से बचा नहीं सकता है. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले दिन 53 ओवर खेलकर ऑलआउट हो गई थी, लेकिन उसके बाद उनसे सिर्फ 24 ओवर गेंदबाजी की.

यह भी पढ़ें: Watch: शुभमन गिल का 'चमत्कारी' कैच, जिसने भी देखा रह गया हैरान; वीडियो वायरल

काटे जा सकते हैं WTC पॉइंट्स

ऑस्ट्रेलिया को क्या सजा मिलती है, यह फैसला मैच की परिस्थितियों और मैच रेफरी के आकलन के बाद ही लिया जा सकता है. मगर ओवर-रेट पेनल्टी नियमों के तहत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया के अंकों में कटौती की जा सकती है. ऑस्ट्रेलिया के अभी 84 पॉइंट्स हैं और उसका पॉइंट्स परसेंट (PCT) 77.78 है. अगर उसके 4 अंक काटे जाते हैं तो वह 80 पॉइंट्स पर आ जाएगा.

आईसीसी के पास ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की मैच फीस में कटौती का भी विकल्प होगा. चूंकि टीम ने 4 ओवर कम फेंके थे, इसलिए प्रति ओवर खिलाड़ियों पर मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता है. इस तरह सभी 11 खिलाड़ियों पर 44,000 डॉलर का भारी भरकम फाइन लगाया जा सकता है. यह रकम करीब 42 लाख रुपये के करीब है.

यह भी पढ़ें:

क्रिकेट में 10000 रन और 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में एक पाकिस्तानी