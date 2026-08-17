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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबांग्लादेश से हार के बाद बढ़ी ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल, ICC लगाएगा 44000 डॉलर का जुर्माना!

बांग्लादेश से हार के बाद बढ़ी ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल, ICC लगाएगा 44000 डॉलर का जुर्माना!

ICC Punishment Australia: बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम को सजा के तौर पर भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 17 Aug 2026 02:40 PM (IST)
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बांग्लादेश ने पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया था. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार था जब ऑस्ट्रेलिया अपने ही घर में बांग्लादेश से कोई मैच हारा हो. यह ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसी हार रही, जिसे वह शायद याद ना रखना चाहे. इसी बीच कंगारू टीम को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. ऑस्ट्रेलिया के ना केवल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में अंक काटे जा सकते हैं बल्कि उस पर हजारों डॉलर का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहली पारी महज 198 रनों पर सिमट गई थी. इसके जवाब में बांग्लादेश ने 426 रन बना डाले और 228 रनों की विशाल बढ़त हासिल की थी. ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में बहुत बड़ा स्कोर बनाने की जरूरत थी, लेकिन उसकी दूसरी पारी 284 रनों पर सिमट गई. इस तरह बांग्लादेश को सिर्फ 57 रनों का टारगेट मिला, जिसे उसने आसानी से हासिल कर लिया था.

ऑस्ट्रेलिया पर गिरेगी गाज

दरअसल बांग्लादेश के खिलाफ डारविन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को स्लो-ओवर रेट का दोषी पाया गया था, जिसको लेकर अभी तक आईसीसी ने कोई सजा नहीं सुनाई है. ICC के नियमों के मुताबिक टीम को एक दिन में 90 ओवर फेंकने होते हैं, लेकिन श्रीलंका ने तीसरे दिन 86 ओवर फेंके. चाहे मुकाबला चौथे दिन टी-ब्रेक से पहले ही समाप्त क्यों ना हो गया हो, यह ऑस्ट्रेलिया को संभावित सजा से बचा नहीं सकता है. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले दिन 53 ओवर खेलकर ऑलआउट हो गई थी, लेकिन उसके बाद उनसे सिर्फ 24 ओवर गेंदबाजी की.

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काटे जा सकते हैं WTC पॉइंट्स

ऑस्ट्रेलिया को क्या सजा मिलती है, यह फैसला मैच की परिस्थितियों और मैच रेफरी के आकलन के बाद ही लिया जा सकता है. मगर ओवर-रेट पेनल्टी नियमों के तहत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया के अंकों में कटौती की जा सकती है. ऑस्ट्रेलिया के अभी 84 पॉइंट्स हैं और उसका पॉइंट्स परसेंट (PCT) 77.78 है. अगर उसके 4 अंक काटे जाते हैं तो वह 80 पॉइंट्स पर आ जाएगा.

आईसीसी के पास ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की मैच फीस में कटौती का भी विकल्प होगा. चूंकि टीम ने 4 ओवर कम फेंके थे, इसलिए प्रति ओवर खिलाड़ियों पर मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता है. इस तरह सभी 11 खिलाड़ियों पर 44,000 डॉलर का भारी भरकम फाइन लगाया जा सकता है. यह रकम करीब 42 लाख रुपये के करीब है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 17 Aug 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
ICC Australia Cricket Team Australia Vs Bangladesh
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