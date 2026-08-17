नितिन नवीन की नई टीम में कौन शामिल? विनोद तावड़े समेत ये 3 नाम तय

भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक बदलाव की तैयारी में है. नितिन नवीन के पार्टी अध्यक्ष बनते ही इसकी चर्चा शुरू हो गई थी. अहम बात यह है कि अब नितिन नवीन की नई टीम लगभग फाइनल हो चुकी है. नई टीम में वरिष्ठ नेता हरीश द्विवेदी को बड़ा पद मिल सकता है. उनका प्रमोशन लगभग तय माना जा रहा है. उनके साथ विनोद तावड़े का नाम भी लगभग तय है.

सूत्रों के मुताबिक भाजपा की राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट जल्द ही आ सकती है. पार्टी ने नई टीम को बनाते वक्त जेन-जी और महिलाओं के मुद्दे पर खास ध्यान दिया है. लिस्ट में उपाध्यक्ष और महासचिवों के नाम शामिल होंगे. इसकी वजह से सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है.

लिस्ट में कौन-कौन हो सकता है शामिल

नितिन नवीन की नई टीम में युवाओं को मौका मिल सकता है और महिलाओं को भी जिम्मेदारी मिल सकती है. इसके साथ ही कई नामों की वापसी भी हो सकती है. वहीं 40 से 50 साल के उम्र वालों को भी अहम पद मिल सकता है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव को भी ध्यान में रखा जा सकता है. नई टीम में विनोद तावड़े और हरीश द्विवेदी की जगह लगभग तय मानी जा रही है. सुनील बंसल भी टीम में बने रह सकते हैं.

नई टीम के सामने क्या होगी चुनौती

बीजेपी नई टीम को कई फैक्टर्स को ध्यान में रखकर बना रही है. उसके सामने यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के 2027 के विधानसभा के रूप में बड़ी चुनौती होगी. वहीं इसके ठीक बाद 2029 का लोकसभा चुनाव है. यह भी नई टीम के सामने बड़ी चुनौती होगी. इन चुनावों की तैयारी के साथ-साथ वोट बैंक का समीकरण बैठना अहम होगा.

बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष सोमवार शाम विशाखापत्तनम रवाना होंगे. वे संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक में शामिल होंगे. संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक 19 से 21 अगस्त तक होनी है.

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