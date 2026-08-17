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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानितिन नवीन की नई टीम में कौन शामिल? विनोद तावड़े समेत ये 3 नाम तय

नितिन नवीन की नई टीम में कौन शामिल? विनोद तावड़े समेत ये 3 नाम तय

Nitin Nabin New Team: भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक बदलाव के लिए तैयार है. पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में हरीश द्विवेदी को प्रमोशन मिल सकता है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 17 Aug 2026 11:54 AM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक बदलाव की तैयारी में है. नितिन नवीन के पार्टी अध्यक्ष बनते ही इसकी चर्चा शुरू हो गई थी. अहम बात यह है कि अब नितिन नवीन की नई टीम लगभग फाइनल हो चुकी है. नई टीम में वरिष्ठ नेता हरीश द्विवेदी को बड़ा पद मिल सकता है. उनका प्रमोशन लगभग तय माना जा रहा है. उनके साथ विनोद तावड़े का नाम भी लगभग तय है. 

सूत्रों के मुताबिक भाजपा की राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट जल्द ही आ सकती है. पार्टी ने नई टीम को बनाते वक्त जेन-जी और महिलाओं के मुद्दे पर खास ध्यान दिया है. लिस्ट में उपाध्यक्ष और महासचिवों के नाम शामिल होंगे. इसकी वजह से सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है.

लिस्ट में कौन-कौन हो सकता है शामिल

नितिन नवीन की नई टीम में युवाओं को मौका मिल सकता है और महिलाओं को भी जिम्मेदारी मिल सकती है. इसके साथ ही कई नामों की वापसी भी हो सकती है. वहीं 40 से 50 साल के उम्र वालों को भी अहम पद मिल सकता है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव को भी ध्यान में रखा जा सकता है. नई टीम में विनोद तावड़े और हरीश द्विवेदी की जगह लगभग तय मानी जा रही है. सुनील बंसल भी टीम में बने रह सकते हैं.

नई टीम के सामने क्या होगी चुनौती

बीजेपी नई टीम को कई फैक्टर्स को ध्यान में रखकर बना रही है. उसके सामने यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के 2027 के विधानसभा के रूप में बड़ी चुनौती होगी. वहीं इसके ठीक बाद 2029 का लोकसभा चुनाव है. यह भी नई टीम के सामने बड़ी चुनौती होगी. इन चुनावों की तैयारी के साथ-साथ वोट बैंक का समीकरण बैठना अहम होगा.

बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष सोमवार शाम विशाखापत्तनम रवाना होंगे. वे संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक में शामिल होंगे. संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक 19 से 21 अगस्त तक होनी है.

यह भी पढ़ें : 'प्रधान का इस्तीफा पहला कदम...', UGC-NET गड़बड़ी पर राहुल का बयान

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 17 Aug 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Nitin Nabin BJP India Breaking News Abp News
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