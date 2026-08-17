धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSurya Gochar 2026: सूर्य के सिंह राशि में आते ही कुंडली का कौन-सा भाव हो जाता है महत्वपूर्ण? नौकरी से पिता तक इन मामलों पर पड़ता है प्रभाव

Surya Gochar 2026: सूर्य के सिंह राशि में आते ही कुंडली का कौन-सा भाव हो जाता है महत्वपूर्ण? नौकरी से पिता तक इन मामलों पर पड़ता है प्रभाव

Surya Gochar 2026: सूर्य सिंह राशि में आ चुके हैं. सूर्य का अपनी ही राशि में आना किन भावों को मजबूत करता है, नौकरी, पद-प्रतिष्ठा, करियर और पिता से जुड़े मामलों पर क्या असर देखने को मिलता है जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 17 Aug 2026 11:41 AM (IST)
Preferred Sources

Surya Gochar 2026: आज सिंह संक्रांति है, यानी सूर्य स्वराशि सिंह में प्रवेश कर चुके हैं. सिंह में सूर्य की स्थिति को ज्योतिष में मजबूत स्थिति माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र अनुसार सूर्य को आत्मा, पिता, सत्ता, तेज और पद-प्रतिष्ठा का कारक ग्रह माना जाता है.

सूर्य जब राशि बदलते हैं तो अपने कारकत्व को मजबूत करते हैं इसलिए नौकरी में लीडरशिर, पद-प्रतिष्ठा और पिता से जुड़े विषय इस गोचर में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर अनीष व्यास के अनुसार कुंडली के भाव और ग्रह स्थिति देखकर ही अंतिम फल मिलता है. सूर्य के सिंह राशि में आते ही कुंडली का कौन-सा भाव हो जाता है महत्वपूर्ण आइए जानते हैं.

सूर्य के सिंह राशि में आते ही कुंडली का कौन-सा भाव हो जाता है महत्वपूर्ण

सिंह सूर्य की अपनी राशि है, इसलिए यहां सूर्य को बलवान माना जाता है, सिंह राशि आपकी जन्मकुंडली में जिस भाव में स्थित है, सूर्य का गोचर उसी भाव को सक्रिय करता है. चूंकि सूर्य को पिता, नौकरी, पद-प्रतिष्ठा और करियर से जोड़ा जाता है इसलिए इन चीजों पर प्रभाव देखने को मिलता है.

नौकरी और करियर का संबंध किस भाव से है ?

दशम भाव (कर्म भाव) नौकरी, पेशा, पद-प्रतिष्ठा, कार्यक्षेज्ञ ,पद-प्रतिष्ठार का प्रमुख भाव माना जाता है. इसलिए अगर सिंह राशि आपकी कुंडली के दशम भाव में आती है, तो सूर्य के सिंह में गोचर के दौरान करियर और नौकरी से जुड़े विषय विशेष रूप से सक्रिय हो सकते हैं. कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ हो और तो सिंह राशि में आने के बाद ये शुभ प्रभाव पड़ते हैं.

  • नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और लीडरशिप का मौका मिल सकता है.
  • वरिष्ठ अधिकारी आपके काम और क्षमता पर ध्यान दे सकते हैं.
  • सरकारी नौकरी, प्रशासन और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रह सकता है.
  • नौकरी में पद बढ़ने या बदलाव के योग बन सकते हैं.
  • सरकारी या प्रशासन से जुड़े रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं.
  • करियर को लेकर व्यक्ति ज्यादा गंभीर और फैसले लेने में आत्मविश्वासी हो सकता है.
  • काम में मान-सम्मान बढ़ सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है.

पिता का किस भाव से संबंध

पिता के लिए वैदिक ज्योतिष में नवम भाव को प्रमुखता दी जाती है. ऐसे में सिंह में सूर्य के गोचर के दौरान पिता से जुड़े मामलों को विशेष रूप से देखा जा सकता है.

  • पिता से महत्वपूर्ण सलाह या मार्गदर्शन मिलना.
  • पिता के साथ संबंधों में सक्रियता बढ़ना.
  • पिता के काम या करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय.
  • पितृ पक्ष या पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान बढ़ना
  • जन्मकुंडली में सूर्य या नवम भाव पीड़ित है, तो पिता के साथ मतभेद, वैचारिक टकराव या दूरी जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं.

किन राशियों को विशेष लाभ

  • मिथुन राशि: साहस बढ़ेगा, छोटी यात्राओं और संचार कार्यों में सफलता मिलेगी.
  • सिंह राशि: आत्मविश्वास, मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी.
  • तुला राशि: आय, मित्रों और रुके हुए कार्यों में सफलता मिल सकती है.
  • वृश्चिक राशि: नौकरी और व्यवसाय में पद-प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं.

Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर इन 3 राशियों पर धन हानि, दुर्घटना का खतरा, सूर्य-केतु बना रहे खतरनाक योग

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 17 Aug 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Sun Transit 2026 Surya Gochar 2026 Singh Sankranti
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Surya Gochar 2026: सूर्य के सिंह राशि में आते ही कुंडली का कौन-सा भाव हो जाता है महत्वपूर्ण? नौकरी से पिता तक इन मामलों पर पड़ता है प्रभाव
सूर्य के सिंह राशि में आते ही कुंडली का कौन-सा भाव हो जाता है महत्वपूर्ण? नौकरी से पिता तक इन मामलों पर पड़ता है प्रभाव
राशिफल
Kanya Rashifal 17 August 2026: कन्या राशि में रहेंगे चंद्रमा, शुभ योग से बिजनेस में मिलेंगे नए पार्टनरशिप ऑफर व बड़ा लाभ
Kanya Rashifal 17 August 2026: कन्या राशि में रहेंगे चंद्रमा, शुभ योग से बिजनेस में मिलेंगे नए पार्टनरशिप ऑफर व बड़ा लाभ
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: नाग पंचमी और सावन सोमवार पर इन राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: नाग पंचमी पर इन 5 राशियों की पलटेगी किस्मत, नौकरी-व्यापार में मिल सकती है बड़ी सफलता
राशिफल
Singh Rashifal 17 August 2026: 2रे चंद्रमा से सिंह राशि वालों के पैतृक संपत्ति मामलों में आएगा उतार-चढ़ाव, प्रॉपर्टी सौदों से होगा बड़ा फायदा
Singh Rashifal 17 August 2026: 2रे चंद्रमा से सिंह राशि वालों के पैतृक संपत्ति मामलों में आएगा उतार-चढ़ाव, प्रॉपर्टी सौदों से होगा बड़ा फायदा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शहजाद पूनावाला ने BJP से दिया इस्तीफा, 'भावुक करने वाला था कि...'
शहजाद पूनावाला ने BJP से दिया इस्तीफा, 'भावुक करने वाला था कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रोफेसर, टीचर, NGO...बीजेपी सांसद ने बताया कौन हैं दिमागी नक्सली?
प्रोफेसर, टीचर, NGO...बीजेपी सांसद ने बताया कौन हैं दिमागी नक्सली?
तमिल सिनेमा
पान मसाला और गुटखा का Ad करने से इंकार कर चुके हैं सनी देओल समेत ये सेलेब्स, एक ने तो मांगी माफी, करोड़ों दान में दिए
पान मसाला और गुटखा का Ad करने से इंकार कर चुके हैं सनी देओल समेत ये सेलेब्स
क्रिकेट
सिर्फ 4 गेंदों में ऑलआउट हो गई टीम इंडिया, गॉल में हुआ कमाल
सिर्फ 4 गेंदों में ऑलआउट हो गई टीम इंडिया, गॉल में हुआ कमाल
इंडिया
जनगणना की आज से शुरुआत, आधार से बैकिंग तक पूछे जाएंगे 40 सवाल
जनगणना की आज से शुरुआत, आधार से बैकिंग तक पूछे जाएंगे 40 सवाल
विश्व
ईरान पर नॉर्थ कोरिया की 'नो', ट्रंप ने साउथ के साथ कर दिया ये काम
ईरान पर नॉर्थ कोरिया की 'नो', ट्रंप ने साउथ के साथ कर दिया ये काम
ट्रेंडिंग
रूस में सैनिकों से क्यों शादी करना चाह रहीं लड़कियां? काला सच आया सामने
रूस में सैनिकों से क्यों शादी करना चाह रहीं लड़कियां? काला सच आया सामने
शिक्षा
Jimmy Chilimigras Story: 12 में हाईस्कूल, 15 में CPA और 18 में लॉ ग्रेजुएट, चौंका देगी जिमी की कहानी
12 में हाईस्कूल, 15 में CPA और 18 में लॉ ग्रेजुएट, चौंका देगी जिमी की कहानी
ABP NEWS
अमरोहा हाईवे पर तेज़ आवाज़ में संगीत बज रहा था, तभी आग लग गई!
अमरोहा हाईवे पर तेज़ आवाज़ में संगीत बज रहा था, तभी आग लग गई!
ABP NEWS
खेलते समय तीसरी मंज़िल से गिरा छोटा बच्चा गंभीर रूप से घायल।
खेलते समय तीसरी मंज़िल से गिरा छोटा बच्चा गंभीर रूप से घायल।
ABP NEWS
नागपंचमी पर भगवान नागचण्डेश्वर जागते हैं
नागपंचमी पर भगवान नागचण्डेश्वर जागते हैं
ABP NEWS
एक महिला की तस्वीर को लेकर विवाद, मेट्रो में अफरातफरी मच गई।
एक महिला की तस्वीर को लेकर विवाद, मेट्रो में अफरातफरी मच गई।
ABP NEWS
गाँव के मुखिया का राष्ट्रगान गाते हुए वीडियो वायरल, सवाल उठे।
गाँव के मुखिया का राष्ट्रगान गाते हुए वीडियो वायरल, सवाल उठे।
Embed widget