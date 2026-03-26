आप भी युद्ध प्रभावित इलाकों में फंसे हैं तो न हों परेशान, फौरन अपनाएं ये 5 'सर्वाइवल' रूल्स!

Safety Tips For Travelling During War: 2026 की शुरुआत ही दुनिया के लिए तनाव और संघर्ष के साथ हुई. फरवरी तक आते-आते अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने हालात को और गंभीर बना दिया. इसका असर सिर्फ सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि हवाई यात्रा भी बुरी तरह प्रभावित हुई. हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे रहे और सफर करना एक बड़ी चुनौती बन गया. ऐसे हालात में किसी भी वॉर जोन में यात्रा करना बेहद खतरनाक माना जाता है और सरकारें भी इससे बचने की सलाह देती हैं.

किन बातों का ध्यान रखना जरूरी?

Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे समय में यात्रियों को हमेशा हाई अलर्ट पर रहने की जरूरत होती है और हर कदम सोच-समझकर उठाना चाहिए. अगर किसी मजबूरी में वॉर जोन में जाना पड़ जाए, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है. सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि सरकारी ट्रैवल एडवाइजरी को फॉलो करना. विदेश मंत्रालय और एंबेसी समय-समय पर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी और अलर्ट जारी करते रहते हैं. ऐसे में खुद को अपडेट रखना और जरूरत पड़ने पर अपनी एंबेसी में रजिस्टर करना बहुत जरूरी है, ताकि इमरजेंसी में मदद मिल सके.

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दूसरी अहम बात है लो-प्रोफाइल रहना. वॉर जोन में ज्यादा ध्यान आकर्षित करना खतरे को न्योता दे सकता है. विदेशी नागरिक अक्सर सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, इसलिए अपनी पहचान या राष्ट्रीयता को खुलकर जाहिर करने से बचना चाहिए. The New York Times की एक रिपोर्ट में भी बताया गया कि ऐसे हालात में राजनीतिक चर्चा से दूर रहना बेहतर होता है, क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है.

खतरों को समझना बेहद जरूरी

तीसरी बात, जमीन पर मौजूद खतरों को समझना बेहद जरूरी है. कई बार इलाके शांत दिखते हैं, लेकिन वहां लैंडमाइंस या विस्फोटक मौजूद हो सकते हैं. इसलिए अनजान रास्तों से बचें और सुरक्षा बलों के सामने हमेशा शांत रहें, अचानक हरकत करने से बचें. इसके अलावा, हमेशा एक इमरजेंसी प्लान तैयार रखें. वॉर जोन में हालात कभी भी बदल सकते हैं, एयरपोर्ट बंद हो सकते हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं.

सुरक्षित जगह की पहचान

ऐसे में सुरक्षित जगह की पहचान पहले से कर लें, जरूरी सामान जैसे पानी, खाना और फर्स्ट एड किट साथ रखें और फोन चार्ज रखना न भूलें. सबसे अहम बात अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें. बेवजह बाहर निकलने से बचें, खुले इलाकों से दूर रहें और जरूरत पड़ने पर किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाएं. वॉर जोन में यात्रा करना हमेशा जोखिम भरा होता है और इसे टालना ही बेहतर होता है. लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति में फंस जाएं, तो सतर्कता, सही जानकारी और तैयारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकती है.

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