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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रKharmas 2026 Vastu Tips: 14 मार्च से बदल रही है सूर्य की चाल, घर की सुख-शांति के लिए तुरंत अपनाएं ये उपाय

Kharmas 2026 Vastu Tips: 14 मार्च से बदल रही है सूर्य की चाल, घर की सुख-शांति के लिए तुरंत अपनाएं ये उपाय

Kharmas 2026 Vastu Tips: 14 मार्च से 14 अप्रैल तक भक्ति और साधना का विशेष समय. सुख-समृद्धि के लिए अपनाएं ये सरल वास्तु उपाय, दूर होगी नकारात्मकता और घर में आएगी खुशहाली. जरूर आजमाएं.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 14 Mar 2026 10:13 PM (IST)
Kharmas 2026 Vastu Tips: 14 मार्च से 14 अप्रैल तक भक्ति और साधना का विशेष समय. सुख-समृद्धि के लिए अपनाएं ये सरल वास्तु उपाय, दूर होगी नकारात्मकता और घर में आएगी खुशहाली. जरूर आजमाएं.

खरमास में करें ये खास वास्तु उपाय

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खरमास का समय हिंदू धर्म में आत्म-चिंतन और ईश्वर की सेवा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. इस दौरान विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे बड़े मांगलिक उत्सवों पर रोक होती है, लेकिन यह अवधि अपनी आंतरिक ऊर्जा और घर की शांति बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी है. यह समय सांसारिक चमक-धमक से हटकर आध्यात्मिक शक्ति संचय करने का है.
खरमास का समय हिंदू धर्म में आत्म-चिंतन और ईश्वर की सेवा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. इस दौरान विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे बड़े मांगलिक उत्सवों पर रोक होती है, लेकिन यह अवधि अपनी आंतरिक ऊर्जा और घर की शांति बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी है. यह समय सांसारिक चमक-धमक से हटकर आध्यात्मिक शक्ति संचय करने का है.
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वर्ष 2026 में खरमास की शुरुआत 14 मार्च की रात 01:08 बजे से होगी और यह 14 अप्रैल तक चलेगा. खगोलीय रूप से, जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो उनकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है, जिसे खरमास कहा जाता है. इस एक महीने के अंतराल में नए कार्य शुरू करने के बजाय पुराने अटके कामों को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए.
वर्ष 2026 में खरमास की शुरुआत 14 मार्च की रात 01:08 बजे से होगी और यह 14 अप्रैल तक चलेगा. खगोलीय रूप से, जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो उनकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है, जिसे खरमास कहा जाता है. इस एक महीने के अंतराल में नए कार्य शुरू करने के बजाय पुराने अटके कामों को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए.
Published at : 14 Mar 2026 10:13 PM (IST)
Tags :
Vastu Tips Solar Transit Kharmas 2026

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