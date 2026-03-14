वर्ष 2026 में खरमास की शुरुआत 14 मार्च की रात 01:08 बजे से होगी और यह 14 अप्रैल तक चलेगा. खगोलीय रूप से, जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो उनकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है, जिसे खरमास कहा जाता है. इस एक महीने के अंतराल में नए कार्य शुरू करने के बजाय पुराने अटके कामों को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए.