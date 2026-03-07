हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
घर में बार-बार पैसों की कमी हो रही है? वास्तु की ये 7 गलतियां बन सकती हैं वजह! देखें फोटो

घर में बार-बार पैसों की कमी हो रही है? वास्तु की ये 7 गलतियां बन सकती हैं वजह! देखें फोटो

Vastu Tips for Home: एक खुशहाल परिवार के लिए घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना बेहद जरूरी है. लेकिन जानें अनजाने कुछ आदतों के कारण हम ऊर्जा को बाधित करते हैं. जानिए 7 ऐसे टिप्स जो जरूरी है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 07 Mar 2026 02:25 PM (IST)
Vastu Tips for Home: एक खुशहाल परिवार के लिए घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना बेहद जरूरी है. लेकिन जानें अनजाने कुछ आदतों के कारण हम ऊर्जा को बाधित करते हैं. जानिए 7 ऐसे टिप्स जो जरूरी है.

वास्तु की गलतियां जो पैसे आने से रोकती हैं

1/7
वास्तु के मुताबिक घर का मुख्य द्वारा एनर्जी का एंट्री गेट है. अगर यहां जूते चप्पल बिखरे हों, कूड़ा पड़ा हो या दरवाजा टूटा-फूटा हो तो सकारात्मक ऊर्जा घर में ठीक से काम नहीं करती हैं. ऐसी स्थिति में धन का प्रवाह भी बाधित होता है, इसलिए मुख्य द्वारा को हमेशा साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित रखना जरूरी है.
वास्तु के मुताबिक घर का मुख्य द्वारा एनर्जी का एंट्री गेट है. अगर यहां जूते चप्पल बिखरे हों, कूड़ा पड़ा हो या दरवाजा टूटा-फूटा हो तो सकारात्मक ऊर्जा घर में ठीक से काम नहीं करती हैं. ऐसी स्थिति में धन का प्रवाह भी बाधित होता है, इसलिए मुख्य द्वारा को हमेशा साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित रखना जरूरी है.
2/7
वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा से जोड़कर देखा जाता है. अगर इस दिशा में भारी सामान, दीवार या खिड़कियां हमेशा बंद रहती हों तो आर्थिक अवसर कम हो सकते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि, इस दिशा को हल्का और खुला रखना बेहद जरूरी है ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बन रहे.
वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा से जोड़कर देखा जाता है. अगर इस दिशा में भारी सामान, दीवार या खिड़कियां हमेशा बंद रहती हों तो आर्थिक अवसर कम हो सकते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि, इस दिशा को हल्का और खुला रखना बेहद जरूरी है ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बन रहे.
Published at : 07 Mar 2026 02:25 PM (IST)
Vastu Tips For Home Vastu Dosha Vastu Tips Vastu Shastra

