घर में बार-बार पैसों की कमी हो रही है? वास्तु की ये 7 गलतियां बन सकती हैं वजह! देखें फोटो

वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा से जोड़कर देखा जाता है. अगर इस दिशा में भारी सामान, दीवार या खिड़कियां हमेशा बंद रहती हों तो आर्थिक अवसर कम हो सकते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि, इस दिशा को हल्का और खुला रखना बेहद जरूरी है ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बन रहे.