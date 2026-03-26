संजू सैमसन करेंगे CSK के लिए ओपन, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने किया खुलासा; बताया कौन होगा पार्टनर

IPL 2026 से पहले सभी 10 टीमों की बीसीसीआई के साथ मीटिंग हुई, जिसके लिए मुंबई पहुंचे चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने खुलासा किया कि संजू सैमसन टीम के लिए ओपन करेंगे. CSK ने संजू को ट्रेड के जरिए अपने दल में शामिल किया है, जिनके बदले उन्होंने फ्रेंचाइजी के पूर्व कप्तान रविंद्र जडेजा को जाने दिया. संजू को धोनी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है.

कप्तानों की बैठक से पहले स्टार स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ने ऋतुराज गायकवाड़ से ओपनिंग जोड़ी के बारे में पूछा. उन्होंने कहा, "आपने एमएस धोनी के बैटिंग क्रम को लेकर तो खुलासा नहीं किया, आपने कहा कि समय आने पर पता चलेगा. लेकिन आप टीम के बैटिंग क्रम को लेकर तो बता सकते हो. आयुष म्हात्रे और संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन या फिर ऋतुराज और आयुष म्हात्रे, कौन ओपन करेगा?"

CSK की ओपनिंग जोड़ी का खुलासा

ऋतुराज गायकवाड़ ने कंफर्म किया कि संजू सैमसन और वह खुद आईपीएल 2026 में सीएसके के लिए ओपन करेंगे. संजू ने बतौर ओपनर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया और सिर्फ 5 मैचों में खेलकर 300 से अधिक रन बनाए. संजू को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया था. अब वह चाहेंगे कि उसी प्रदर्शन को आईपीएल में भी जारी रखें.

From the skipper himself 👀@Ruutu1331 reveals CSK’s opening pair at #CaptainsDay 🏏#TATAIPL 2026 👉 Starts 28 Mar, 5:30 PM pic.twitter.com/xOhS4GOmUC — Star Sports (@StarSportsIndia) March 26, 2026

ऐसे में सवाल उठता है कि आयुष म्हात्रे किस क्रम में खेलेंगे, क्या वह तीसरे नंबर पर आएंगे या उनकी जगह इस पोजीशन पर उर्विल पटेल खेल सकते हैं. उर्विल भी मजबूत दावेदार हैं. ऑलराउंडर शिवम दुबे चौथे और डेवाल्ड ब्रेविस पांचवें नंबर पर खेल सकते हैं. प्रशांत वीर को पहले मैच में डेब्यू का मौका मिल सकता है. सीएसके ने उन्हें 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. धोनी छठे या सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं.