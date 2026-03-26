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Today Puja: गुरुवार को करें श्री विष्णु के ये अचूक उपाय, बरसेगी कृपा और दूर होगी कंगाली

Thursday Remedy: कर्ज से मुक्ति और धन लाभ के लिए गुरुवार को भगवान विष्णु की विशेष पूजा करें. "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का जप और पीली वस्तुओं का दान आर्थिक तंगी दूर कर समृद्धि लाता है. आजमाएं ये सरल उपाय.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 26 Mar 2026 04:15 AM (IST)
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क्या आप भी बढ़ते कर्ज और पैसों की कमी से परेशान हैं? कई बार मेहनत करने के बावजूद धन नहीं टिकता और उधारी का बोझ बढ़ता जाता है. ऐसे में ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में कुछ ऐसे सरल उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर न सिर्फ कर्ज से मुक्ति पाई जा सकती है, बल्कि घर में अचानक धन लाभ के योग भी बनने लगते हैं. खासतौर पर भगवान विष्णु की साधना को आर्थिक स्थिरता और समृद्धि के लिए बेहद प्रभावी माना गया है.

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कर्ज मुक्ति के लिए 'श्री विष्णु साधना'

कर्ज के जाल से बाहर निकलने के लिए गुरुवार का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. इस दिन की गई विशेष पूजा राहु-केतु के नकारात्मक प्रभाव को भी कम करती है.

विधि और मंत्र:

  • वस्त्र: गुरुवार की सुबह स्नान के बाद साफ पीले कपड़े पहनें.
  • मंत्र: भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर इस मंत्र का 108 बार जप करें:.
    “ॐ नमो नारायणाय”
  • भोग: पूजा में पीले फूल, चने की दाल या केले का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है.

सावधानी: मंत्र जप के बाद पूरी श्रद्धा से भगवान के सामने अपना दुख कहें और कर्ज खत्म करने की प्रार्थना करें.

अचानक धन लाभ के लिए विशेष उपाय

अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है या आप चाहते हैं कि आय के नए स्रोत बनें, तो 7 दिनों की यह विशेष साधना कारगर साबित हो सकती है.

  • धन आकर्षण मंत्र: रोजाना सुबह या शाम को घी का दीपक जलाकर निम्नलिखित मंत्र का 21 या 108 बार जप करें:

          “ॐ श्रीं विष्णवे नमः”

  • तिजोरी का गुप्त उपाय: किसी भी गुरुवार को एक पीले कपड़े में हल्दी की 5 गांठ और 1 चांदी का सिक्का बांध लें. इसे अपनी तिजोरी या कार्यस्थल पर रखें. माना जाता है कि इससे अनावश्यक खर्च रुकते हैं और धन का प्रवाह बढ़ता है.

इन नियमों का पालन है अनिवार्य

उपाय तभी फल देते हैं जब आप कुछ विशेष मर्यादाओं का पालन करें. गुरुवार के दिन इन बातों का खास ख्याल रखें:

  • लेनदेन से बचें: इस दिन किसी को उधार न दें, इससे धन वापस आने में दिक्कत होती है.
  • इन चीजों का न करें दान: नमक और तेल का दान गुरुवार को वर्जित माना गया है.
  • शुभ दान: किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को पीली वस्तुओं (जैसे गुड़, दाल, कपड़ा) का दान करें.

स्थायी सुख-समृद्धि के लिए केवल विष्णु जी ही नहीं, माता लक्ष्मी का ध्यान भी जरूरी है. गुरुवार को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का संयुक्त ध्यान करते हुए 11 बार प्रार्थना करें. इससे घर में शांति आती है और कर्ज दोबारा नहीं चढ़ता.

आध्यात्मिक उपायों के साथ-साथ सही वित्तीय नियोजन (Financial Planning) और कड़ी मेहनत अनिवार्य है. जब आस्था और प्रयास मिलते हैं, तभी जीवन में सच्ची समृद्धि आती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
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Published at : 26 Mar 2026 04:15 AM (IST)
Tags :
Astro Tips Money Tips Thursday Remedy Lakshmi Narayan

Frequently Asked Questions

गुरुवार को किन चीजों का दान वर्जित है?

गुरुवार को नमक और तेल का दान वर्जित माना गया है। इन चीजों का दान करने से बचना चाहिए।

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