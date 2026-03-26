Today Puja: गुरुवार को करें श्री विष्णु के ये अचूक उपाय, बरसेगी कृपा और दूर होगी कंगाली

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क्या आप भी बढ़ते कर्ज और पैसों की कमी से परेशान हैं? कई बार मेहनत करने के बावजूद धन नहीं टिकता और उधारी का बोझ बढ़ता जाता है. ऐसे में ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में कुछ ऐसे सरल उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर न सिर्फ कर्ज से मुक्ति पाई जा सकती है, बल्कि घर में अचानक धन लाभ के योग भी बनने लगते हैं. खासतौर पर भगवान विष्णु की साधना को आर्थिक स्थिरता और समृद्धि के लिए बेहद प्रभावी माना गया है.



Vastu Shastra: घर बनाते समय इन दिशाओं का रखें खास ध्यान, वरना हो सकती है परेशानी! जानिए वास्तु का सही ज्ञान?

कर्ज मुक्ति के लिए 'श्री विष्णु साधना'

कर्ज के जाल से बाहर निकलने के लिए गुरुवार का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. इस दिन की गई विशेष पूजा राहु-केतु के नकारात्मक प्रभाव को भी कम करती है.

विधि और मंत्र:



वस्त्र: गुरुवार की सुबह स्नान के बाद साफ पीले कपड़े पहनें.

गुरुवार की सुबह स्नान के बाद साफ पीले कपड़े पहनें. मंत्र: भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर इस मंत्र का 108 बार जप करें:.

“ॐ नमो नारायणाय”

भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर इस मंत्र का 108 बार जप करें:. भोग: पूजा में पीले फूल, चने की दाल या केले का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है.

सावधानी: मंत्र जप के बाद पूरी श्रद्धा से भगवान के सामने अपना दुख कहें और कर्ज खत्म करने की प्रार्थना करें.

अचानक धन लाभ के लिए विशेष उपाय

अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है या आप चाहते हैं कि आय के नए स्रोत बनें, तो 7 दिनों की यह विशेष साधना कारगर साबित हो सकती है.

धन आकर्षण मंत्र: रोजाना सुबह या शाम को घी का दीपक जलाकर निम्नलिखित मंत्र का 21 या 108 बार जप करें:

“ॐ श्रीं विष्णवे नमः”

तिजोरी का गुप्त उपाय: किसी भी गुरुवार को एक पीले कपड़े में हल्दी की 5 गांठ और 1 चांदी का सिक्का बांध लें. इसे अपनी तिजोरी या कार्यस्थल पर रखें. माना जाता है कि इससे अनावश्यक खर्च रुकते हैं और धन का प्रवाह बढ़ता है.

इन नियमों का पालन है अनिवार्य

उपाय तभी फल देते हैं जब आप कुछ विशेष मर्यादाओं का पालन करें. गुरुवार के दिन इन बातों का खास ख्याल रखें:

लेनदेन से बचें: इस दिन किसी को उधार न दें, इससे धन वापस आने में दिक्कत होती है.

इस दिन किसी को उधार न दें, इससे धन वापस आने में दिक्कत होती है. इन चीजों का न करें दान: नमक और तेल का दान गुरुवार को वर्जित माना गया है.

नमक और तेल का दान गुरुवार को वर्जित माना गया है. शुभ दान: किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को पीली वस्तुओं (जैसे गुड़, दाल, कपड़ा) का दान करें.

स्थायी सुख-समृद्धि के लिए केवल विष्णु जी ही नहीं, माता लक्ष्मी का ध्यान भी जरूरी है. गुरुवार को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का संयुक्त ध्यान करते हुए 11 बार प्रार्थना करें. इससे घर में शांति आती है और कर्ज दोबारा नहीं चढ़ता.

आध्यात्मिक उपायों के साथ-साथ सही वित्तीय नियोजन (Financial Planning) और कड़ी मेहनत अनिवार्य है. जब आस्था और प्रयास मिलते हैं, तभी जीवन में सच्ची समृद्धि आती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.