Aaj Ka Rashifal: 26 मार्च 2026 का दिन सिर्फ एक और राशिफल नहीं, बल्कि शक्ति, शांति और निर्णायक बदलाव का दिन है. आज चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी है और मां महागौरी की पूजा का विशेष विधान बताया गया है. पंचांग के अनुसार चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां वे अपनी ही राशि में होकर भावनाओं, परिवार, सुख, करियर और धन से जुड़े मामलों को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं. पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव इस दिन को और भी खास बना रहा है, क्योंकि यह नक्षत्र पुनर्निर्माण, आशा, वापसी और शुभता का संकेत देता है.

यही कारण है कि आज कई राशियों के लिए रुके काम बनने, पारिवारिक संबंध सुधरने, धन के नए अवसर खुलने और मानसिक शांति मिलने के योग बन रहे हैं. लेकिन दिन पूरी तरह आसान भी नहीं है. दोपहर 14:00 से 15:32 तक का राहु काल कुछ राशियों के लिए निवेश, यात्रा, एग्रीमेंट और बड़े फैसलों में रुकावट या भ्रम पैदा कर सकता है. ऐसे में जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेगा, वही आज का सबसे बड़ा लाभ उठाएगा.

महाअष्टमी की आध्यात्मिक ऊर्जा, मां महागौरी का आशीर्वाद, कर्क राशि का चंद्रमा और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव, इन सबके बीच 26 मार्च का दिन हर राशि के लिए अलग संदेश लेकर आया है. कहीं करियर में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कहीं प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, तो कहीं धन, सुख और भाग्य के नए द्वार खुलेंगे. जानिए मेष से मीन तक आज का पूरा राशिफल, राहुकाल, लकी नंबर, शुभ रंग और विशेष उपाय.

मेष (Aries) - 26 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन अष्टमी तिथि है और शक्ति के सौम्य व ममतामयी स्वरूप मां महागौरी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी अपनी राशि है. साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चतुर्थ भाव का स्वराशि चंद्रमा आज आपको मानसिक सुख, पारिवारिक शांति और 'कंफर्ट' प्रदान करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'स्थायित्व' लेकर आएगा. चंद्रमा के चौथे भाव में होने से रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े मेष राशि के जातकों को बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है. ऑफिस में आज आप अपनी कार्यक्षमता से वरिष्ठों का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे. धन के मामले में दिन 'प्रगतिशील' है, लेकिन राहु काल (दोपहर 14:00 से 15:32) के दौरान कोई भी नया निवेश या एग्रीमेंट करने से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) सुख-सुविधा की वस्तुओं की खरीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन मां के साथ समय बिताने और उनका आशीर्वाद लेने का है. घर में महाअष्टमी की पूजा के कारण माहौल आध्यात्मिक और सकारात्मक रहेगा. पार्टनर के साथ आज आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे, जिससे आपसी समझ बढ़ेगी. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक शांति देगी, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के कारण छाती में भारीपन या सर्दी-जुकाम के प्रति सावधान रहने की जरूरत है. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार गुरुवार को दक्षिण की यात्रा से पहले 'पीली सरसों या दही' खाकर निकलना बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope

आज आपकी वाइब 'Chill & Spiritual' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अष्टमी कन्या पूजन या अपनी 'Traditional Outfit' की फोटो शेयर कर सकते हैं जो 'Trendy' रहेगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Self-Reflective' बनाएगा, जिससे आप अपने भविष्य के गोल्स पर शांति से विचार करेंगे. आज का दिन अपने कमरे को 'Aesthetic' लुक देने या 'Home-cooked' फूड एन्जॉय करने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस 'Back-biting' से दूर रहें.

लकी कलर: सफेद (White) और केसरिया

लकी नंबर: 9 और 2

विशेष उपाय (महाअष्टमी - मां महागौरी):

आज नवरात्रि की अष्टमी और गुरुवार का अद्भुत संयोग है. सौभाग्य और सुख-समृद्धि में वृद्धि के लिए माता महागौरी को नारियल और हलवे-पूरी का भोग लगाएं. साथ ही 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें उपहार दें. 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके जीवन में आ रही पारिवारिक कलह दूर होगी और धन-धान्य की वृद्धि होगी.

वृषभ (Taurus) - 26 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महाअष्टमी तिथि है और परम शांति प्रदायिनी मां महागौरी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. तीसरे भाव का स्वराशि चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी गुरु का प्रभाव आज आपके पराक्रम और छोटी यात्राओं में 'सकारात्मकता' भर देगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आपकी 'क्रिएटिविटी' और 'नेटवर्किंग' ही आपकी असली ताकत बनेगी. मीडिया, जर्नलिज्म, और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को आज अपनी मेहनत का मीठा फल मिल सकता है. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. धन के मामले में दिन 'उन्नतिदायक' है, लेकिन राहु काल (दोपहर 14:00 से 15:32) के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय लेन-देन या नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) बिजनेस मीटिंग्स और नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तम है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन भाई-बहनों और पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध बनाने वाला है. पार्टनर के साथ आज आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का प्लान कर सकते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. घर में कन्या पूजन (Kanya Pujan) के कारण रौनक बनी रहेगी. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपको ऊर्जावान रखेगी, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव से गर्दन या ऊपरी पीठ में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार गुरुवार को दक्षिण की यात्रा से पहले 'पीली सरसों या धनिया के दाने' खाकर निकलना शुभ और बाधा निवारक माना जाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope

आज आपकी वाइब 'Explorer & Wholesome' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी 'Morning Rituals' या कन्या पूजन की रील शेयर कर सकते हैं जो 'Authentic' और 'Aesthetic' लगेगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Curiosity' यानी जिज्ञासा से भरेगा, जिससे आप किसी पुराने प्रोजेक्ट को नए नजरिए से देखेंगे. आज का दिन अपने पॉडकास्ट या यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट रिसर्च करने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस 'Screen Time' का ध्यान रखें.

लकी कलर: चमकीला सफेद (Bright White) और पीला

लकी नंबर: 2 और 6

विशेष उपाय (महाअष्टमी - मां महागौरी):

आज महाअष्टमी और गुरुवार का शुभ संयोग है. दांपत्य जीवन में मधुरता और रुके हुए कार्यों की सिद्धि के लिए माता महागौरी को सफेद पुष्प (चमेली या मोगरा) और खीर का भोग लगाएं. साथ ही भगवान विष्णु को केले अर्पित करें. 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी और मनचाहा फल प्राप्त होगा.

मिथुन (Gemini) - 26 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महाअष्टमी तिथि है और सौभाग्य की देवी मां महागौरी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर दूसरे भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. धन भाव का स्वराशि चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी गुरु का प्रभाव आज आपकी वाणी में 'अमृत' घोल देगा और संचित धन में वृद्धि करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आपकी 'नेगोशिएशन पावर' और 'आर्थिक सूझबूझ' ही आपकी सफलता की कुंजी बनेगी. बैंकिंग, कंसल्टेंसी, और फूड बिजनेस से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी डील या इन्वेंट्री में लाभ मिल सकता है. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले आज सुलझ सकते हैं. धन के मामले में दिन 'अत्यंत शुभ' है, लेकिन राहु काल (दोपहर 14:00 से 15:32) के दौरान किसी को भी पैसा उधार देने या नया निवेश शुरू करने से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) बैंक संबंधी कार्यों और गोल्ड/ज्वेलरी की खरीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन परिवार के साथ 'सेलिब्रेशन' का है. घर में कन्या पूजन (Kanya Pujan) और महाअष्टमी के अनुष्ठान से मन प्रसन्न रहेगा. पार्टनर के साथ आज आप किसी पारिवारिक समारोह में शामिल हो सकते हैं, जिससे आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति शुभ है, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के कारण गले में हल्की संवेदनशीलता या दांतों में दर्द की समस्या हो सकती है. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार गुरुवार को दक्षिण की यात्रा से पहले 'पीली सरसों या दही-शक्कर' खाकर निकलना सुरक्षित और सफल माना जाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope

आज आपकी वाइब 'Abundance & Family-Centric' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'OOTD' (अष्टमी लुक) या 'Ghar Ka Khana' की फोटो शेयर कर सकते हैं जो काफी 'Engaging' रहेगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Nurturing' बनाएगा, जिससे आप अपनों के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे. आज का दिन अपने फाइनेंस को मैनेज करने या 'Savings Goal' सेट करने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस 'Overspending' (फिजूलखर्ची) से खुद को रोकें.

लकी कलर: हरा (Green) और हल्का सफेद

लकी नंबर: 5 और 2

विशेष उपाय (महाअष्टमी - मां महागौरी):

आज महाअष्टमी और गुरुवार का पावन संगम है. अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाने और धन की आवक बढ़ाने के लिए माता महागौरी को शहद (Honey) और नारियल की मिठाई का भोग लगाएं. साथ ही 9 कन्याओं को हरे रंग के वस्त्र या फल दान करें. 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और सुख-समृद्धि के द्वार खुलेंगे.

कर्क (Cancer) - 26 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महाअष्टमी तिथि है और ममता की प्रतिमूर्ति मां महागौरी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी अपनी राशि है. साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. अपनी राशि में स्वराशि चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी गुरु का प्रभाव आज आपके व्यक्तित्व में 'अतुलनीय आकर्षण' और आत्मविश्वास भर देगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आप 'सेंटर ऑफ अट्रैक्शन' रहेंगे. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता (Leadership) और संवेदनशीलता की सराहना होगी. पब्लिक रिलेशन, काउंसलिंग और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी उपलब्धि या सम्मान मिल सकता है. धन के मामले में दिन 'अत्यंत लाभकारी' है, लेकिन राहु काल (दोपहर 14:00 से 15:32) के दौरान किसी भी कागजी कार्यवाही या नए निवेश से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) खुद के लिए लग्जरी आइटम खरीदने या नया व्यापार शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही भावुक और सुखद रहने वाला है. पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग देखते ही बनेगी और आप साथ में महाअष्टमी की पूजा का आनंद लेंगे. घर में कन्या पूजन (Kanya Pujan) के दौरान आपकी सेवा भावना सबको प्रभावित करेगी. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक रूप से प्रसन्न रखेगी, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के कारण फेफड़ों में हल्की संवेदनशीलता या सर्दी-जुकाम के प्रति सावधानी बरतें. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार गुरुवार को दक्षिण की यात्रा से पहले 'पीली सरसों या केसर का तिलक' लगाकर निकलना यात्रा को निर्बाध और सफल बनाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope

आज आपकी वाइब 'Self-Care & Radiant' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी 'Traditional Glow-up' या अष्टमी की पूजा की रील शेयर कर सकते हैं जो 'Main Character Energy' देगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Empathetic' बनाएगा, जिससे आप दूसरों की मदद के लिए आगे आएंगे. आज का दिन अपने मेंटल हेल्थ पर फोकस करने या 'Skincare Routine' फॉलो करने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस 'Overthinking' (ज्यादा सोचना) से खुद को बचाएं.

लकी कलर: दूधिया सफेद (Milky White) और पीला

लकी नंबर: 2 और 7

विशेष उपाय (महाअष्टमी - मां महागौरी):

आज महाअष्टमी और गुरुवार का पावन संयोग है. अपनी मानसिक शांति और सुख-सौभाग्य में वृद्धि के लिए माता महागौरी को सफेद बर्फी और गंगाजल अर्पित करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीले चंदन का लेप लगाएं. 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी.

सिंह (Leo) - 26 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महाअष्टमी तिथि है और परम कल्याणकारी मां महागौरी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं. साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. बारहवें भाव का स्वराशि चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी गुरु का प्रभाव आज आपके खर्चों में वृद्धि लेकिन आध्यात्मिक शांति और विदेशी संपर्कों से लाभ दिलाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'दूरदर्शी सोच' का है. चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, चैरिटी और मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) से जुड़े सिंह राशि के जातकों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट या विदेशी डील मिल सकती है. धन के मामले में आज खर्चे थोड़े बढ़े हुए रहेंगे, विशेषकर दान-पुण्य या घर की सुख-सुविधाओं पर. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 14:00 से 15:32) के दौरान किसी भी तरह का बड़ा वित्तीय जोखिम या निवेश न करें. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) चैरिटी करने या भविष्य के लिए फंड्स की योजना बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा 'लो-प्रोफाइल' रहने का है. पार्टनर के साथ आज आप किसी एकांत स्थान या शांत वातावरण में समय बिताना पसंद करेंगे. घर में कन्या पूजन (Kanya Pujan) के दौरान आपका उदार स्वभाव सबको खुश कर देगा. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति के कारण आज आंखों में थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा आपको 'हीलिंग' और योग की सलाह देती है. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार गुरुवार को दक्षिण की यात्रा से पहले 'पीली सरसों या चने की दाल' खाकर निकलना सुरक्षित और सफल माना जाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope

आज आपकी वाइब 'Spiritual & Zen' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Deep Thought' या 'Aesthetic Night Sky' की फोटो शेयर कर सकते हैं जो 'Main Character Energy' को शांत रूप में पेश करेगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Soul-Searching' की ओर ले जाएगा, जिससे आप अपनी पुरानी गलतियों से सीखेंगे. आज का दिन अपने बेडरूम को 'Relaxing' वाइब देने या 'Journaling' के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस 'Impulsive Shopping' से बचें.

लकी कलर: सुनहरा (Golden) और सफेद

लकी नंबर: 1 और 9

विशेष उपाय (महाअष्टमी - मां महागौरी):

आज महाअष्टमी और गुरुवार का शुभ संयोग है. अपने करियर की बाधाओं को दूर करने और शत्रुओं पर विजय के लिए माता महागौरी को शहद (Honey) और नारियल का भोग लगाएं. साथ ही 9 कन्याओं को हल्दी का तिलक लगाकर उन्हें शिक्षा संबंधी सामग्री भेंट करें. 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी और मानसिक तनाव दूर होगा.

कन्या (Virgo) - 26 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महाअष्टमी तिथि है और सौभाग्य प्रदान करने वाली मां महागौरी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी अपनी राशि है. साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. लाभ भाव का स्वराशि चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी गुरु का प्रभाव आज आपकी आय के नए स्रोत (Income Sources) खोलेगा और पुरानी इच्छाओं को पूरा करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'बोनस और उपलब्धियों' का है. चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से सरकारी नौकरी, बड़े कॉर्पोरेट और फ्रीलांसिंग से जुड़े कन्या राशि के जातकों को कोई बड़ा वित्तीय लाभ या प्रमोशन की खबर मिल सकती है. आपकी नेटवर्किंग आज आपको शानदार परिणाम देगी. धन के मामले में दिन 'अत्यधिक लाभकारी' है, लेकिन राहु काल (दोपहर 14:00 से 15:32) के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) शेयर मार्केट में निवेश या किसी बड़े क्लाइंट से डील फाइनल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन सामाजिक मेलजोल और दोस्तों के साथ खुशियां बांटने का है. घर में कन्या पूजन (Kanya Pujan) के दौरान आप काफी उत्साहित रहेंगे और पारिवारिक एकजुटता का आनंद लेंगे. पार्टनर के साथ आज आप अपनी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर चर्चा कर सकते हैं, जिससे आपसी भरोसा बढ़ेगी. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपको बहुत ऊर्जावान रखेगी, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के कारण घुटनों या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार गुरुवार को दक्षिण की यात्रा से पहले 'पीली सरसों या गुड़' खाकर निकलना सुरक्षित और सफल माना जाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope

आज आपकी वाइब 'Successful & Social' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Community Work' या अष्टमी की सेलिब्रेशन फोटो शेयर कर सकते हैं जो 'Authentic' वाइब देगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Versatile' बनाएगा, जिससे आप एक साथ कई काम (Multi-tasking) आसानी से कर लेंगे. आज का दिन अपने LinkedIn प्रोफाइल को अपडेट करने या किसी 'Professional Network' से जुड़ने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस 'Information Overload' से बचें.

लकी कलर: पन्ना हरा (Emerald Green) और सफेद

लकी नंबर: 5 और 2

विशेष उपाय (महाअष्टमी - मां महागौरी):

आज महाअष्टमी और गुरुवार का शुभ संयोग है. अपनी बुद्धि को प्रखर करने और करियर की रुकावटों को दूर करने के लिए माता महागौरी को शहद (Honey) और इलायची की बनी मिठाई का भोग लगाएं. साथ ही 9 कन्याओं को हरे रंग की चूड़ियां या रुमाल भेंट करें. 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और सुख-सौभाग्य में वृद्धि होगी.

तुला (Libra) - 26 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महाअष्टमी तिथि है और सौभाग्य व शांति की अधिष्ठात्री मां महागौरी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी अपनी राशि है. साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. कर्म भाव का स्वराशि चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी गुरु का प्रभाव आज आपके करियर में 'प्रतिष्ठा' और कार्यक्षेत्र में 'मान-सम्मान' की वर्षा करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'अथॉरिटी और पावर' का है. चंद्रमा के दसवें भाव में होने से सरकारी क्षेत्र, मैनेजमेंट और राजनीति से जुड़े तुला राशि के जातकों को कोई बड़ी जिम्मेदारी या पदोन्नति मिल सकती है. आपकी कार्यशैली से उच्च अधिकारी अत्यधिक प्रभावित रहेंगे. धन के मामले में दिन 'स्थिर और मजबूत' है, लेकिन राहु काल (दोपहर 14:00 से 15:32) के दौरान किसी भी नई व्यावसायिक डील या बड़े निवेश से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) नई नौकरी ज्वॉइन करने या नया बिजनेस प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है. पार्टनर के साथ आज आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का तालमेल बैठाने में सफल रहेंगे. घर में कन्या पूजन (Kanya Pujan) के आयोजन से परिवार में आपकी अहमियत बढ़ेगी. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक रूप से सक्रिय रखेगी, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के कारण घुटनों या जोड़ों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार गुरुवार को दक्षिण की यात्रा से पहले 'पीली सरसों या केसर का दूध' पीकर निकलना शुभ और सफल माना जाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope

आज आपकी वाइब 'Leader & Influential' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Professional Milestone' या अष्टमी की ट्रेडिशनल फोटो शेयर कर सकते हैं जो 'Classy' वाइब देगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Diplomatic' बनाएगा, जिससे आप कठिन स्थितियों को भी अपनी बातों से सुलझा लेंगे. आज का दिन अपने 'Personal Brand' को बिल्ड करने या किसी बड़े विजन पर काम शुरू करने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस 'Work-Life Balance' को इग्नोर न करें.

लकी कलर: हल्का नीला (Pastel Blue) और पीला

लकी नंबर: 6 और 2

विशेष उपाय (महाअष्टमी - मां महागौरी):

आज महाअष्टमी और गुरुवार का पावन संगम है. अपने व्यापार में उन्नति और दांपत्य सुख के लिए माता महागौरी को शहद (Honey) और सफेद बर्फी का भोग लगाएं. साथ ही 9 कन्याओं को चंदन का तिलक लगाकर उनकी आरती करें. 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी.

वृश्चिक (Scorpio) - 26 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महाअष्टमी तिथि है और सभी दुखों को हरने वाली मां महागौरी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी अपनी राशि है. साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. भाग्य भाव का स्वराशि चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी गुरु का प्रभाव आज आपके लिए 'किस्मत के द्वार' खोलने वाला और आध्यात्मिक उन्नति कराने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'गोल्डन अपॉर्चुनिटी' का है. चंद्रमा के नौवें भाव में होने से विदेशी व्यापार, उच्च शिक्षा, और पब्लिशिंग से जुड़े वृश्चिक राशि के जातकों को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आपकी मेहनत को आज भाग्य का पूरा सहारा मिलेगा. धन के मामले में दिन 'अत्यंत शुभ' है, लेकिन राहु काल (दोपहर 14:00 से 15:32) के दौरान किसी भी लंबी दूरी की यात्रा की बुकिंग या बड़े निवेश से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) नया कोर्स शुरू करने या किसी गुरु तुल्य व्यक्ति से सलाह लेकर निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन पिता और बड़े बुजुर्गों का सहयोग पाने का है. घर में कन्या पूजन (Kanya Pujan) के दौरान आप काफी शांति और संतोष महसूस करेंगे. पार्टनर के साथ आज किसी धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है, जिससे आपके संबंधों में पवित्रता आएगी. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक सुकून देगी, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के कारण जांघों या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार गुरुवार को दक्षिण की यात्रा से पहले 'पीली सरसों या थोड़ा सा बेसन' खाकर निकलना यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope

आज आपकी वाइब 'Wise & Manifesting' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Spiritual Journey' या 'Aesthetic Puja Corner' की रील शेयर कर सकते हैं जो 'Soulful' वाइब देगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Philosophical' बनाएगा, जिससे आप जीवन के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे. आज का दिन अपने विजन बोर्ड को अपडेट करने या 'Law of Attraction' प्रैक्टिस करने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस 'Self-Doubt' (आत्म-संदेह) से दूर रहें.

लकी कलर: गहरा लाल (Deep Maroon) और पीला

लकी नंबर: 9 और 2

विशेष उपाय (महाअष्टमी - मां महागौरी):

आज महाअष्टमी और गुरुवार का पावन संगम है. अपने भाग्य को प्रबल करने और अटके हुए कार्यों की सिद्धि के लिए माता महागौरी को शहद (Honey) और नारियल का पानी अर्पित करें. साथ ही 9 कन्याओं को लाल चुनरी और पीले फल भेंट करें. 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा.

धनु (Sagittarius) - 26 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महाअष्टमी तिथि है और परम शांति की अधिष्ठात्री मां महागौरी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी अपनी राशि है. साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. अष्टम भाव का स्वराशि चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी गुरु (आपकी राशि के स्वामी) का प्रभाव आज आपकी 'इंट्यूशन पावर' (सहज ज्ञान) को बहुत बढ़ा देगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'सीक्रेट रिसर्च और एनालिसिस' का है. चंद्रमा के आठवें भाव में होने से गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, इंश्योरेंस और ऑडिटिंग से जुड़े धनु राशि के जातकों को अचानक कोई बड़ा लाभ मिल सकता है. पैतृक धन या ससुराल पक्ष से आर्थिक सहयोग मिलने के योग हैं. धन के मामले में दिन 'रहस्यमयी लाभ' का है, लेकिन राहु काल (दोपहर 14:00 से 15:32) के दौरान कोई भी बड़ा निवेश या रिस्क न लें. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) पुराने कर्जों को चुकाने की योजना बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन भावनाओं की गहराई को समझने का है. पार्टनर के साथ आज आपकी कोई 'डीप टॉक' हो सकती है जो आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी. घर में कन्या पूजन (Kanya Pujan) के दौरान आप काफी शांत और अंतर्मुखी महसूस करेंगे. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति के कारण आज पेट में हल्की गड़बड़ या पानी से होने वाली एलर्जी के प्रति सावधान रहें. पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा आपको 'सेल्फ-हीलिंग' और ध्यान की सलाह देती है. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार गुरुवार को दक्षिण की यात्रा से पहले 'पीली सरसों या थोड़ा सा जीरा' खाकर निकलना सुरक्षित और सफल माना जाता है.

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आज आपकी वाइब 'Mystic & Introverted' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप कोई 'Hidden Meaning' वाला कोट या 'Dark Aesthetic' वाली फोटो शेयर कर सकते हैं जो आपकी 'Mystery' को बढ़ाएगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Curious' बनाएगा, जिससे आप किसी रहस्यमयी विषय या इतिहास को पढ़ने में समय बिताएंगे. आज का दिन अपनी 'Digital Security' चेक करने या किसी 'Mystery Book' को पढ़ने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस 'Overthinking' से दूर रहें.

लकी कलर: पीला (Yellow) और सफेद

लकी नंबर: 3 और 2

विशेष उपाय (महाअष्टमी - मां महागौरी):

आज महाअष्टमी और गुरुवार का पावन संगम है. अपने जीवन के अवरोधों को दूर करने और मानसिक शांति के लिए माता महागौरी को शहद (Honey) और सफेद तिल अर्पित करें. साथ ही 9 कन्याओं को चंदन का इत्र या साबुन भेंट करें. 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और अज्ञात भयों का नाश होगा.

मकर (Capricorn) - 26 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महाअष्टमी तिथि है और सौभाग्य की अधिष्ठात्री मां महागौरी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी अपनी राशि है. साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. सप्तम भाव का स्वराशि चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी गुरु का प्रभाव आज आपके वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप में 'अमृत' घोल देगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'ग्रोथ और कोलाबरेशन' का है. चंद्रमा के सातवें भाव में होने से पब्लिक डीलिंग, पार्टनरशिप और रिटेल बिजनेस से जुड़े मकर राशि के जातकों को कोई बड़ा क्लाइंट या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. आपकी व्यवहारकुशलता आज मार्केट में आपकी धाक जमा देगी. धन के मामले में दिन 'बैलेंस्ड' है, लेकिन राहु काल (दोपहर 14:00 से 15:32) के दौरान किसी भी नए बिजनेस एग्रीमेंट या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) नई पार्टनरशिप शुरू करने या जॉइंट अकाउंट खोलने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन रोमांस और आपसी समझ को बढ़ाने वाला है. पार्टनर के साथ आज आपका तालमेल बहुत शानदार रहेगा और आप साथ मिलकर महाअष्टमी की पूजा का आनंद लेंगे. घर में कन्या पूजन (Kanya Pujan) के आयोजन से जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और मधुर होंगे. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपको ताजगी देगी, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के कारण कमर के निचले हिस्से में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार गुरुवार को दक्षिण की यात्रा से पहले 'पीली सरसों या हल्दी का तिलक' लगाकर निकलना यात्रा को सफल और बाधा मुक्त बनाता है.

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आज आपकी वाइब 'Couples & Collabs' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Significant Other' या बेस्ट फ्रेंड के साथ अष्टमी की ट्रेडिशनल रील शेयर कर सकते हैं जो 'Relationship Goals' वाइब देगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Socialize' करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आप नए और प्रभावशाली लोगों से जुड़ेंगे. आज का दिन अपनी 'Public Image' को पॉलिश करने या किसी इवेंट को होस्ट करने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस फिजूल के 'Comparison' (तुलना) से बचें.

लकी कलर: गहरा नीला (Electric Blue) और सफेद

लकी नंबर: 8 और 2

विशेष उपाय (महाअष्टमी - मां महागौरी):

आज महाअष्टमी और गुरुवार का पावन संगम है. अपने दांपत्य सुख और व्यापारिक उन्नति के लिए माता महागौरी को शहद (Honey) और मिश्री का भोग लगाएं. साथ ही 9 कन्याओं को श्रृंगार सामग्री और सफेद वस्त्र भेंट करें. 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और घर में सुख-शांति का वास होगा.

कुंभ (Aquarius) - 26 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महाअष्टमी तिथि है और परम शांति प्रदान करने वाली मां महागौरी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी अपनी राशि है. साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. छठे भाव का स्वराशि चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी गुरु का प्रभाव आज आपको 'शत्रुहंता' बनाएगा और पुराने अटके हुए कार्यों को गति देगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'डेडीकेशन और डिसिप्लिन' का है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से नौकरीपेशा लोगों, विशेषकर जो बैंकिंग, लॉ, और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ी सफलता या प्रशंसा मिल सकती है. सहकर्मियों का व्यवहार आज बहुत सहयोगात्मक रहेगा. धन के मामले में दिन 'बैलेंस' वाला है; पुराने किसी कर्ज (Debt) को चुकाने में सफलता मिल सकती है. ध्यान रहे, राहु काल (दोपहर 14:00 से 15:32) के दौरान किसी को भी पैसा उधार देने या नया निवेश शुरू करने से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) कंपटीशन की तैयारी या पेंडिंग कामों को निपटाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन सेवा और समर्पण का है. ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. घर में कन्या पूजन (Kanya Pujan) के दौरान आप काफी व्यस्त रहेंगे, लेकिन यह व्यस्तता आपको खुशी देगी. पार्टनर के साथ छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, जिसे समझदारी से सुलझा लें. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति के कारण आज पाचन तंत्र (Digestion) थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा आपको 'सात्विक भोजन' की सलाह देती है. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार गुरुवार को दक्षिण की यात्रा से पहले 'पीली सरसों या थोड़ा सा गुड़' खाकर निकलना सुरक्षित और सफल माना जाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope

आज आपकी वाइब 'Productive & Disciplined' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Workout Routine' या 'Self-Care' की रील शेयर कर सकते हैं जो 'Inspiring' वाइब देगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Practical' बनाएगा, जिससे आप अपनी 'To-Do List' को आज पूरी तरह टिक करने में सफल रहेंगे. आज का दिन अपने 'Inbox' को क्लीन करने या किसी नए हेल्थ एप को ट्राई करने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस 'Burnout' से बचने के लिए समय पर ब्रेक लें.

लकी कलर: हल्का नीला (Cyan) और पीला

लकी नंबर: 8 और 3

विशेष उपाय (महाअष्टमी - मां महागौरी):

आज महाअष्टमी और गुरुवार का पावन संगम है. अपने विरोधियों को शांत करने और सुख-समृद्धि के लिए माता महागौरी को शहद (Honey) और सफेद बर्फी अर्पित करें. साथ ही 9 कन्याओं को चंदन का तिलक लगाकर उन्हें दक्षिणा दें. 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी तर्कशक्ति बढ़ेगी और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

मीन (Pisces) - 26 मार्च 2026

आज चैत्र नवरात्रि की पावन महाअष्टमी तिथि है और परम शांति व मोक्ष की दात्री मां महागौरी की पूजा का विधान है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी अपनी राशि है. साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. पंचम भाव का स्वराशि चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी गुरु (आपकी राशि के स्वामी) का संगम आज आपकी 'क्रिएटिविटी' और 'इंट्यूशन' को सातवें आसमान पर ले जाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'इंटेलिजेंस और आइडियाज' का है. चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से शिक्षा, कला, शेयर मार्केट, और डिजाइनिंग से जुड़े मीन राशि के जातकों को कोई बड़ा 'ब्रेकथ्रू' या लाभ मिल सकता है. आपकी योजनाएं आज सफल होंगी. धन के मामले में दिन 'अत्यधिक शुभ' है, लेकिन राहु काल (दोपहर 14:00 से 15:32) के दौरान किसी भी सट्टा या जोखिम भरे निवेश से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:02 से 12:51) नया प्रोजेक्ट शुरू करने या गोल्ड में निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन प्यार और रोमांस से भरा रहने वाला है. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज कोई दिलचस्प प्रपोजल मिल सकता है. शादीशुदा लोगों के लिए संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने के योग हैं. घर में कन्या पूजन (Kanya Pujan) के दौरान आप काफी भावनात्मक और खुश महसूस करेंगे. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक शांति देगी, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के कारण कंधों या पीठ के ऊपरी हिस्से में खिंचाव हो सकता है. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार गुरुवार को दक्षिण की यात्रा से पहले 'पीली सरसों या केसर का दूध' पीकर निकलना शुभ और बाधा मुक्त माना जाता है.

Gen-Z स्पेशल Horoscope

आज आपकी वाइब 'Creative & Romantic' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी कोई 'Aesthetic Art' या 'Poetry' शेयर कर सकते हैं जो 'Main Character Energy' को दर्शाएगी. पुनर्वसु नक्षत्र आपको 'Curious & Playful' बनाएगा, जिससे आप नई हॉबी ट्राई करने के लिए उत्साहित रहेंगे. आज का दिन अपनी 'Dating Life' को एक्सप्लोर करने या किसी नए 'Creative Tool' को सीखने के लिए एकदम 'ऑन पॉइंट' है. बस 'Day-dreaming' (ख्याली पुलाव) में समय बर्बाद न करें.

लकी कलर: हल्का पीला (Light Yellow) और सफेद

लकी नंबर: 3 और 1

विशेष उपाय (महाअष्टमी - मां महागौरी):

आज महाअष्टमी और गुरुवार का अद्भुत संगम है. अपनी बुद्धि और भाग्य को मजबूत करने के लिए माता महागौरी को शहद (Honey) और खीर का भोग लगाएं. साथ ही 9 कन्याओं को हल्दी का तिलक लगाकर उन्हें पीले रंग की स्टेशनरी या फल भेंट करें. 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी.

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