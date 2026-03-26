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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीशहर में पहले मिलेगा LPG गैस सिलेंडर या गांव में, जान लें क्या कहते हैं नियम?

शहर में पहले मिलेगा LPG गैस सिलेंडर या गांव में, जान लें क्या कहते हैं नियम?

LPG Gas Cylinder Refil Rules: एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर शहर और गांव में अलग व्यवस्था है. डिलीवरी टाइम और बुकिंग गैप अलग होने से लोगों के मन में सवाल बना हुआ है. जान लें क्या हैं सरकार के नियम.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 26 Mar 2026 10:08 AM (IST)
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LPG Gas Cylinder Refil Rules: रसोई गैस को लेकर इन दिनों लोगों के मन में एक बड़ा सवाल चल रहा है. आखिर शहर में सिलेंडर पहले मिलेगा या गांव में. बढ़ती मांग और हाल के बदलावों के बीच सरकार ने बुकिंग और सप्लाई को लेकर कुछ नियम तय किए हैं. ताकि हर जगह गैस बराबरी से पहुंचे. ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि शहर और गांव के बीच असल फर्क क्या है और किसे कब गैस मिलने की संभावना ज्यादा रहती है. जान लीजिए क्या हैं इसे लेकर नियम.

शहर में क्या है नियम?

शहरी इलाकों में गैस सप्लाई आमतौर पर तेज और व्यवस्थित मानी जाती है. यहां कनेक्शन ज्यादा होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी मजबूत होता है. इसलिए डिलीवरी में ज्यादा दिक्कत नहीं आती.

  • शहरों में अगली बुकिंग के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार जरूरी है
  • बुकिंग के बाद आमतौर पर 2-3 दिन में डिलीवरी हो जाती है
  • सप्लाई चेन मजबूत होने की वजह से देरी कम होती है

यानी शहरों में सिलेंडर मिलने की स्पीड ज्यादा रहती है. अगर आपने समय पर बुकिंग की है, तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता. यही वजह है कि शहरी उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई आसानी से मिलती है.

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गांव में लगता है ज्यादा समय?

गांव और दूरदराज के इलाकों में स्थिति थोड़ी अलग होती है. यहां डिलीवरी नेटवर्क उतना मजबूत नहीं होता और ट्रांसपोर्ट भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है. 

  • ग्रामीण इलाकों में अगली बुकिंग के लिए 45 दिन का गैप तय किया गया है.
  • कई जगह सड़क और दूरी के कारण डिलीवरी में देरी होती है.
  • सप्लाई सीमित होने पर प्रायरिटी भी तय की जाती है.

इसका मतलब यह नहीं कि गांवों में गैस नहीं मिलती. बल्कि वहां सप्लाई को संतुलित रखने के लिए ज्यादा समय रखा गया है. सरकार का मकसद है कि हर क्षेत्र तक गैस पहुंचे और कोई एक जगह ज्यादा स्टॉक न कर ले.

तो आखिर पहले किसे मिलता है सिलेंडर?

अगर सीधी तुलना करें तो शहरों में गैस जल्दी पहुंच जाती है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गांवों को पीछे रखा जाता है. असल फर्क नियम और लॉजिस्टिक्स का है. सरकार का फोकस इस समय बराबरी से वितरण पर है. ताकि किसी भी क्षेत्र में कमी न हो. कुल मिलाकर कहें तो अगर आप शहर में हैं तो आपको सिलेंडर जल्दी मिल सकता ह. जबकि गांव में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 26 Mar 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
LPG Cylinder Delivery Utility News LPG  LPG Supply
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