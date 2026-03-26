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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashial 26 March 2026: कुंभ राशि अंतरराष्ट्रीय पहचान के योग, करियर में बड़े अवसर और पढ़ाई में शानदार सफलता

Aaj Ka Kumbh Rashial 26 March 2026: कुंभ राशि अंतरराष्ट्रीय पहचान के योग, करियर में बड़े अवसर और पढ़ाई में शानदार सफलता

Aquarius Horoscope 26 March 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Mar 2026 02:50 AM (IST)
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Kumbh Rashifal 26 March 2026 in Hindi: कुंभ राशि आज चन्द्रमा आपके पंचम भाव में स्थित हैं, जो बुद्धि, शिक्षा, प्रेम और रचनात्मकता का भाव होता है. इस कारण आज का दिन आपके लिए नई संभावनाएं, सफलता और मानसिक स्पष्टता लेकर आएगा. शोभन, गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से भाग्य आपका पूरा साथ देगा.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. ऑफिस के व्यस्त माहौल में भी आप अपने काम को शांति और एकाग्रता से पूरा करेंगे, जिससे आपके परिणाम सभी को चौंका देंगे. मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों को विदेश जाने का अवसर मिल सकता है, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें. आपकी कार्यशैली और समर्पण आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत लाभकारी है. आपकी सिक्स्थ सेंस इतनी मजबूत होगी कि आप सही और गलत क्लाइंट की पहचान आसानी से कर पाएंगे. आप मार्केट की चाल को पहले ही समझकर सही निर्णय लेंगे. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के योग हैं, जिससे आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा. साथ ही, आप अपनी सेविंग्स को किसी सुरक्षित और उच्च रिटर्न देने वाली स्कीम में निवेश कर सकते हैं, जिससे भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा. पैरों की मालिश करने से थकान दूर होगी और शरीर को आराम मिलेगा. आपको गहरी और सुकून भरी नींद आएगी, जिससे आप अगले दिन के लिए तरोताजा महसूस करेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. माता के साथ समय बिताने से मानसिक शांति और मजबूती मिलेगी. प्रेम जीवन में गहरा समर्पण और समझ देखने को मिलेगी, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. पढ़ाई में निखार आएगा और आपको किसी बड़े फेलोशिप या अवसर का लाभ मिल सकता है. खिलाड़ी अपनी एकाग्रता और फोकस से बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और जीत हासिल कर सकते हैं.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 2
लकी रंग: पर्पल
अनलकी नंबर: 6

उपाय (Remedy)
आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और सफलता प्राप्त होगी.

FAQs

Q1. क्या आज कुंभ राशि वालों को विदेश जाने का मौका मिलेगा?
हाँ, खासकर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों को विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं.

Q2. क्या बिजनेस में पहचान मिलेगी?
जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान और नए अवसर मिल सकते हैं.

Q3. क्या पढ़ाई में सफलता मिलेगी?
हाँ, छात्रों को फेलोशिप और अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Mar 2026 02:50 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
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