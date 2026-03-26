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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashial 26 March 2026: मीन राशि सावधानी जरूरी, बिजनेस में नुकसान के संकेत और रिश्तों में संयम रखें

Aaj Ka Meen Rashial 26 March 2026: मीन राशि सावधानी जरूरी, बिजनेस में नुकसान के संकेत और रिश्तों में संयम रखें

Pisces Horoscope 26 March 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Mar 2026 03:11 AM (IST)
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Meen Rashifal 26 March 2026 in Hindi: मीन राशि आज चन्द्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित हैं, जो घर, परिवार और मानसिक स्थिति का भाव होता है. इस कारण आज का दिन थोड़ा संवेदनशील और उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. आपको हर क्षेत्र में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सावधानी भरा रहेगा. ऑफिस में बॉस का मूड थोड़ा गरम रह सकता है, इसलिए अपनी बात रखने से बचें और “सुनो और सहो” की नीति अपनाएं. किसी भी बहस या विवाद में पड़ने से नुकसान हो सकता है. आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आप एक ही तरह के काम में फंसे हुए हैं, जिससे मानसिक दबाव बढ़ सकता है. नए स्किल्स सीखने का दबाव भी रहेगा, लेकिन धैर्य रखें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. उधारी का पैसा फंस सकता है या बैड डेट्स में बदल सकता है, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ेगा. स्किल्ड लेबर की कमी के कारण प्रोडक्शन में गिरावट आ सकती है और दैनिक लक्ष्य पूरे नहीं हो पाएंगे. सस्ते माल के चक्कर में क्वालिटी से समझौता करने से बचें, क्योंकि इससे आपकी ब्रांड इमेज को नुकसान हो सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है. थायराइड या गले से जुड़ी समस्या उभर सकती है. ठंडी चीजों से परहेज करें और नियमित दिनचर्या अपनाएं. हल्का व्यायाम और योग आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव रह सकता है. घर में पुरानी बातों को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए शांत रहकर स्थिति को संभालने की कोशिश करें. अविवाहित लोग भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाएं. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों और कलाकारों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. आर्टिस्ट को रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसे सीखने का अवसर समझें. खिलाड़ियों को अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देना होगा, खासकर कार्बोहाइड्रेट का संतुलन बनाए रखें.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 6
लकी रंग: व्हाइट
अनलकी नंबर: 8

उपाय (Remedy)
आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और नकारात्मकता दूर होगी.

FAQs

Q1. क्या आज मीन राशि वालों को आर्थिक नुकसान हो सकता है?
हाँ, उधारी फंसने और खर्च बढ़ने के कारण आर्थिक दबाव आ सकता है.

Q2. क्या करियर में परेशानी आएगी?
जी हाँ, ऑफिस में तनाव और दबाव की स्थिति बन सकती है.

Q3. क्या परिवार में विवाद हो सकता है?
हाँ, पुरानी बातों को लेकर तनाव बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Mar 2026 03:11 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal
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