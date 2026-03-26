Meen Rashifal 26 March 2026 in Hindi: मीन राशि आज चन्द्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित हैं, जो घर, परिवार और मानसिक स्थिति का भाव होता है. इस कारण आज का दिन थोड़ा संवेदनशील और उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. आपको हर क्षेत्र में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सावधानी भरा रहेगा. ऑफिस में बॉस का मूड थोड़ा गरम रह सकता है, इसलिए अपनी बात रखने से बचें और “सुनो और सहो” की नीति अपनाएं. किसी भी बहस या विवाद में पड़ने से नुकसान हो सकता है. आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आप एक ही तरह के काम में फंसे हुए हैं, जिससे मानसिक दबाव बढ़ सकता है. नए स्किल्स सीखने का दबाव भी रहेगा, लेकिन धैर्य रखें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. उधारी का पैसा फंस सकता है या बैड डेट्स में बदल सकता है, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ेगा. स्किल्ड लेबर की कमी के कारण प्रोडक्शन में गिरावट आ सकती है और दैनिक लक्ष्य पूरे नहीं हो पाएंगे. सस्ते माल के चक्कर में क्वालिटी से समझौता करने से बचें, क्योंकि इससे आपकी ब्रांड इमेज को नुकसान हो सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है. थायराइड या गले से जुड़ी समस्या उभर सकती है. ठंडी चीजों से परहेज करें और नियमित दिनचर्या अपनाएं. हल्का व्यायाम और योग आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव रह सकता है. घर में पुरानी बातों को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए शांत रहकर स्थिति को संभालने की कोशिश करें. अविवाहित लोग भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाएं. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों और कलाकारों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. आर्टिस्ट को रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसे सीखने का अवसर समझें. खिलाड़ियों को अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देना होगा, खासकर कार्बोहाइड्रेट का संतुलन बनाए रखें.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 6

लकी रंग: व्हाइट

अनलकी नंबर: 8

उपाय (Remedy)

आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और नकारात्मकता दूर होगी.

FAQs

Q1. क्या आज मीन राशि वालों को आर्थिक नुकसान हो सकता है?

हाँ, उधारी फंसने और खर्च बढ़ने के कारण आर्थिक दबाव आ सकता है.

Q2. क्या करियर में परेशानी आएगी?

जी हाँ, ऑफिस में तनाव और दबाव की स्थिति बन सकती है.

Q3. क्या परिवार में विवाद हो सकता है?

हाँ, पुरानी बातों को लेकर तनाव बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है.

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