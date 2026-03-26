2,000 किलोमीटर दूर से किसने खोला भारत के लिए खजाना? जहाज भरकर आ रही LPG

पश्चिम एशिया में चल रहे ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत में LPG का संकट गहरा गया था. ऐसे मुश्किल समय में 20,000 किमी दूर दक्षिण अमेरिका का एक देश अर्जेंटीना भारत की मदद को आगे आया है.

अर्जेंटीना ने पिछले साल की तुलना में दोगुनी गैस भेजी

अर्जेंटीना ने 2026 की पहली तिमाही में भारत को 50,000 टन LPG सप्लाई की, जो पूरे 2025 साल में भेजे गए 22,000 टन से दोगुनी से ज्यादा है. युद्ध शुरू होने से पहले ही बहिया ब्लैंका बंदरगाह से 39,000 टन LPG भारत पहुंच चुका था. 5 मार्च को संकट के बीच और 11,000 टन का एक और शिपमेंट भेज दिया गया.

भारत की ऊर्जा सुरक्षा में बड़ा रोल निभाएगा अर्जेंटीना

अर्जेंटीना के भारत में राजदूत मारियानो अगस्टिन कौसेनो ने कहा कि उनका देश भारत की ऊर्जा सुरक्षा में बड़ा रोल निभाने को पूरी तरह तैयार है. उन्होंने भारत की 'ऊर्जा विविधता' की रणनीति की तारीफ की और कहा कि अर्जेंटीना के पास प्राकृतिक गैस के भारी भंडार हैं.

अर्जेंटीना की नेशनल गैस और ऑयल कंपनी के प्रमुख पिछले साल दो बार भारत आए थे. उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और भारतीय ऊर्जा कंपनियों के साथ बैठकें की थीं.

होर्मुज स्ट्रेट संकट से भारत की सप्लाई पर बुरा असर

होर्मुज स्ट्रेट से भारत की करीब 60% LPG आयात होती है. युद्ध के कारण यह रूट प्रभावित होने से सप्लाई पर असर पड़ा है. भारत सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए घरेलू स्तर पर भी कदम उठाए. होटल और खाने वाले कारोबार के लिए कमर्शियल LPG कोटा 20% बढ़ा दिया गया. साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन तेजी से लगाए जा रहे हैं.

भारत की नई ऊर्जा रणनीति क्या है?

भारत सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए दुनिया के 40 से ज्यादा देशों के साथ संपर्क बढ़ाया है. अर्जेंटीना के साथ यह साझेदारी नई है. 2024 से पहले अर्जेंटीना भारत को LPG नहीं भेजता था. अब युद्ध के कारण यह रिश्ता तेजी से मजबूत हो रहा है. हालांकि, 20,000 किलोमीटर दूर से माल लाने में समय ज्यादा लगता है और खर्च भी बढ़ जाता है. मौसम की मार भी पड़ सकती है. फिर भी यह सप्लाई भारत के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है.

ईरान ने हाल ही में भारत समेत कुछ मित्र देशों के जहाजों के लिए होर्मुज स्ट्रेट खोलने की घोषणा की है, जिससे आगे सप्लाई में और सुधार की उम्मीद है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके होर्मुज को सुरक्षित रखने की अपील की थी. भारत सरकार लगातार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है.