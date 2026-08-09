Aaj Ka Kumbh Rashifal 9 August 2026: बिजनेस प्लान होगा सफल, ऑफिस में विरोधी रहेंगे परेशान

Aaj Ka Kumbh Rashifal 9 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी तिथि सुबह 11:06 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी. मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:43 बजे तक रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और हर्षण योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा अलसुबह 3:49 बजे के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि वालों के लिए 9 अगस्त का दिन कारोबार के लिहाज से सकारात्मक रहने वाला है. चंद्रमा पंचम भाव में होने से योजनाओं को आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास मिलेगा. आपने बिजनेस को लेकर अब तक जो भी प्लानिंग की थी, उसके सफल होने के संकेत मिल रहे हैं.

हर्षण और लक्ष्मी योग के प्रभाव से बिजनेस मीटिंग में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आपका दिन खुशनुमा रहेगा. भविष्य से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण योजना पर भी विचार-विमर्श हो सकता है. किसी बड़े फैसले से पहले अनुभवी और वरिष्ठ लोगों की सलाह जरूर लें. उनका मार्गदर्शन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कामकाज के लिहाज से व्यस्त रहेगा. आप चल रहे प्रोजेक्ट को पूरा करने के साथ किसी नई शुरुआत की तैयारी भी कर सकते हैं. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और आपकी मेहनत अधिकारियों की नजर में आएगी.

हालांकि आपकी सफलता कुछ विरोधियों को पसंद नहीं आएगी. ऐसे में ऑफिस की रणनीति और महत्वपूर्ण योजनाओं को हर किसी के साथ साझा करने से बचें. किसी की बातों में आकर विवाद करने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना बेहतर रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने के संकेत हैं. बिजनेस की योजनाओं के सफल होने से भविष्य में आर्थिक लाभ के रास्ते खुल सकते हैं. किसी नई योजना पर निवेश या खर्च करने से पहले वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए उपयोगी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के लिहाज से दिन सुखद रहेगा. जीवनसाथी और आपकी मां के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे, जिससे आपको मानसिक खुशी मिलेगी. संतान से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में भी सफलता मिलेगी.

परिवार के किसी महत्वपूर्ण मामले में वरिष्ठ सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज न करें. उनके अनुभव से आपको सही दिशा मिल सकती है.

हेल्थ राशिफल

लगातार काम करने और जिम्मेदारियों के कारण थकान महसूस हो सकती है. काम के बीच आराम के लिए समय निकालें. शरीर को जरूरत से ज्यादा थकाने से बचें और पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें. मानसिक शांति के लिए कुछ समय अपने पसंदीदा काम में बिताना फायदेमंद रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

जनरल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए किताबों के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा. अगर पढ़ाई के दबाव या किसी अन्य कारण से मन भटक रहा है, तो खुद को पढ़ाई में व्यस्त रखना बेहतर होगा.

बुक्स पढ़ने से न सिर्फ आपका ध्यान दूसरी बातों से हटेगा, बल्कि ज्ञान में भी वृद्धि होगी. नियमित पढ़ाई और रिवीजन से परीक्षा की तैयारी मजबूत होगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 4

उपाय

रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करें और परिवार के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद लें. किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या उपयोगी वस्तु का दान करना भी शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

