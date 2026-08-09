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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashifal 9 August 2026: बिजनेस प्लान होगा सफल, ऑफिस में विरोधी रहेंगे परेशान

Aaj Ka Kumbh Rashifal 9 August 2026: बिजनेस प्लान होगा सफल, ऑफिस में विरोधी रहेंगे परेशान

Aquarius Horoscope: क्या आपकी पुरानी बिजनेस प्लानिंग अब सफल होती नजर आएगी? क्या ऑफिस में आपके काम की तारीफ विरोधियों को परेशान कर सकती है और वरिष्ठों की सलाह भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगी?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 09 Aug 2026 10:28 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 9 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी तिथि सुबह 11:06 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी. मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:43 बजे तक रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और हर्षण योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा अलसुबह 3:49 बजे के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि वालों के लिए 9 अगस्त का दिन कारोबार के लिहाज से सकारात्मक रहने वाला है. चंद्रमा पंचम भाव में होने से योजनाओं को आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास मिलेगा. आपने बिजनेस को लेकर अब तक जो भी प्लानिंग की थी, उसके सफल होने के संकेत मिल रहे हैं.

हर्षण और लक्ष्मी योग के प्रभाव से बिजनेस मीटिंग में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आपका दिन खुशनुमा रहेगा. भविष्य से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण योजना पर भी विचार-विमर्श हो सकता है. किसी बड़े फैसले से पहले अनुभवी और वरिष्ठ लोगों की सलाह जरूर लें. उनका मार्गदर्शन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कामकाज के लिहाज से व्यस्त रहेगा. आप चल रहे प्रोजेक्ट को पूरा करने के साथ किसी नई शुरुआत की तैयारी भी कर सकते हैं. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और आपकी मेहनत अधिकारियों की नजर में आएगी.

हालांकि आपकी सफलता कुछ विरोधियों को पसंद नहीं आएगी. ऐसे में ऑफिस की रणनीति और महत्वपूर्ण योजनाओं को हर किसी के साथ साझा करने से बचें. किसी की बातों में आकर विवाद करने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना बेहतर रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने के संकेत हैं. बिजनेस की योजनाओं के सफल होने से भविष्य में आर्थिक लाभ के रास्ते खुल सकते हैं. किसी नई योजना पर निवेश या खर्च करने से पहले वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए उपयोगी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के लिहाज से दिन सुखद रहेगा. जीवनसाथी और आपकी मां के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे, जिससे आपको मानसिक खुशी मिलेगी. संतान से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में भी सफलता मिलेगी.

परिवार के किसी महत्वपूर्ण मामले में वरिष्ठ सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज न करें. उनके अनुभव से आपको सही दिशा मिल सकती है.

हेल्थ राशिफल

लगातार काम करने और जिम्मेदारियों के कारण थकान महसूस हो सकती है. काम के बीच आराम के लिए समय निकालें. शरीर को जरूरत से ज्यादा थकाने से बचें और पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें. मानसिक शांति के लिए कुछ समय अपने पसंदीदा काम में बिताना फायदेमंद रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

जनरल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए किताबों के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा. अगर पढ़ाई के दबाव या किसी अन्य कारण से मन भटक रहा है, तो खुद को पढ़ाई में व्यस्त रखना बेहतर होगा.

बुक्स पढ़ने से न सिर्फ आपका ध्यान दूसरी बातों से हटेगा, बल्कि ज्ञान में भी वृद्धि होगी. नियमित पढ़ाई और रिवीजन से परीक्षा की तैयारी मजबूत होगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 4

उपाय

रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करें और परिवार के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद लें. किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या उपयोगी वस्तु का दान करना भी शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Aug 2026 03:50 AM (IST)
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