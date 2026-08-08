'रेंट बॉयफ्रेंड' ऑफर से सावधान, स्कैमर्स का डेटिंग जाल कर देगा कंगाल

'क्या आप अकेलेपन से परेशान हैं? क्या आप चाहती हैं कि कोई हैंडसम लड़का आपके साथ कॉफी पिए या सिनेमा जाए? वो भी 50 परसेंट ऑफर के साथ!' अगर आपके सोशल मीडिया पर इस तरह के एड्स आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए. अलग-अलग ऑफर के नाम पर रंग-बिरंगे दिखने वाले इन पोस्टरों के पीछे एक बड़ा साइबर फ्रॉड छिपा है. यह एक नया डेटिंग जाल है जिसे साइबर बदमाश फेंक रहे हैं, खासकर लड़कियों और महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं.

कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस सज्जनार ने युवतियों को चेतावनी देते हुए ऑनलाइन स्कैमर्स से सावधान रहने की सलाह देती है. खास तौर पर 'रेंट ए बॉयफ्रेंड' जैसे झांसे में न आने की सलाह दी. '1st August Special - 50% OFF', 'Rent Boyfriend - Your Personal Companion' जैसे अलग-अलग डिस्काउंट पैकेज वाले पोस्टर Instagram, Telegram और Facebook प्लेटफॉर्म पर प्रमोट किए जा रहे हैं.

आकर्षक लड़कों की फोटो दिखाकर, स्कैमर आपके लिए एक बड़ी प्राइस लिस्ट लाते हैं, जिसमें एक घंटे की कॉफी मीटिंग के लिए 499 रुपये, मूवी डेट के लिए 1,249 रुपये, शॉपिंग साथी के लिए 1,499, इवेंट या शादियों में लोगों के साथ जाने के लिए 1,999 और 10 घंटे के पूरे दिन के पैकेज के लिए 4,499 लिखा होता है. वे आपसे बुकिंग के लिए उन्हें डायरेक्ट मैसेज करने के लिए कहते हैं, यह भरोसा दिलाते हुए कि वे किसी को पता चले बिना प्राइवेसी और सुरक्षा बनाए रखेंगे और यह कोई गैर-कानूनी धंधा नहीं है.

कैसे करते फ्रॉड?

वे AI से बनाई गई या इंटरनेट से इकट्ठा की गई सुंदर लड़कों की फोटो को प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उन लड़कियों से बातचीत शुरू करते हैं जो उन्हें मीठी-मीठी बातें मैसेज करती हैं. वे बुकिंग कन्फर्मेशन, सिक्योरिटी डिपॉज़िट और एडवांस रकम के नाम पर डिजिटल वॉलेट और QR कोड के ज़रिए हज़ारों रुपये इकट्ठा करते हैं, और फिर अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं.

अगर आप ऑनलाइन बातचीत पर भरोसा करते हैं और सीधे अजनबियों से मिलने जाते हैं तो वे आपको आसानी से फंसा सकते हैं. प्यार के नाम पर झूठ बोलने और धोखा देने के बहुत चांस होते हैं. चैटिंग के दौरान चालाकी से इकट्ठा किए गए फ़ोन नंबर और पर्सनल फोटो के आधार पर ब्लैकमेलिंग की संभावना है. हैदराबाद साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने इस तरह के धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों पर ध्यान दिया है. इनके लिए जिम्मेदार लोगों की तेजी से जांच की जाएगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

माता-पिता को भी सतर्क रहने की जरूरत

इस मामले में लड़कियों के साथ-साथ उनके माता-पिता को भी बहुत सतर्क रहना चाहिए. उनके बच्चे सोशल मीडिया पर किस तरह के पोस्ट देख रहे हैं? वे किससे बात कर रहे हैं? जब वे बाहर जाते हैं तो किससे मिल रहे हैं? माता-पिता को इन मामलों पर लगातार नजर रखनी चाहिए. अगर स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर सही निगरानी नहीं होगी तो मासूम बच्चों के स्कैमर्स के जाल में फंसने का खतरा रहता है.

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संदिग्ध पोस्ट दिखे तो यहां करें शिकायत

स्कैमर्स के लुभावने डिस्काउंट ऑफर के झांसे में न आएं. अजनबियों से चैट या मिलें नहीं, और एक भी रुपया एडवांस न दें. अगर कोई ऐसे साइबरबुलीज का शिकार होता है, या कोई संदिग्ध पोस्ट देखता है तो घबराएं नहीं और तुरंत साइबरक्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें.

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