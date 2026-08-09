Aaj Ka Meen Rashifal 9 August 2026: ऑफिस की राजनीति से रहें दूर, सहकर्मी खोल सकता है राज

Aaj Ka Meen Rashifal 9 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी तिथि सुबह 11:06 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी. मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:43 बजे तक रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और हर्षण योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा अलसुबह 3:49 बजे के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि वालों के लिए 9 अगस्त का दिन कारोबार के लिहाज से थोड़ा सतर्क रहने वाला रहेगा. चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से बिजनेस में गलतफहमी के कारण पार्टनर या करीबियों के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. कुछ लोग जलन के कारण आपके काम में बाधा डालने की कोशिश भी कर सकते हैं.

यदि आपको बिजनेस से जुड़ी कोई सलाह मिलती है, तो उसे तुरंत खारिज करने के बजाय उस पर गंभीरता से विचार करें. खासकर आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से फैसला लेने से बचें. ग्रहों की विपरीत स्थिति के कारण मार्केट में आपके प्रोडक्ट की कमियां निकाली जा सकती हैं, इसलिए क्वालिटी और कस्टमर फीडबैक पर विशेष ध्यान दें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर सावधानी बरतनी होगी. बेकार की गतिविधियों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय जरूरी कामों पर फोकस करें. चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन सही रणनीति बनाकर उनका रास्ता निकाला जा सकता है.

कोवर्कर के साथ जरूरत से ज्यादा व्यक्तिगत बातें शेयर करने से बचें. कोई सहकर्मी आपकी कमियों की जानकारी का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकता है और बात बॉस तक पहुंच सकती है. ऑफिस में चल रही राजनीति से खुद को दूर रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से थोड़ा सावधानी वाला रहेगा. किसी भी बड़े निवेश या बिजनेस से जुड़े वित्तीय फैसले को जल्दबाजी में न लें. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, जिससे आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे. छोटी बातों को बड़ा बनाने के बजाय शांत रहकर बातचीत करें. घर में किसी महिला की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनकी सेहत और आराम का ध्यान रखें.

हेल्थ राशिफल

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से घर की किसी महिला की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. परिवार के सदस्यों की जरूरतों को नजरअंदाज न करें. खुद भी तनाव और मानसिक दबाव को ज्यादा हावी न होने दें. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना बेहतर रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज टीचर और मेंटर की गाइडेंस को गंभीरता से लेना जरूरी होगा. पढ़ाई में मनमानी करने या तय रणनीति से हटने पर परीक्षा के समय परेशानी बढ़ सकती है. जो विषय कठिन लग रहे हैं, उन्हें अभी से दोहराना शुरू करें और शिक्षकों से अपनी शंकाओं का समाधान लेते रहें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

उपाय

रविवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग का दान करें. घर में शांति बनाए रखने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करें.

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