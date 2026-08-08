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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रCJP के सौरव दास और रत्ना सिंह ने आदित्य ठाकरे से की मुलाकात, इसलिए कहा Thank You!

CJP के सौरव दास और रत्ना सिंह ने आदित्य ठाकरे से की मुलाकात, इसलिए कहा Thank You!

Mumbai News: कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने आदित्य ठाकरे के पोस्ट का जवाब देते हुए एक्स पर लिखा कि इस विरोध-प्रदर्शन की खास बातें हमेशा याद रहेंगी. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 08 Aug 2026 11:28 PM (IST)
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मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे से शनिवार (8 अगस्त) को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता सौरव दास और रत्ना सिंह ने मुलाकात की. वहीं मुलाकात के बाद सौरव दास ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि आपसे (आदित्य ठाकरे) से मिलकर अच्छा लगा.

इस मुलाकात के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं के आंदोलन और उनकी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में आदित्य ठाकरे और उनकी पार्टी ने जिस तरह से समर्थन दिया, उसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने आदित्य ठाकरे का आभार व्यक्त किया. इसके साथ ही विभिन्न छात्र समस्याओं और कॉकरोच जनता पार्टी के अभियान को लेकर भी इन नेताओं ने आदित्य ठाकरे के साथ चर्चा की.

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आदित्य ठाकरे ने मुलाकात पर क्या कहा?

उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, सौरव दास के साथ बिताई एक दोपहर, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की मुख्य बातों और इन प्रेरणादायक आवाजो का समर्थन करने के लिए आगे आए बहुत से युवा भारतीयों के बारे में बातचीत हुई.

 

मिलकर अच्छा लगा- सौरव दास

वहीं सौरव दास ने आदित्य ठाकरे के पोस्ट का जवाब देते हुए एक्स पर लिखा, "इस विरोध-प्रदर्शन की खास बातें हमेशा याद रहेंगी! आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. और महाराष्ट्र में युवा प्रदर्शनकारियों के लिए आपने जो कुछ भी किया है, चाहे वह कानूनी मदद हो या आयोजन, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!हम सब इसमें साथ हैं!"

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 08 Aug 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
Aditya Thackeray MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Cockroach Janta Party
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