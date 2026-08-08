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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आरंभ है प्रचंड...', रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिले अभिनेता पीयूष मिश्रा, गाया गाना

'आरंभ है प्रचंड...', रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिले अभिनेता पीयूष मिश्रा, गाया गाना

Piyush Mishra: अभिनेता और गायक पीयूष मिश्रा ने मुंबई से रांची पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की और इस बीच उन्होंने 'आरंभ है प्रचंड...' गाना भी गाया है. उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 08 Aug 2026 09:08 PM (IST)
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झारखंड के रांची में परीक्षाओं में कथित प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्हें एक के बाद एक लोग समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं. वहीं, सेलेब्स का भी समर्थन मिला है. ऐसे में अब अभिनेता पीयूष मिश्रा ने रांची पहुंचकर धरना दे रहे छात्रों का समर्थन किया. उन्होंने वहां पहुंचकर छात्रों का हौसला बढ़ाया साथ ही 'आरंभ है प्रचंड...' गीत भी गाया.

छात्रों के समर्थन में रांची पहुंचे पीयूष मिश्रा
 
पीयूष मिश्रा छात्रों को सपोर्ट करने के लिए रांची पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की. इस बीच उन्होंने कहा, 'मैं यहां किसी और चीज के लिए नहीं आया हूं. मैंने कुछ छात्रों के इंटरव्यू देखे और उनके आंसुओं, तकलीफ को देखा. वो मेरे लिए यहां आने के लिए काफी है. मैं दो दिनों के लिए फ्री था तो मैं यहां छात्रों से मिलने के लिए आ गया. नौजवानों को मैं बहुत पसंद करता हूं. मैं आपके लिए ही गाता हूं एक्टिंग करता हूं तो मैं यहां आपके लिए ही हूं.'

 

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मुझसे जितना फाइनेंशियली मदद करना बन पड़ेगा मैं करूंगा...

इतना ही नहीं, पीयूष मिश्रा ने आगे कहा, 'मैं यहां आ गया और मुझसे जितना फाइनेंशियली मदद करना बन पड़ेगा मैं करूंगा. खाना-पीना तरपाल वो सब कुछ देने की कोशिश करेंगे. हम भी कोई धन्ना सेठ नहीं हैं और ना ही टाटा बिरला हैं तो हमारी जितनी क्षमता होगी हम उतनी फाइनेंशियली मदद करेंगे. मैं अपने दोनों बेटों को आंदोलनों के लिए सपोर्ट कर सकता हूं तो आप लोगों को भी सपोर्ट करने से पीछे नहीं रहूंगा.'

 

पीयूष मिश्रा ने गाया 'आरंभ है प्रचंड...'

इसके साथ ही पीयूष मिश्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है. वो छात्रों को अपना समर्थन जताने के बाद गाना गाते भी नजर आए. पीयूष मिश्रा ने इस दौरान अपना फेमस गाना भी गाया. पीयूष ने 'आरंभ है प्रचंड...' भी गाया. उनका समर्थन पाकर छात्रों की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

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गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित प्रश्नपत्र लीक को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है. पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा प्रदर्शन के बाद अब रांची में भी छात्रों ने पेपर लीक की समस्या को उठाया. वो बारिश में भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी अभ्यार्थी ने अपनी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 08 Aug 2026 09:08 PM (IST)
Tags :
Piyush Mishra Ranchi Student Protest
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