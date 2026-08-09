Aaj Ka Dhanu Rashifal 9 August 2026: पार्टनरशिप से होगा फायदा, करियर में आएगा बड़ा बदलाव

Aaj Ka Dhanu Rashifal 9 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी तिथि सुबह 11:06 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी. मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:43 बजे तक रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और हर्षण योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा अलसुबह 3:49 बजे के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

धनु राशि वालों के लिए 9 अगस्त का दिन कारोबार के लिहाज से अच्छा रहने वाला है. चंद्रमा सप्तम भाव में होने से साझेदारी के बिजनेस से लाभ मिलने के योग हैं. अपनी क्षमता पर विश्वास बनाए रखें और जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उससे जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने में अब देरी न करें.

बिजनेस के विस्तार के लिए किसी बड़े काम की शुरुआत कर सकते हैं. अगर कारोबार में नए प्रोडक्ट शामिल करने की योजना है, तो विदेशी प्रोडक्ट को भी अपने बिजनेस का हिस्सा बनाने पर विचार कर सकते हैं. इससे ग्राहकों की पसंद बढ़ सकती है और कारोबार को नई ग्रोथ मिल सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. करियर में कुछ परिवर्तन होने की संभावना है और ये बदलाव आपके लिए आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

ऑफिस के काम के बीच लगातार तनाव लेने के बजाय कोवर्कर्स के साथ हल्का-फुल्का हंसी-मजाक करके माइंड फ्रेश कर सकते हैं. करियर को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच के साथ नए विकल्प तलाशना आपके लिए बेहतर रहेगा. नई जिम्मेदारी या काम करने का नया तरीका भी आपके सामने आ सकता है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आज भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना जरूरी होगा. बिजनेस में ग्रोथ के नए विकल्प मिलने से आमदनी बढ़ाने के रास्ते खुल सकते हैं. हालांकि किसी बड़े आर्थिक फैसले से पहले उसके फायदे और जोखिम को अच्छी तरह समझ लें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. किसी महत्वपूर्ण घरेलू फैसले में जल्दबाजी न करें और परिवार के अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें.

परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं. जीवनसाथी या करीबी लोगों के साथ खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में मजबूती आएगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लगातार काम करने से मानसिक थकान महसूस हो सकती है. काम के बीच छोटे ब्रेक लेते रहें और पर्याप्त नींद पर ध्यान दें. माइंड फ्रेश रखने के लिए हल्की वॉक या पसंदीदा गतिविधि के लिए समय निकाल सकते हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए प्रतियोगिता बढ़ने वाली है, इसलिए अब पढ़ाई में अतिरिक्त मेहनत करने का सही समय है. कठिन विषयों पर ज्यादा फोकस करें और नियमित रिवीजन की आदत बनाएं.

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी तैयारी का स्तर जांचते रहना चाहिए. जितना अनुशासित होकर पढ़ाई करेंगे, उतना ही बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीली वस्तु या भोजन का दान करें. इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और महत्वपूर्ण फैसलों में आत्मविश्वास मजबूत होगा.

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