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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा

वैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा

भारतीय क्रिकेटर्स वैभव सूर्यवंशी, शुभम दुबे, रवि सिंह, सुशांत मिश्रा बोर में सफारी पर गए. उन्होंने तेंदुआ, भालू, सांभर, चीतल जैसे जानवर देखे. उनके साथ फॉरेस्ट इंस्पेक्टर रूपेश खेडकर भी मौजूद थे.

Written By : शिवम |  Updated at : 08 Aug 2026 08:06 PM (IST)
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टीम इंडिया के सबसे छोटी उम्र के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी बोर में जंगल सफारी पर गए. उनके साथ क्रिकेटर शिवम् दुबे, रवि सिंह और सुशांत मिश्रा भी मौजूद थे. उनके साथ राजस्थान रॉयल्स के कोच भी थे. सफारी राहटी में बोर टाइगर रिजर्व के गेट से अंदर जाकर की गई, इस समय फॉरेस्ट इंस्पेक्टर रूपेश खेडकर भी मौजूद थे.

बोर में बिताए 4 घंटे

वैभव सूर्यवंशी और उनके साथी खिलाड़ियों ने यहां खूब एन्जॉय किया. वैभव ने अपने सोशल मीडिया पेज से भी सफारी का एक वीडियो शेयर किया था. सभी ने बोर में करीब 4 घंटे बिताए. उन्होंने तेंदुआ, भालू, सांभर, चीतल, मोर वगैरह जैसे जानवर देखे. पता चला है कि वे बहुत थोड़ी देर के लिए टाइगर देखने से चूक गए थे.

वैभव सूर्यवंशी हाल ही में जिम्बाब्वे से लौटे हैं, जहां खेली गई 3 मैचों की टी20 सीरीज में उनका बल्ला खूब चला था. वह तीसरे मैच में शतक से चूक गए थे, उन्होंने 49 गेंदों में 81 रनों की कमाल पारी खेली थी. प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी उन्होंने ही जीता था. इससे पहले इंग्लैंड में उन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था.

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वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड दौरे पर पहली बार नेशनल टीम में चुने गए हे, हालांकि दोनों मैचों में वह बेंच पर रहे थे. इसके बाद इंग्लैंड में उनका डेब्यू हुआ, लेकिन लगातार 3 मैचों में फ्लॉप रहने के बाद उन्हें ड्राप कर दिया गया था. उन्होंने जिम्बाब्वे में शानदार वापसी की. टीम इंडिया अभी श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेल रही है.

वैभव की हो रही है चर्चा

वैभव सूर्यवंशी अब अपनी उम्र को लेकर नहीं बल्कि अपने रिकार्ड्स को लेकर चर्चा में रहते हैं. उनकी बात न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में हो रही है. उनको लेकर पूर्व क्रिकेटर्स की अलग-अलग राय हैं. हाल ही में शिखर धवन ने उनको लेकर कहा कि वह शानदार हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि वैभव का भविष्य भी शानदार होने वाला है.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 08 Aug 2026 08:05 PM (IST)
Tags :
Indian Cricketer Jungle Safari Wardha Shubham Dubey Vaibhav Sooryavanshi
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