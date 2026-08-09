Aaj Ka Makar Rashifal 9 August 2026: नौकरी का इंतजार खत्म होगा, आज आ सकता है बड़ा जवाब

Aaj Ka Makar Rashifal 9 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी तिथि सुबह 11:06 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी. मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:43 बजे तक रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और हर्षण योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा अलसुबह 3:49 बजे के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

मकर राशि वालों के लिए 9 अगस्त का दिन कारोबार के लिहाज से अच्छा रह सकता है. चंद्रमा छठे भाव में होने से मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन हर्षण और लक्ष्मी योग का साथ मिलने से बिजनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारने का मौका मिलेगा.

बिजनेसमैन किसी नई व्यावसायिक योजना पर काम शुरू कर सकते हैं. महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की संभावना है, लेकिन उन्हें समय पर पूरा करना आपकी कार्यक्षमता और मैनेजमेंट पर निर्भर करेगा. ग्राहकों से किए गए वादों को समय पर पूरा करने की कोशिश करें, इससे बाजार में आपकी विश्वसनीयता मजबूत होगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रह सकता है. आप ऑफिस में एनर्जेटिक रहेंगे और जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से पूरा करने में सफल होंगे. वर्कस्पेस पर मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा.

अगर आपने हाल ही में किसी कंपनी में जॉब के लिए आवेदन किया था, तो आज उसका जवाब मिलने की संभावना बन रही है. करियर में आगे बढ़ने के लिए मिले अवसर को गंभीरता से लें और जरूरी तैयारी पूरी रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है. बिजनेस में मिलने वाले महत्वपूर्ण ऑर्डर भविष्य की आमदनी को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं. हालांकि किसी भी काम में जल्दबाजी करने के बजाय उसकी क्षमता और समयसीमा को ध्यान में रखकर ही फैसला लें.

लव और फैमिली राशिफल

काम की व्यस्तता के कारण आप परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं, जिससे जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों की नाराजगी हो सकती है. रविवार को काम से थोड़ा समय निकालकर उनके साथ डिनर या मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों में समय बिताएं.

आपकी छोटी-सी कोशिश भी रिश्तों में गर्माहट वापस ला सकती है. परिवार के साथ खुलकर बातचीत करना मानसिक तनाव को कम करने में भी मदद करेगा.

हेल्थ राशिफल

चंद्रमा के छठे भाव में होने से मानसिक तनाव और बेचैनी महसूस हो सकती है. काम के दबाव को खुद पर हावी न होने दें. पर्याप्त आराम करें और दिन में कुछ समय ऐसी गतिविधियों के लिए निकालें जिससे आपका मन शांत रहे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए दिन मेहनत बढ़ाने का संकेत दे रहा है. प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को पहले से अधिक गंभीरता और अनुशासन के साथ पढ़ाई करनी होगी.

कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान दें और नियमित रिवीजन करें. लगातार प्रयास करने से तैयारी का स्तर मजबूत होगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 6

उपाय

रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करें और कुछ देर ध्यान करें. मानसिक तनाव कम करने के लिए दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करें. जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना भी शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

