Aaj Ka Singh Rashifal 17 August 2026:

17 अगस्त 2026, सावन के तीसरे सोमवार के पावन दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 05:01 बजे तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुभ योग का विशेष प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज दोपहर 04:19 बजे तक कन्या राशि में रहकर इसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. दोपहर तक चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब, वाणी व पैतृक संपत्ति स्थान) में संचार करेंगे. दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज पैतृक संपत्ति के मामलों में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए काफी व्यस्त और सतर्क रहने का है. बिजनेस में किसी बड़े ऑर्डर को कम समय में पूरा करने की कड़ी चुनौती सामने आ सकती है; बिजनेसमैन यदि पूरी सतर्कता बरतेंगे तो किसी भी संभावित नुकसान से आसानी से बच सकेंगे. कुल मिलाकर आज आपको व्यापार में हर एक कदम बहुत फूंक-फूंककर रखना होगा. वहीं दूसरी ओर, यदि आप कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या किराए (रेंट) पर लेने का विचार बना रहे थे, तो उसके लिए आज का दिन बेहद उत्तम और फलदायी साबित होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं और जिम्मेदारियों भरा रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन की किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ अनऑफिशियल मीटिंग हो सकती है, जो भविष्य के करियर के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी. ऑफिस में सहकर्मियों (Co-workers) और सीनियर्स का भरपूर सहयोग मिलेगा. हालांकि, किसी भी प्रकार के गैर-कानूनी या अनैतिक काम को करने से सख्त परहेज करें, अन्यथा आप बुरी कानूनी मुसीबत में फंस सकते हैं. वर्कस्पेस पर अपने पेंडिंग पड़े कामों को पूरा करने पर ध्यान लगाएं; आपको कुछ नई जिम्मेदारियां (New Responsibilities) मिल सकती हैं, जिन्हें आप अपनी क्षमता से बखूबी निभाएंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन में आज धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. घर की व्यवस्था या साज-सज्जा को लेकर जीवनसाथी के साथ कुछ वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है. बेहतर होगा कि गुस्से में बात बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके परिस्थितियों को सुलझाएं. पैतृक संपत्ति से जुड़े मसलों में भी परिजनों के साथ संयम बनाकर रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) को मानसिक शांति बनाए रखनी होगी. मन में अचानक उठने वाले नकारात्मक विचारों (Negative Thoughts) के कारण तनाव और डिप्रेशन हावी हो सकता है. इससे बचने के लिए नियमित मेडिटेशन (ध्यान) करें और कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में बिताएं, जिससे मन शांत और ऊर्जावान रहेगा.

दूसरे भाव में चंद्रमा के संचार से मानसिक बेचैनी, आंखों में तनाव या गले से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है. नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें. खान-पान में सात्विकता रखें और पर्याप्त नींद लें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: सावन के तीसरे सोमवार के पावन अवसर पर तांबे के पात्र में जल, अक्षत और रोली डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें; इससे कानूनी व पैतृक अड़चनें दूर होंगी और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

Q1. 17 अगस्त 2026 को सिंह राशि के कारोबारियों के लिए प्रॉपर्टी से जुड़े फैसलों का दिन कैसा रहेगा? Ans. प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या रेंट पर लेने के लिए दिन बेहद उत्तम और लाभदायक रहेगा.

Q2. आज सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किस बात से बचना चाहिए? Ans. किसी भी तरह के गैर-कानूनी काम से पूरी तरह दूर रहें और पेंडिंग कामों को समय पर पूरा करें.

Q3. आज सिंह राशि के प्रतियोगी छात्रों को तनाव से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? Ans. नकारात्मक सोच से बचें, रोजाना मेडिटेशन करें और कुछ समय खुली हवा व प्रकृति के बीच बिताएं.

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